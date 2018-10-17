يتساءل الإريتريون لماذا رئيسهم “يصنع السلام مع الجميع وليس مع الشعب الإريتري”

في صباح يوم 17 أيلول / سبتمبر ، قام أمن النظام الإريتري باعتقال وزير المالية السابق بيرهانى أبريه في أسمرا. ووفقاً لتقارير محلية ، كان السيد أبريه البالغ من العمر 73 عاماً يتناول وجبة الإفطار مع ابنه عندما داهمهرجال الأمن وأمروهم بمرافقتهم.

وجاء الاعتقال بعد نشر وإصدار كتاب من جزئين نشره أبرها بعنوان ” إريتريا هاغايري ” (إريتريا بلادي) في واشنطن العاصمة. تم وصف الكتاب على الغلاف بأنه يقدم خطة إريترية حول كيفية إنهاء الدكتاتورية ومنع حدوثها مرة أخرى. تلقى الكتاب استحسان من عدة مسؤولين إريتريين سابقين في المنفى ، وكان مصحوبًا بمقطع صوتي دعا فيه السيد أبرها ، من بين أمور أخرى ، إلى عقد الجمعية الوطنية وتحدي الرئيس أفورقي إلى مناقشة عامة.

السيد أبرها موجود حاليًا في مكان مجهول. لقد كان مريضًا لبعض الوقت ، وهناك مخاوف مشروعة . احتجزت زوجة أبرها ، ألماز هابتي ماريام ، منذ أوائل عام 2018 ، انتقامًا لواحد من أطفالها الأربعة الفارين من البلاد. كل من هو وزوجته من قدامى المحاربين في صراع التحرير.

لا تزال أزمة حقوق الإنسان في إريتريا حادة

إن توقيت اعتقال السيد أبرها مدهش بشكل خاص ، حيث جاء بعد يوم من توقيع الرئيسين الإريتري والإثيوبي على اتفاق سلام في المملكة العربية السعودية. حضر التوقيع كل من الملك سلمان ، الأمير محمد بن سلمان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريز ، من بين آخرين ، وتم منح الرئيسين وسام الملك عبد العزيز.

والأهم من ذلك أن الاعتقال حدث عشية الذكرى السنوية الـ 17 للاختفاء القسري في 18 سبتمبر / أيلول 2001 للمسؤولين المؤيدين للإصلاح ، بما في ذلك البرلمانيون ووزراء الحكومة والسفراء المعروفون باسم مجموعة الـ 11 ، وإغلاق المنافذ الإعلامية المستقلة لاحقاً. وسجن الصحفيين. ويقال إن العديد قد ماتوا بسبب الظروف القاسية التي تم فرضها عمدا عليهم.

وربما كان اعتقال أبرها هو المؤشر الأكثر وضوحا على أن أزمة حقوق الإنسان في إريتريا ، التي يخاطر بها التحايل الدولي على التقارب بين إثيوبيا وإريتريا وتجديد العلاقات مع الصومال وجيبوتي ، لا تزال حادة.

يبدو أن القليل ، إن كان هناك أي شيء ، قد تغير بالنسبة للشعب الإريتري ، الذي لم يسمع بعد تفاصيل من رئيسهم حول الاتفاقات والإجراءات التي يتم تسييرها دوليًا.

وأبلغ مصدر محلي شركة CSW أن “القضية الكبرى بالنسبة للأشخاص هي أن الرئيس لم يقل شيئًا للجمهور حتى الآن. لماذا لم يتحدث ، حتى لمدة خمس دقائق؟ ” لاحظ آخر بامتعاض أن الرئيس كان يصنع السلام مع الجميع باستثناء الشعب الإرتري.

في الوقت الذي سبقه تحسن حقوق الإنسان في إثيوبيا ، فإن سجل حقوق الإنسان في إريتريا ، وهو من بين الأسوأ في العالم ، لا يزال السبب الجذري وراء الهجرة الجماعية التي أفرغت البلاد من حوالي 12 في المائة من سكانها.

على الرغم من المفارقات المتكررة لعوائد السلام الوشيكة ، أُبلغت اللجنة أيضاً أنه مع احتفال المئات بإعادة فتح الحدود في 11 سبتمبر ، كان العديد من الشباب الإريتري يعبرون إلى إثيوبيا بكل الوسائل الممكنة ، لأنهم كانوا غير مقتنعين بأن الحدود ستبقى مفتوحة ويفضلون لأخذ فرصهم في إثيوبيا بدلاً من البقاء في إريتريا.

حتى قبل اعتقال أبريه كانت هناك علامات لم يتغير شيء ، لا سيما فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد. أثبتت تقارير 400 من المسيحيين الذين تم إطلاق سراحهم بعد فترة وجيزة من ذوبان الجليد بشكل جاد. في الواقع ، تم إطلاق سراح 35 شخصًا كانوا قد وقعوا تعهدًا ضروريًا للتخلي عن طوائفهم قبل أربع سنوات ، ولكن لم يتم إطلاق سراحهم إلا في ذلك الوقت.

وفي 19 تموز / يوليه ، هبطت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية منذ عقود في أسمرا وهي تحمل مجموعة متنوعة من الأفراد ، بما في ذلك رجال الأعمال وأفراد الأسرة الذين تفرقوا بين الأعمال العدائية بين البلدين ، وعازفة تلفزيونية إثيوبية معروفة ، تم تصويرها على نطاق واسع ، كما تم تصوير واعظ ديني لظائفة دينية كانت ممنوعة في السابق وهو يخط في حشد متحمس بينما المارة ينظرون بدهشة واستغراب.

ومنذ ذلك الحين علمت CSW أنه في أواخر أغسطس ، قامت الحكومة الإريترية بتحديد وإلقاء القبض على 48 شخصًا يستخدمون لقطات فيديو وصور للأنشطة التلفزيونية ، وقاموا حتى بتعقب واحتجاز أصحاب السيارات باستخدام لوحات الأرقام على السيارات في الفيديو. بعض من تم اعتقالهم كانوا من غير المسيحيين الذين كانوا يمرون فقط وتوقفوا لفترة وجيزة لمشاهدة. البعض الآخر كان مصيبة وجوده في خلفية الصور الفوتوغرافية التي تظهر على التلفزيوني في المطار. استمرت الاعتقالات ، حيث ظهرت تقارير عن احتجاز 19 عضواً من كنيسة الإنجيل الكامل في جوداف ، أسمرة ، في 21 يوليو / تموز ، وحوالي 21 مسيحياً في تجمع في أسمرة في 20 أغسطس / آب.

القيادات الدينية بين المعتقلين على المدى الطويل

وفي إشارة أخرى إلى أن شيئًا لم يتغير ، فإن البطريرك أنطونيوس ، القائد الشرعي للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية (EoC) ، كان تحت الإقامة الجبرية الفعلية منذ يناير 2007 ، عندما تمت إزالته من منصبه في انتهاك لقانون الكنيسة في سلسلة من العقوبات لم يجاز عليها رسميًا. انما عبرمكائد.

في 16 يوليو 2017 ، شوهد البطريرك علنا ​​لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات. من المعتقد على نطاق واسع أن ظهوره المحكم بإحكام في كاتدرائية سانت ماري في أسمرة كان يهدف إلى إقناع المجتمع الدولي بأن حالة حقوق الإنسان آخذة في التحسن ، والأهم من ذلك ، في إقناع الشعب الإريتري بأن الانقسام الناجم عن إزالة البطريرك قد انتهى. من أجل تمهيد الطريق لخليفة مؤيدة للحكومة. غير البطريركي ، يقال أن البطريرك مريض للغاية. كما تشير مصادر الكنيسة إلى أنه رفض مؤخراً عرضًا كان سيعيده إلى العمل ، ولكنه كان بطريرك الرابع في EoC. في الواقع ، البطريرك أنطونيوس هو البطريرك الثاني في “EoC”. لو أنه وافق على العرض ، لكان قد صادق على إزاحته غير الشرعية وأضفى الشرعية على بديله غير المعترف به ، الراحل الأسقف ديوسكوروس.

كما لم تطرأ أي تغييرات على محنة ستة زعماء مسيحيين بارزين تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عقد من الزمان. احتُجز كلاً من القس هايلي نايزجي ، رئيس كنيسة الإنجيل الكامل والدكتور كوفلو غبر مسقل ، رئيس التحالف الإنجيلي الإريتري ، في مايو / أيار 2004. الكاهن الأرثوذكسي الدكتور فوتسوم غبر ينيغوس ، الطبيب النفسي الوحيد في إريتريا ، الدكتور تيكليب منغستاب ، الطبيب المحترم ، والقس جبرمدن وقد اعتُقل غبريغوجيس ، وهو عالم لاهوت خبير ، منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وأخيراً ، تم احتجاز القس كيدان ويلدو ، القس الأقدم لكنيسة الإنجيل الكامل وعضو اللجنة التنفيذية لـ Gideons International ، منذ مارس / آذار 2005.

ويقدر أن أكثر من 10000 شخص من جميع الأديان وليس لديهم معتقلون في أكثر من 300 مركز احتجاز في جميع أنحاء البلاد. لاحظ مصدر في منظمة “CSW ” أن “السجون في كل مكان – في القرى الصغيرة حتى المدارس هي أيضًا سجون”.

كما أكدت مصادر أن 345 من قادة ومسؤولي الكنائس مسجونون حالياً بدون تهمة أو محاكمة ، في حين تتراوح تقديرات العلمانيين المعتقلين من 800 إلى أكثر من 1000. وعلاوة على ذلك ، هناك 53 عضواً من حركة شهود يهوه قيد الاحتجاز وعدد غير معروف من المعتقلين المسلمين. ، ألقي القبض على بعضهم في أعقاب الاحتجاجات غير المسبوقة التي اندلعت في أسمرة في أكتوبر 2017 ومارس 2018 بعد اعتقال و فاة في الحجز من شيخ محترم تسعيني حاج موسى محمد نور. قاوم حاجي موسى جهود الحكومة لمصادرة مدرسة الضياء الإسلامية الخاصة وجعلها مؤسسة علمانية.

الاحتجاز يحدث بشكل منتظم ، وبشكل غير متوقع وبدون تفسير. بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس الأولى لإثيوبيا ، تم استدعاء أصحاب الناقلات التي تزود مياه المدينة لعقد اجتماع في أسمرة ، حيث تم اعتقالهم جميعًا. لم يعط أي سبب لهذه الاعتقالات. على حد تعبير أحد الشاب الذي عبر الحدود إلى إثيوبيا عندما فتحت الحدود رسمياً: “كيف يمكنك البقاء بأمان في بلد حيث يمكن لشخص كبير السن أن يغضبي من أجل شيء ما في يوم من الأيام وسجنك فقط؟”

“كيف يمكنك البقاء بأمان في بلد يمكن أن يغضب فيه شخص مسن من أجل شيء ما في يوم ما ويقضي عليك بالسجن؟”

تنظر الدول في إعادة طالبي اللجوء الإريتريين

ومما يثير القلق ، أن العديد من الشباب الذين عبروا الحدود إلى إثيوبيا أبلغوا ، ربما في ضوء التقارب ، بأن البلد لم يعد يستقبل الإريتريين كلاجئين. وبالمثل ، يبدو أن إسرائيل وسويسرا والعديد من البلدان الأوروبية الأخرى تدرس إمكانيات عودة اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين.

في عام 2016 ، قررت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الإريترية ومسؤوليها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية منذ عام 1991 ، وقد أبرزت التقارير المتتالية للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا انتهاكات شاملة ومستمرة. الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدنيين الإريتريين. وقد رفضت إريتريا باستمرار التعاون مع المقرر الخاص ، وفي تقريرها الخامس والأخير المقدم إلى المجلس في حزيران / يونيه ، خلص المقرر الخاص إلى أنه “لم يكن هناك أي تقدم ملموس في معالجة انتهاكات محددة لحقوق الإنسان للإبلاغ عنها” . وبالإضافة إلى ذلك ، لم تتخذ إريتريا أي من التوصيات التي قبلتها بحرية خلال دورتي استعراض الاستعراض الدوري الشامل المتتاليتين.

مقعد على الطاولة

ومع ذلك ، ومما لا شك فيه أن إريتريا قد عززتها النشوة التي تحيط بمبادرات السلام ، فإنها على وشك أن تكون منتخبة للعمل في مجلس حقوق الإنسان ، بعد أن تقدمت بها المجموعة الأفريقية رغم الفشل الواضح في الوفاء بمعايير العضوية التي نص عليها الجمعية العامة ، التي تتطلب من المرشحين أن يساهموا في “تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعهدات والالتزامات الطوعية” و “التعاون الكامل مع المجلس” .

يتم التصويت بالاقتراع السري مع الدول المرشحة التي تتطلب تصويتًا بنسبة 97٪. وفي ضوء ذلك ، تحث المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان الدول الأعضاء على ترك صناديق الاقتراع فارغة لمرشحين مثل إريتريا التي لا ترقى إلى مستوى هذه المتطلبات في محاولة أخيرة لمنعهم من أن يكونوا في وضع يمكنهم من تقويض مبادرات حقوق الإنسان الهامة. ومع ذلك ، فإن فرص النجاح ضئيلة.

في هذه الأثناء ، لا تزال محنة الشعب الإرتري رهيبة. وما زال أولئك الذين ما زالوا يواجهون القمع والانتهاكات الشاملة التي تشمل الجرائم ضد الإنسانية. يواجه أولئك الذين يفرون من المستقبل غير المؤكد في عالم حيث المشاعر الشعوبية والقضايا المحيطة بالهجرة تعني أن حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تصل إلى حد الجرائم الوحشية ، أصبحت أقل أولوية على نحو متزايد.

بقلم: د. خاتازا غوندوي ، رئيس فريق CSW لأفريقيا والشرق الأوسط والرئيس المشترك للدعوة.

تم ترجمة المقال من الانجليزية الى العربيه للجمهور الارتري اهمية المقال تاتي في وقت تم اختيار ارتريا عضوا في مجلس حقوق الانسان المقال يشرح انتهاكات نظام افورقي الحاكم في اسمرا لحقوق الانسان بشكل غير مسبوق لبلد نال استقلاله قبل 27 عام فقط وتعداد شعبه لايتجاوز ثلاثه ملايين ونصف ننسمه ثلثه اصبح مشردا غي بقاع العالم ولانه جاء من شخصية حقوقية متخصصة غي مجال مراقبة حقوق الانسان غي المنطقة املين المساهمة في نشره اعلام الثوابت

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