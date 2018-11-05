صوت جديد وقوي من الداخل يطالب بالتغيير الجذري كاهن كاثوليكي في مناسية دينيه في مدينة سقنيتي يوجه انتقاده إلى الرئيس اسياس – عليك احترام الناس ، وإدخال حكم القانون

2 نوفمبر 2018 مارتن بلوت نيوز

قال الاب تخلي مكائيل تولدي

“ما نتمناه ، كما شهدنا (في إثيوبيا) ، هو إحداث تغيير حقيقي وشامل فيما يتعلق بالسلام والمصالحة الوطنية يضمن مشاركة (إريتريين) في الشتات ، وكذلك أولئك الموجودون الآن في السجن. نتمنى التغيير الذي يركز على سيادة القانون “.

حث عالم إريتري وكاهن كاثوليكي ، ألاب تخلي مكائيل تويلدي ، الحكومة الإريترية على أخذ احتياجات شعبها في الاعتبار من خلال إحداث تغيير جوهري يدعي أنه تأخر عن السداد ولم يعد من الممكن تأجيله.

كان أبا تخلي مكائيل يتحدث في احتفال ديني سنوي في 12 أكتوبر 2018 في بلدة سيقنيتي على بعد 60 كيلومترًا جنوب أسمرة.

وفي كلمته ، أشاد أبا تخلي مكائيل برئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبيي أحمد بقيادته النموذجية في إحداث تغيير إيجابي من خلال التركيز على المصالحة من أجل بناء الدولة. كما أشاد به على توظيفه للشفافية والمساءلة ، فضلاً عن التواضع والنزاهة ، مع أخذ صوت شعبه وشواغله في الاعتبار.

“لا يستطيع القائد الذي لا يستطيع جمع شعبه أن يقود. يحتاج القائد ، مثل الوالد إلى طفله ، لاستيعاب الآراء ووجهات النظر المختلفة. وقال إنه يحتاج إلى التنسيق وكذلك خلق منبر للحوار السلمي.

وبينما سلط الضوء على أوجه القصور التي تؤثر على الإريتريين بشكل سلبي ، أكد الباحث على الافتقار إلى معلومات موثوقة: حقيقة أن الإريتريين ليسوا على الإطلاق مشاركين بنشاط في الشؤون الوطنية بطريقة قانونية وسلمية. في الواقع ، لم يكن لديهم أي تأثير على القضايا الوطنية ذات الصلة على الإطلاق.

ثم ذهب ليقول:

“ما نتمناه ، كما شهدنا (في إثيوبيا) ، هو إحداث تغيير حقيقي وشامل فيما يتعلق بالسلام والمصالحة الوطنية يضمن مشاركة (إريتريين) في الشتات ، وكذلك أولئك الموجودون الآن في السجن. نتمنى التغيير الذي يركز على سيادة القانون “.

في إشارة إلى اتفاق الجزائر الموقع بين إريتريا وإثيوبيا في عام 2000 ، والذي وافقت إثيوبيا على تنفيذه دون شروط عندما بدأت محادثات السلام في يونيو عام 2018 ، قال آبا تخلي مكائيل:

“ما نحتاجه الآن هو. حل فضية للحدود التي تسببت في معاناة هائلة لنا. هذا ما يهمنا في المقام الأول “.

وفقا للكاهن ، للحقبة الجديدة من السلام الجزئي ، والأمل والتغيير أن يكون مثمرا ، كل شيء عفا عليها الزمن يجب أن . يتغير ها امر بالغ الأهمية. التغيير الجذري في الحكم أمر حتمي. وهذا هو المطلوب تغيير جوهري في موقف لدى من يملكون السلطة.

دعت أبا تخلي مكائيل أخيرا الحكومة الإريترية إلى تخفيف قبضتها على الناس وعلى الشباب أن يمتنعوا عن الفرار من البلاد.

هذا ثاني إريتري بارز يندد بشكل علني للحزب الحاكم في إريتريا من داخل البلاد. في سبتمبر / أيلول ، قُبض على وزير المالية السابق ، بيرهان أبريه ، من قبل رجال الأمن لانتقاده الرئيس أسياس أفورقي. مكان وجوده لا يزال مجهولا.

انتهى الخبر

هذه بشرى جيده ان نسمع صوتا اخر من شخصية هذه المره دينية اناقاد علني ودون خوف يعني تنامي الاحساس بالمقاومه والمواجهة تصدر من شخصيات اعتبارية انها نذر الثورة في الافق امس على طاغية ومن معه ان يدرك ان اساليب القمع لن تسكت افواه الشعب… النصر للديمقراطية

اعلام الثوابت

المقال تم ترجمته من الانجليزية الى العربية للفائده العامه

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