بالإجماع اتخاذ القرار 2444 (2018) ، مجلس الأمن يرفع العقوبات عن إريتريا ،ويجدد حظر الأسلحة على الصومال

فرجت اعلام مجلس الأمن الدولي

مشيدا بالمقترحات الأخيرة والتاريخية في القرن الأفريقي ، قرر مجلس الأمن اليوم رفع حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول والجزاءات المحددة الهدف التي سبق فرضها على إريتريا ، وفي نفس الوقت تجديد العقوبات المفروضة على الصومال المجاورة.

ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﺑﺎ تخاذ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ٢٤٤٤ (٢٠١٨) ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، ﺃﻧﻬﻰ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ١٥ ﻋﻀﻮﺍﹰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ١٩٠٧ (٢٠٠٩) ﻭ ٢٠٢٣ (٢٠١١) ﻭ ٢٠٦٠ (٢٠١٢) ﻭ ٢١١١ (٢٠١٣ ). وقررت كذلك إنهاء ولاية فريق الرصد التابع لها في الصومال وإريتريا – اعتبارا من 16 كانون الأول / ديسمبر – واستبداله بفريق خبراء معني بالصومال يكلف بالإشراف على الجزاءات المتبقية على ذلك البلد.

وبموجب شروط النص ، رحب المجلس باجتماع عُقد مؤخرا بين ممثل لحكومة إريتريا ورئيس اللجنة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا ، فضلا عن اجتماع بين ممثل عن حكومة إريتريا ومنسق فريق الرصد في الصومال وإريتريا.

كما رحب باجتماع أيلول / سبتمبر بين رئيسي جيبوتي وإريتريا ؛ أكد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين البلدان ؛ وحثهم على مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية نزاعهم الحدودي بصورة سلمية بما يتماشى مع القانون الدولي من خلال التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو غيرها من الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.

وإذ يشير إلى أن فريق الرصد لم يجد على مدى ولايته الحالية وأربعة ولايات سابقة دليلا قاطعا على أن إريتريا تدعم جماعة الشباب الإرهابية ، أعرب المجلس أيضا عن ارتياحه لأن الأموال المستمدة من قطاع التعدين في إريتريا لا تسهم في انتهاكات القرارات 1844 (2008) ، 1862 (2009) ، 1907 (2009) أو 2023 (2011). وفي هذا الصدد ، قررت اللجنة أنه من تاريخ اليوم إلى الأمام ، لم تعد الدول ملزمة باتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 13 من القرار 2023 (2011) المتعلقة بالشركات الموجودة في أراضيها أو في ولايتها القضائية النشطة في قطاع التعدين في إريتريا.

وفيما يتعلق بالصومال ، فإن المجلس – تجديد حظر الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) ، الوارد تفصيله في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002) وتعديله في مختلف القرارات اللاحقة – قرر تجديد الأحكام المحددة في الفقرة 2 من القرار 2142 (2014) حتى 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2019. قدمت إعفاءات جزائية لتسليم الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب المخصص فقط لتطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الصومال لتوفير الأمن للشعب الصومالي.

وقرر المجلس أيضا أن يواصل فريق الخبراء المنشأ حديثا المعني بالصومال إجراء التحقيقات التي بدأها فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا والمتعلق بتصدير مختلف المواد الكيميائية إلى الصومال والتي يمكن استخدامها كمؤكسدات في تصنيع العبوات الناسفة. وفي معرض إدانته لزيادة إيرادات الشباب من الموارد الطبيعية والإعراب عن قلقه بشأن تورط المجموعة في تجارة الفحم غير المشروعة ، طلب إلى حكومة الصومال الاتحادية التعاون مع فريق الخبراء لتيسير إجراء مقابلات مع المشتبه في أنهم أعضاء في حركة الشباب والدولة الإسلامية. العراق والشام (ISIL / Da’esh) المحتجزان لدى الحكومة من أجل مساعدة الفريق في تحقيقاته.

وإذ أعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار التقارير المتعلقة بالفساد وتحويل الموارد العامة في الصومال ، أكد أيضا أن الأفراد المتورطين في أعمال تهدد عملية السلام والمصالحة في البلد قد يُدرجون في قائمة التدابير المستهدفة. كما أعادت التأكيد على قرارها المتعلق بحظر استيراد وتصدير الفحم الصومالي – كما هو مبين في الفقرة 22 من القرار 2036 (2012) – وحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لضمان تنفيذها بالكامل مع إعادة التأكيد على أن الأفراد والكيانات في قد يتم أيضًا إدراج الانتهاك في التدابير المستهدفة.

وبمصطلحات أخرى ، قرر المجلس أنه حتى 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ودون المساس ببرامج المساعدة الإنسانية التي تجري في أماكن أخرى ، فإن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 3 من القرار 1844 (2008) – أي تجميد الأصول – لن تسري على دفع الأموال ، الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان تسليم المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها في الوقت المناسب في الصومال. وقررت أيضاً توسيع نطاق الجزاءات المحددة الهدف على الصومال لتشمل التخطيط أو توجيه أو ارتكاب أفعال تنطوي على عنف جنسي أو جنساني.

وفي أعقاب الاعتماد ، أخذ أعضاء المجلس الكلمة للتعبير عن “حقبة جديدة من التعاون السلمي” في القرن الأفريقي. وأعرب بعض المتكلمين عن الترحيب بالتقارب بين إريتريا وجيبوتي ، وأعربوا عن أملهم في أن يظل العالم مكاناً فوضوياً ، فبعض “رياح الأمل تهب”. وأكد العديد من المندوبين أن رفع العقوبات لا يعفي مجلس الأمن من مسؤوليته عن مراقبة الوضع عن كثب ، مشيراً إلى التحديات الأمنية المتبقية ، ونزاع حدودي لم يتم حل بعد بين إريتريا وجيبوتي ، وهشاشة السلام بين هاتين الدولتين. بلدان. وشدد آخرون على أهمية مواصلة الضغط على أي مفسد في الصومال – بما في ذلك من خلال فريق الخبراء المعاد تشكيله حديثا – وأدان بشدة الهجمات الإرهابية بالقنابل التي نفذتها حركة الشباب والتي أودت بحياة أكثر من 50 مدنيا في مقديشو في الأسبوع الماضي.

وقالت كارين بيرس (المملكة المتحدة) ، التي رعى وفدها قرار اليوم ، إن النص يعترف بالتطورات الإيجابية الأخيرة في القرن الأفريقي بينما يلتزم المجلس بدعم التطبيع المستمر للعلاقات بين دول المنطقة دون الإقليمية. وشددت ، من بين أمور أخرى ، على أن النص يرسل رسالة هامة مفادها أنه إذا تم إحراز التقدم الصحيح ، يمكن للمجلس أن يرفع الجزاءات في الوقت المناسب.

وقال تاي أتسكا سيلاسي أمدي (إثيوبيا) ، رحب باعتماد النص المتوازن والنهائي عن طريق التفاوض ، إن مسار منطقته دون الإقليمية قد تغير تغيرا هائلا في السنوات الأخيرة. واستشهد بالتطورات التاريخية الكبرى ، بما في ذلك التقارب الأخير بين إريتريا وجيبوتي ، وشدد على أن تخفيف حدة التوتر هو “تغيير المشهد في القرن الإفريقي وما وراءه”. وقال إن من الأهمية بمكان أن يتخذ مجلس الأمن قرارات مهمة عندما تتحول الدول إلى صفحة جديدة ، مضيفا أن قرارها اليوم سيساعد البلدان على الدخول في حقبة جديدة من الصداقة.

فاسيلي أ. نيبنسيا (الاتحاد الروسي) ، الذي انضم إلى الآخرين في الترحيب باعتماد القرار ، أكد أن وفده يؤيد منذ زمن طويل رفع الجزاءات العتيقة المفروضة على إريتريا. كما أعرب عن قلقه إزاء قرار إضافة جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس إلى معايير الإدراج في العقوبات المستهدفة ضد الأفراد والكيانات في الصومال ، محذراً من أنها ستؤدي إلى تقليل فعالية تلك التدابير. وشدد على أن “هذه القضية بالتحديد ليست من اختصاصنا” ، مشيراً إلى أن مجلس حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة ، من بين آخرين ، هما المحفلان المناسبان لمعالجة مثل هذه الأمور.

وأجاب الأمينوئيل جيورجيو (إريتريا): “أخيراً تم الرد على النداء الذي طال انتظاره للعدالة” ، مؤكداً أن رفع العقوبات يمثل نهاية لوقت صعب بالنسبة لبلده وللمنطقة.وأعرب عن أسفه إزاء العواقب الوخيمة للعقوبات عبر القرن الإفريقي بأكمله ، وأثنى على شعبه لتحمله هذه المشقة ، مضيفًا أنه سيعمل الآن على بناء بلد يسوده السلام والازدهار والثقة. وإذ وجه الشكر إلى إثيوبيا والصومال على موقفهما الشجاع في الدعوة إلى الرفع الفوري للعقوبات ، رحب أيضا بدعم المجلس للجهود الرامية إلى بدء عهد جديد. وقال: “تحتاج المنطقة الآن إلى التفاهم ومساحة السياسة لرسم مستقبلها الخاص ، استناداً إلى تاريخ وثقافة ومصالح شعوب المنطقة المشتركة”.

محمد سياد دواليه (جيبوتي) ، رحب برفع العقوبات عن إريتريا ، وكذلك قلق المجلس بشأن أمن بلاده ، وأعرب عن دعمه للدعوات الرامية إلى تسريع خريطة الطريق الإقليمية وتمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم). ومع ذلك ، تظل حركة الشباب خطراً يجب مواجهته ويجب عدم السماح لجميع الاختلافات التي لم يتم حلها بشأن الحدود وغيرها من القضايا. ولا تزال حكومته ملتزمة بتعميق الحوار مع إريتريا من أجل تلك الأغراض وضمان إطلاق سراح 13 أسير حرب متبقين.وحث ، من بين أمور أخرى ، أعضاء المجلس على ضمان الحفاظ على الزخم الحالي من أجل تحويل المنطقة إلى الأفضل.

وهنأ أبو بكر ظاهر عثمان (الصومال) إريتريا على تحملها لعقوبات العقوبة التي دامت عقودا ، وأشاد بتطبيع العلاقات في المنطقة دون الإقليمية. وكرر تأكيده على رفع العقوبات المفروضة على بلده ، وقال إن تلك الإجراءات المعيبة التي عفا عليها الزمن تنتهك سيادة الصومال وتمنعها من بناء جيش وطني فعال. تواصل حركة الشباب الإضراب داخل الصومال وبينما تقدم الدول في جميع أنحاء العالم تعازيها ، فإنها لا تعترف بأن عقوباتها لا تستهدف تلك المجموعة الإرهابية الخطيرة بشكل فعال. ولا تزال حركة الشباب تتلقى السلاح والدعم من الخارج ، كما أن تأثير الحرب في اليمن – عبر خليج عدن – حاد بشكل خاص ، حيث لا تزال الصومال غير قادرة على حماية سواحلها بشكل صحيح. “ما الغرض من العقوبات إذا لم يعالج المجلس انتهاكات الدول الأعضاء؟”

كما تحدث ممثلون عن السويد وكازاخستان والولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وهولندا وغينيا الاستوائية وبوليفيا وبيرو والكويت والصين.

بدأ الاجتماع في الساعة 10:05 وانتهت الساعة 11:10

القرار

ينص النص الكامل للقرار 2444 (2018) على ما يلي:

” مجلس الأمن ،

” وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة وبيانات رئيسها بشأن الحالة في الصومال وإريتريا ، ولا سيما القرارات 733 (1992) و 1844 (2008) و 1907 (2009) و 2023 (2011) و 2036 (2012) و 2093 (2013) ) 2111 (2013) و 2124 (2013) و 2125 (2013) و 2142 (2014) و 2182 (2014) و 2244 (2015) و 2317 (2016) و 2385 (2017) ،

” وإذ تحيط علما بالتقريرين النهائيين لفريق الرصد الخاص بالصومال وإريتريا (SEMG) بشأن الصومال ( S / 2018/1002) وإريتريا ( S / 2018/1003) واستنتاجاتهما بشأن الأوضاع في الصومال وإريتريا ،

” وإذ تؤكد من جديد احترامها لسيادة الصومال ، وسلامة أراضيه ، واستقلاله السياسي ووحدته ، وجيبوتي وإريتريا ، وتشدد على أهمية العمل على منع الآثار المزعزعة للاستقرار المترتبة على الأزمات والنزاعات الإقليمية من الامتداد إلى الصومال ،

” إدانة هجمات حركة الشباب في الصومال وما وراءها ، معربا عن قلقه من أن جماعة الشباب لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال والمنطقة ، وإذ تعرب كذلك عن قلقها إزاء وجود فروع لها مرتبطة بالدولة الإسلامية في العراق و بلاد الشام (داعش ، المعروف أيضا باسم داعش) والآثار الأمنية للوضع في اليمن للصومال ،

” وإذ تؤكد من جديد ضرورة مكافحة جميع الوسائل ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق ، والقانون الدولي للاجئين ، والقانون الإنساني الدولي ، والتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان بسبب الأعمال الإرهابية ،

” وإذ تؤكد دعمها للجهود التي تبذلها السلطات الصومالية لتحقيق الاستقرار والأمن في الصومال والحد من الأخطار التي تهدد السلام والأمن التي تشكلها حركة الشباب والهيئات التابعة لها والمعروفة باسم داعش ،

” إدانة أي تدفقات من الأسلحة والذخائر إلى الصومال وعبرها في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على الصومال ، بما في ذلك عندما تؤدي إلى إمدادات إلى حركة الشباب والمنتسبين المرتبطين بـ” داعش “(المعروف أيضاً باسم داعش) وعندما تقوض السيادة والسلامة الإقليمية للصومال ، كتهديد خطير للسلام والاستقرار في المنطقة ، وإذ تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتزايد التدفقات غير القانونية للأسلحة ولوازم الذخيرة من اليمن إلى الصومال ،

” وإذ ترحب بالتعاون بين حكومة الصومال الاتحادية (FGS) ، والدول الأعضاء الاتحادية (FMSs) ، ومجموعة SEMG ، وتؤكد على أهمية تحسين هذه العلاقات بشكل أكبر وتقوية في المستقبل ،

” وإذ ترحب بوضع خطة انتقالية قائمة على الظروف مع تواريخ مستهدفة واضحة للنقل التدريجي للمسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM) إلى المؤسسات والقوى الأمنية الصومالية ، تدعو إلى تنفيذها بسرعة ومنسقة بمشاركة كاملة من جميع أصحاب المصلحة ، وإذ يشير إلى الأهمية الحاسمة للتعجيل بتنفيذ اتفاق هيكلية الأمن القومي بين FGS و FMSs ، بما في ذلك القرارات لتحديد تكوين وأدوار قوات الأمن الصومالية ودمج وتقديم الدعم الاتحادي للقوات الإقليمية ، في من أجل توفير الأساس للانتقال الناجح إلى الأمن بقيادة الصومال ،

” وإذ يحيط علما بالجهود التي يبذلها هذا الفريق لتحسين إخطاراته إلى اللجنة عملاً بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا (” اللجنة “) ، ويحث على إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد ، وإذ يشير إلى أن ذلك قد تحسن إدارة الأسلحة والذخيرة في الصومال مكون أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ،

” تثني على جهود FGS لاستعادة المؤسسات الاقتصادية والمالية الرئيسية ، وزيادة الإيرادات المحلية وتنفيذ الإدارة المالية والإصلاحات الهيكلية ، والترحيببالتقدم المستمر في بناء سجل حافل بالإصلاحات في إطار برنامج مراقبة موظفي صندوق النقد الدولي ، جنباً إلى جنب مع التقدم على قانون مكافحة الفساد ، وإبرازأهمية التقدم المستمر في هذه المجالات ،

” وإذ يرحب بجهود هذه الجمعية لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (2015) وقانون الاتصالات الوطنية (2017) ، مما يؤكد أهمية الامتثال لأحكام مكافحة الإرهاب والأمن القومي في هذا التشريع ، وإذ يرحب كذلك بإنشاء مركز لإعداد التقارير المالية ليكون بمثابة وحدة الاستخبارات المالية في الصومال ،

” وإذ يشدد على أهمية الملاءمة المالية في المساهمة في الاستقرار والازدهار ، وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها FGS للتصدي للفساد ، ويشدد على ضرورة اتباع نهج عدم التسامح مطلقا مع الفساد لتعزيز الشفافية وزيادة المساءلة المتبادلة في الصومال ،

” وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المنظم في المياه التي يوجد بها صلاحيات في الصومال ، مما يؤكدأهمية الامتناع عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ، والترحيب بالمزيد من التقارير بشأن هذه المسألة ، وتشجيع هذه القوات ، بدعم من المجتمع الدولي ، لضمان إصدار تراخيص الصيد بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع الإطار القانوني الصومالي المناسب ،

” وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء الصعوبات المستمرة في إيصال المعونة الإنسانية في الصومال ، والإدانة بأقوى العبارات لأي طرف يعيق إيصال المساعدات الإنسانية بأمان ، أو أي اختلاس أو تحويل لأية أموال أو لوازم إنسانية ، وأعمال عنف ومضايقة العاملون في المجال الإنساني ،

” وإذ تشير إلى أن المسؤولية المالية الأساسية تقع على عاتقها مسؤولية حماية سكانها ، والاعتراف بمسؤولية FGS ، والعمل مع FMSs ، لبناء قدرات قوات الأمن الوطنية الخاصة بها ، على سبيل الأولوية ،

” وإذ ترحب بالجهود التي بذلتها هذه الأخيرة للتصدي للعنف القائم على أساس نوع الجنس والجنس ، وتشجيع تعزيز آليات الإبلاغ لتسهيل الملاحقات القضائية ،ومزيد من تشجيع FGS على مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع من خلال التدريب والمساءلة ودعم الضحايا و الإشراف على قطاع الأمن ،

” وإذ أثني على الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في المنطقة ، بما في ذلك التوقيع على الإعلان المشترك للسلام والصداقة بين إريتريا وإثيوبيا في 9 تموز / يوليه 2018 ، والتوقيع على الإعلان المشترك بشأن التعاون الشامل بين إثيوبيا والصومال وإريتريا في 5 سبتمبر 2018 ، وتوقيع اتفاقية السلام والصداقة والتعاون الشامل بين إريتريا وإثيوبيا في 16 سبتمبر 2018 ،

” وإذ يحيط علما بقرار الأمين العام بتعيين مبعوث خاص جديد للقرن الأفريقي ، سيعمل ، في جملة أمور ، مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وغيرها من المنظمات دون الإقليمية والإقليمية ذات الصلة على توطيد المكاسب التي تحققت مؤخرا في هذا المجال. اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ، واﻟﻘﻴﺎم ﲟﻜﺎﺗﺐ ﺣﺴﻨﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ،

” وإذ تأسف لأن مجموعة SEMG لم تتمكن من زيارة إريتريا منذ عام 2011 وتنفذ بالكامل ولايتها ، وترحب بالاجتماع في 5 أكتوبر 2018 بين ممثل حكومة إريتريا ومنسق SEMG ،

” وإذ يرحب بأن عدة مجموعات مسلحة في المنطقة قد أعلنت في الأشهر الأخيرة أنها ستوقف الأعمال العدائية وأن تشارك بسلام في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة في المنطقة ،

” وإذ تعرب عن قلقها إزاء التقارير المستمرة للمقاتلين الجيبوتيين المفقودين أثناء القتال منذ الاشتباكات في عام 2008 ، داعية إريتريا وجيبوتي إلى مواصلة المشاركة في حل قضايا المقاتلين ، وحثت إريتريا على تقاسم أي معلومات مفصلة أخرى متاحة تتعلق بالمقاتلين ،

” وإذ يحيط علما بالمشاركة المتزايدة بين إريتريا وجيبوتي ، يشجع بقوة بذل مزيد من الجهود لتطبيع العلاقات وحسن الجوار بين جيبوتي وإريتريا ، بما في ذلك التعاون وفقا للقانون الدولي لحل أي نزاعات بشأن الحدود المشتركة بينهما ، ويؤكد من جديد استعداده لمواصلة مساعدة الأطراف في التسوية السلمية لأية نزاعات مطولة ،

” وإذ يؤكد أن الوضع في الصومال لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة ،

“بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،

رفع الحظر على الأسلحة ، وحظر السفر ، وتجميد الأصول ، والجزاءات الموجهة ضد إريتريا

“1. يشير إلى الفقرتين 16 و 17 من القرار 1907 (2009) ، ويقر بأنه خلال ولايته الحالية وأربعة ولايات سابقة ، لم يعثر فريق SEMG على أدلة قاطعة على أن إريتريا تدعم حركة الشباب ؛

“2. ترحب بالاجتماع الذي سيعقد في 25 أيلول / سبتمبر 2018 بين ممثل حكومة إريتريا ورئيس اللجنة ، وترحب كذلك بالاجتماع المعقود في 5 تشرين الأول / أكتوبر 2018 بين ممثل حكومة إريتريا ومنسق SEMG ، بمشاركة رئيس اللجنة ؛

“3. يرحب بالاجتماع بين رئيس جيبوتي ورئيس جمهورية إريتريا في جدة في 17 أيلول / سبتمبر 2018 ، ويؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي من أجل السلام والاستقرار والمصالحة في المنطقة ، ويشجع الدول الأعضاء ، الدولية ، اﳌﻨﻈﻤـﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ودون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ واﻷﻃـﺮاف اﻷﺧـﺮى ﻋﻠـﻰ ﻣﻮاﺻﻠـﺔ دﻋـﻢ ﻫـﺬه اﳉـــﻬﻮد ﲟــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ

“4. يقرر أن يرفع من تاريخ اتخاذ هذا القرار الحظر المفروض على الأسلحة ، وحظر السفر ، وتجميد الأصول والجزاءات المستهدفة التي فرضها مجلس الأمن على إريتريا في قراراته 1907 (2009) و 2023 (2011) و 2060 (2012) و 2111 ( 2013)؛

“5. يعرب عن ارتياحه لأن الأموال المستمدة من قطاع التعدين في إريتريا لا تسهم في انتهاكات القرارات 1844 (2008) أو 1862 (2009) أو 1907 (2009) أو 2023 (2011) ، وتقرر أنه من تاريخ اتخاذ هذا القرار لم تعد الدول ملزمة بالقيام بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة 13 من القرار 2023 (2011) ؛

“6. يحث إريتريا وجيبوتي على المشاركة في مسألة المقاتلين الجيبوتيين المفقودين في العمل ، بما في ذلك عن طريق وساطة أي طرف ذي صلة يختارونه ، ويحث كذلك إريتريا على إتاحة أي معلومات تفصيلية أخرى ؛

“7. يحث الطرفين على مواصلة الجهود لتسوية نزاعهما الحدودي بطريقة سلمية بما يتماشى مع القانون الدولي عن طريق التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية ، أو بأي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات السلمية المحددة في المادة 33 من الميثاق التي يتفقان عليها ؛

“8. يؤكد أنه سيواصل متابعة التطورات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي وسيدعم البلدين في حل هذه الأمور بحسن نية ؛

لجنة

“9. يقرر أن تشمل ولاية اللجنة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا ، المشار إليهما فيما بعد باسم اللجنة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال (“اللجنة”) ، المهام المنصوص عليها في الفقرة 11 من القرار 751 (1992) ، والفقرة 11 من القرار 1844 (2008) ، والفقرة 23 من القرار 2036 (2012) ، وتطلب من اللجنة تعديل مبادئها التوجيهية ، وإخطارات المساعدة على التنفيذ وموقعها الشبكي وفقا لذلك .

مجموعة رصد الصومال وإريتريا

“10. يقرر إنهاء ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا (SEMG) ، اعتباراً من 16 كانون الأول / ديسمبر 2018 ؛

فريق الخبراء المعني بالصومال

“11. يقرر أن ينشئ ، اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار ، حتى 15 كانون الأول / ديسمبر 2019 ، فريق الخبراء المعني بالصومال ، كذلك يقرر أن تشمل ولاية فريق الخبراء المهام المبينة في الفقرة 13 من القرار 2060 (2012) وتحديثها في الفقرة 41 من القرار 2093 (2013) ، والفقرة 15 من القرار 2182 (2014) ، والفقرة 23 من القرار 2036 (2012) والفقرة 29 من هذا القرار فيما يتعلق بالصومال ، وتعرب عن عزمها على الاستعراض الولاية واتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بأي تمديد لولاية فريق الخبراء في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ؛

“12. يطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإنشاء فريق الخبراء ، المؤلف من ستة أعضاء ، ومقره نيروبي ، بالتشاور مع اللجنة ، حتى 15 كانون الأول / ديسمبر 2019 ، بالرسم ، حسب الاقتضاء ، على خبرة أعضاء مجموعة SEMG المنشأة عملاً بالقرارات السابقة ، وتطلب كذلك إلى فريق الخبراء إدراج الخبرة اللازمة في مجال الشؤون الجنسانية ، بما يتماشى مع الفقرة 6 من القرار 2242 (2015) ؛

حظر الأسلحة على الصومال

“13. يؤكد من جديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال ، الذي فُرض بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) ومزيد من التفصيل في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1425 (2002) وعدل بموجب الفقرات 33 إلى 38 من القرار 2093 (2013) والفقرات من 4 إلى 17 القرار 2111 (2013) ، الفقرة 14 من القرار 2125 (2013) ، والفقرة 2 من القرار 2142 (2014) ، والفقرة 2 من القرار 2244 (2015) ، والفقرة 2 من القرار 2317 (2016) والفقرة 2 من القرار 2385 (2017 ) (يشار إليه فيما بعد باسم “حظر الأسلحة المفروض على الصومال”) ؛

“14. يقرر تجديد الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من القرار 2142 (2014) حتى 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ، وفي هذا السياق ، يكرر التأكيد على أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال لا ينطبق على تسليم الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة ، المساعدة أو التدريب ، المقصود فقط لتنمية قوات الأمن الوطنية الصومالية ، لتوفير الأمن للشعب الصومالي ، باستثناء ما يتعلق بتسليم البنود المبينة في مرفق القرار 2111 (2013) ؛

“15. تؤكد من جديد قرارها بأن دخول الموانئ الصومالية للقيام بزيارات مؤقتة للسفن الحاملة للأسلحة والأعتدة ذات الصلة لأغراض دفاعية لا يرقى إلى مستوى تسليم هذه المواد انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال ، شريطة أن تظل هذه المواد في جميع الأوقات على متنها أوعية؛

“16. يكرر تأكيد قراره بعدم جواز بيع أو نقل أو إتاحة أو إتاحة أسلحة أو معدات عسكرية مخصصة لتنمية قوات الأمن الوطنية الصومالية فقط ، لأي فرد أو كيان ليس في خدمة الأمن الوطني الصومالي يبرز ويؤكد مسؤولية FGS و FMSs لضمان إدارة آمنة ومخزنة وأمن مخزوناتها ؛

“17. يرحب في هذا الصدد بالتحسينات التي أدخلها FGS في إجراءات تسجيل الأسلحة وتسجيلها ووضع علامات عليها ويشجع على إدخال المزيد من التحسينات ، ويعرب عن القلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار تسريب الأسلحة من داخل FGS و FMSs ، ويلاحظ أن تحسين إدارة الأسلحة والذخيرة أمر حيوي لمنع تحويل الأسلحة والذخائر ، وتؤكد من جديد أن مجلس الأمن ملتزم برصد وتقييم التحسينات من أجل استعراض حظر توريد الأسلحة عندما يتم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ؛

“18. يطلب إلى هذه الجمعية تيسير الوصول إلى فريق الخبراء ، على أساس الطلبات الخطية المقدمة إلى فريق الخبراء والتي قدمها فريق الخبراء قبل عشرة أيام على الأقل ، إلى جميع مستودعات الأسلحة التابعة لـ FGS في مقديشو ، وجميع الأسلحة والأسلحة والذخائر المستوردة قبل ذلك التوزيع ، كل التخزين العسكري FGS يسهل في الصومال الجيش الوطني (SNA) القطاعات وجميع الأسلحة المأسورة في الحضانة FGS ، والسماح للصور من الأسلحة والذخيرة في الحضانة FGS والوصول إلى جميع سجلات FGS وسجلات التوزيع ، من أجل تمكين الأمن المجلس لرصد وتقييم التقدم المحرز في هذا المجال ؛

“19. يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها هذه الهيئة لوضع إجراءات تشغيلية مفصلة لإدارة الأسلحة والذخائر ، بما في ذلك نظام إصدار واستلام لتتبع جميع عمليات توزيع الأسلحة ، ويرحب كذلك باستحداث آلية لتوزيع الأسلحة والذخائر على القوات الإقليمية ، بما يتمشى مع متطلبات هذا القرار بما في ذلك الفقرة 16 ، تشجععلى توسيع مثل هذه الآلية لتشمل المعدات واللوازم العسكرية الأخرى ، بما يتفق مع متطلبات هذا القرار بما في ذلك الفقرة 16 ، وتحث FGS على وضع اللمسات الأخيرة على هذه الإجراءات وتنفيذها في أقرب وقت ممكن ؛

“20. ترحب بإنشاء فريق التحقق المشترك (JVT) وتحث الدول الأعضاء على دعم إدارة الأسلحة والذخائر المحسنة لتحسين قدرة هذه القوات على إدارة الأسلحة والذخائر ؛

“21. يأخذ الملاحظات من FGS تقديم التقارير إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 9 من القرار 2182 (2014) وكما هو مطلوب في الفقرة 7 من القرار 2244 (2015) ، يدعو FGS و FMSs لتسريع تنفيذ اتفاق بنية الأمن القومي ، و الحلف الأمني ​​، وخطة الانتقال من أجل توفير الأمن والحماية الصوماليتين للشعب الصومالي ، ويطلب من FGS تقديم تقرير إلى مجلس الأمن وفقاً للفقرة 9 من القرار 2182 (2014) وكما هو مطلوب في الفقرة 7 القرار 2244 (2015) ، بحلول 15 آذار / مارس 2019 ، ثم بحلول 15 أيلول / سبتمبر 2019 ، بشأن هيكل قواتها وتكوينها وقوتها والتصرف فيها ، بما في ذلك حالة القوات الإقليمية وقوات الميليشيا ، وإدراج تقاريرها في المرفقات طلب JVT في الفقرة 7 من القرار 2182 (2014) ؛

“22. يشير إلى أن المسؤولية المالية الأولية تقع على عاتقها مسؤولية إخطار اللجنة بأي عمليات تسليم للأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب لقوات الأمن التابعة لها ، عملاً بالفقرات 3 إلى 8 من القرار 2142 (2014) ، يدعو FGS لتحسين إخطاراتها إلى اللجنة ؛

“23. يدعو الفريق إلى مواصلة تحسين توقيت ومحتوى الإخطارات المتعلقة بإنجاز عمليات التسليم ، على النحو المبين في الفقرة 6 من القرار 2142 (2014) ؛

“24. يطلب إلى الفريق أن يدرج الإخطارات المتعلقة بوحدة المقصد في قوات الأمن الوطنية الصومالية عند توزيع الأسلحة والذخائر المستوردة ، المفصلة في الفقرة 7 من القرار 2142 (2014) ، في التقارير العادية للجمعية العامة إلى مجلس الأمن المطلوب في الفقرة 20 ؛

“25. تؤكد التزامات الدول الأعضاء بموجب إجراءات الإخطار المبينة في الفقرة 11 (أ) من القرار 2111 (2013) ، وتحث الدول الأعضاء على اتباع إجراءات الإخطار بدقة لتقديم المساعدة لتطوير مؤسسات قطاع الأمن الصومالي ، وتشجع الدول الأعضاء على النظر في إشعار المساعدة في التنفيذ رقم 2 من اللجنة كدليل ؛

“26. تشير إلى الفقرة 2 من القرار 2142 (2014) وتلاحظ أن الدعم المقدم لتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية قد يشمل ، في جملة أمور ، بناء الهياكل الأساسية وتوفير المرتبات والمخصصات التي لا تقدم إلا لقوات الأمن الوطنية الصومالية ؛

“27. يحث على زيادة التعاون من جانب FGS و FMSs و AMISOM ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6 من القرار 2182 (2014) ، لتوثيق وتسجيل جميع المعدات العسكرية التي يتم تسجيلها كجزء من العمليات الهجومية أو أثناء الاضطلاع بولاياتها ؛

“28. يدعو FGS و FMSs لتعزيز الرقابة المدنية لقواتهم الأمنية ، لمواصلة اعتماد وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لجميع أفراد الدفاع والأمن ، بما في ذلك فحص حقوق الإنسان ، والتحقيق ، وحسب الاقتضاء ، مقاضاة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ،ويشير في هذا السياق إلى أهمية سياسة الأمين العام لحقوق الإنسان والاجتهاد فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لقوات الأمن الصومالية ؛

“29. يقرر أن يواصل فريق الخبراء التحقيقات التي بدأها فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتصدير إلى الصومال للمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها كمؤكسدات في تصنيع الأجهزة المتفجرة المرتجلة ، مثل سلائف نترات الأمونيوم وكلورات البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم والصوديوم كلورات بهدف النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ، وتدعو الدول الأعضاء والأفرقة المالية العامة إلى التعاون مع فريق الخبراء في هذا الصدد ؛

“30. تشدد على أهمية دفع المرتبات في الوقت المناسب ويمكن التنبؤ به إلى قوات الأمن الصومالية وتدعو FGS إلى مواصلة تنفيذ نظم لتحسين توقيت ومساءلة المدفوعات وإمداد الأحكام إلى قوات الأمن الصومالية ، وترحب بالتقدم المحرز حتى الآن على تسجيل البيومترية

“31. تشير إلى ضرورة بناء قدرات قوات الأمن الوطنية الصومالية ، ولا سيما توفير المعدات والتدريب والتوجيه ، من أجل تطوير قوات أمن ذات مصداقية ومهنية وتمثيلية لتمكين تسليم المسؤوليات الأمنية تدريجيا من بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال قوات الأمن بما يتماشى مع خطة الانتقال ، وتشجع المزيد من دعم وتنسيق المانحين على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمن ؛

“32. يطلب إلى الأمين العام إجراء تقييم تقني بشأن حظر توريد الأسلحة ، مع خيارات وتوصيات لتحسين التنفيذ ، بحلول 15 أيار / مايو 2019 ؛

التهديدات للسلام والأمن في الصومال

“33. يدين زيادة عائدات حركة الشباب من الموارد الطبيعية بما في ذلك فرض الضرائب على تجارة السكر غير المشروعة والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية ،ويعرب كذلك عن قلقه إزاء مشاركة المجموعة في تجارة الفحم غير المشروعة ، ويرحب بتقارير فريق الخبراء بشأن هذه القضايا ؛

“34. يطلب إلى هذه الجمعية التعاون مع فريق الخبراء لتيسير إجراء مقابلات مع أعضاء مشتبه بهم في حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) المحتجزين في حجز FGS ، من أجل مساعدة فريق الخبراء في تحقيقاته ؛

“35. يرحب بالجهود التي بذلتها هذه الهيئة لتحسين إجراءاتها للإدارة المالية بما في ذلك النجاح في إتمام برنامجي رصد الموظفين لصندوق النقد الدولي والالتزامات بإجراء المزيد من الإصلاحات في إطار البرنامج الثالث الذي يرصده الموظفون ، وتشجع FGS و FMSs الحفاظ على وتيرة الإصلاح لزيادة الشفافية والمساءلة والشمول والقدرة على التنبؤ في تحصيل الإيرادات ومخصصات الميزانية ، وتعرب عن قلقها إزاء توليد وتوزيع العملات الصومالية المزيفة ؛

“36. يعرب عن قلقه إزاء التقارير المستمرة عن الفساد وتحويل الموارد العامة ، بما في ذلك التقارير عن مخالفات مالية مزعومة تشمل أعضاء من FGS ، FMSs ، البرلمان الاتحادي وجماعات المعارضة الصومالية التي تشكل خطرا على جهود بناء الدولة ، وفي هذا السياق ترحب بشدة الخطوات التي اتخذتها FGS لمعالجة حالات الفساد وتطوير تشريعات مكافحة الفساد ؛

“37. يشدد على أن الأفراد المنخرطين في أعمال تهدد عملية السلام والمصالحة في الصومال قد تدرج في التدابير المستهدفة ؛

“38. يدرك أن معالجة القضايا الدستورية المعلقة حول السلطة وتقاسم الموارد بين FGS و FMSs أمر حاسم لاستقرار الصومال ، ويدعو FGS و FMSs للعمل معا بشكل بناء لمعالجة هذه القضايا بطريقة شاملة ، ويشجع FGS و FMSs لتنفيذ العناصر البارزة في اتفاقية هندسة الأمن القومي ، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتكوين والتوزيع والقيادة والسيطرة على قوات الأمن وتقاسم الموارد ؛

“39. تؤكد سيادة الصومال على موارده الطبيعية ؛

“40. يكرر الإعراب عن قلقه البالغ من أن قطاع البترول في الصومال يمكن أن يكون دافعاً للنزاع المتزايد ، ويرحب بالاتفاق السياسي بشأن النفط والموارد المعدنية الذي توصل إليه كل من FGS و FMSs في يونيو 2018 ، ويؤكد الأهمية الحيوية لـ FGS و FMSs وضع ترتيبات ، دون تأخير لا موجب له ، وترتيبات لتقاسم الموارد وأُطر قانونية موثوقة لضمان ألا يصبح قطاع النفط في الصومال مصدرا لزيادة التوتر ؛

الصومال حظر الفحم

“41. تؤكد من جديد قرارها المتعلق بحظر استيراد وتصدير الفحم الصومالي ، على النحو المبين في الفقرة 22 من القرار 2036 (2012) (“حظر الفحم”) ،ويرحب بجهود الدول الأعضاء لمنع استيراد الفحم من أصل صومالي ، تكرر التأكيد على أن FGS و FMSs ستتخذ التدابير اللازمة لمنع تصدير الفحم من الصومال ، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لضمان التنفيذ الكامل للحظر ، وتؤكد كذلك على أن الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تنتهك حظر الفحم قد تكون مدرجة في التدابير المستهدفة ؛

“42. يعيد تأكيد طلباته الواردة في الفقرة 18 من القرار 2111 (2013) والفقرة 16 من القرار 2431 (2018) بأن تدعم البعثة وتساعد الندوة FGS و FMS في تنفيذ الحظر الكامل على تصدير الفحم من الصومال ، وتدعو بعثة الاتحاد الأفريقي إلى تيسير عمليات النقل العادية وصول فريق الخبراء إلى موانئ تصدير الفحم النباتي ؛

“43. ترحب بالجهود التي تبذلها القوات البحرية المشتركة لإعاقة تصدير واستيراد الفحم من الصومال وإليها ، وترحب كذلك بالتعاون بين فريق الخبراء والمركز الاستشاري لتقييس الاتصالات في إبقاء اللجنة على علم بتجارة الفحم ؛

“44. تعرب عن قلقها لأن تجارة الفحم توفر تمويلاً كبيراً لجماعة الشباب ، وتكرر في هذا السياق الفقرات 11 إلى 21 من القرار 2182 (2014) ، وتقرر كذلك تجديد الأحكام الواردة في الفقرة 15 من القرار 2182 (2014) حتى 15 نوفمبر 2019 ؛

“(45). يدين استمرار تصدير الفحم من الصومال ، في انتهاك للحظر التام على تصدير الفحم ، ويدعو الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات مع فريق الخبراء ،ويطلب إلى فريق الخبراء أن يواصل التركيز على ذلك في تقريره القادم. اقتراح مزيد من التدابير ، مع مراعاة شواغل حقوق الإنسان ، ويعرب عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من التدابير إذا استمرت الانتهاكات ؛

“(46). يشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة عمله مع الفريق ، في إطار ولايته الحالية ، في إطار منتدى المحيط الهندي المعني بالجريمة البحرية ، لجمع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة لوضع استراتيجيات لعرقلة الاتجار بالفحم الصومالي ؛

وصول المساعدات الإنسانية في الصومال

“47. يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الإنسانية الجارية في الصومال وتأثيرها على شعب الصومال ، ويثني على الجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى السكان الضعفاء ، ويدين بأشد العبارات الهجمات ضد الأنشطة الإنسانية الجهات الفاعلة وأي إساءة استخدام لمساعدات المانحين وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية ، تكرر طلبها بأن تسمح جميع الأطراف بتسهيل الوصول الكامل والآمن وبدون عائق لإيصال المعونة إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء الصومال في الوقت المناسب ، وتشجع FGS على تحسين البيئة التنظيمية للجهات المانحة للمساعدات ؛

“48. يقرر أنه حتى 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 وبدون المساس ببرامج المساعدة الإنسانية التي تجري في أماكن أخرى ، لا تنطبق التدابير المفروضة بموجب الفقرة 3 من القرار 1844 (2008) على دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان التسليم في الوقت المناسب اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﺟﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ، أو ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو وﻛﺎﻻ itsﺎ أو ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ، واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻈﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻊ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻘﺪم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ، وﺷـﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳﲔ ، ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ اﳌﻨﻈﻤـﺎت ﻏـﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للصومال ؛

“49. يطلب إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بحلول 15 تشرين الأول / أكتوبر 2019 بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في الصومال وعن أي معوقات تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية في الصومال ، ويطلب من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة التي تتمتع بمركز المراقب الجمعية العامة للأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون الذين يقدمون المساعدة الإنسانية في الصومال لزيادة تعاونهم ورغبتهم في تبادل المعلومات مع الأمم المتحدة ؛

عقوبات مستهدفة في الصومال

“50. يشير إلى قراراته في القرار 1844 (2008) الذي فرض العقوبات المستهدفة والقرارات 2002 (2011) و 2093 (2013) التي وسعت معايير الإدراج ،ويشير إلى أن أحد معايير الإدراج في القائمة بموجب القرار 1844 (2008) ينخرط في الأعمال أو يقدم الدعم إليها التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال ، وتقرر أن مثل هذه الأعمال قد تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، التخطيط أو ارتكاب أو ارتكاب أعمال تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس ؛

“51. يعيد تأكيد استعداده لاعتماد تدابير هادفة ضد الأفراد والكيانات على أساس المعايير المذكورة أعلاه ؛

“52. تشير إلى الفقرة 2 (ج) من القرار 2060 (2012) وتؤكد أن بعض التملك غير المشروع للموارد المالية هو معيار للتسمية وينطبق على التملك غير المشروع على جميع المستويات ؛

“53. تكرر طلبها إلى الدول الأعضاء لمساعدة فريق الخبراء في تحقيقاتها ، وتطلب كذلك إلى FGS و FMSs و AMISOM تبادل المعلومات مع فريق الخبراء فيما يتعلق بأنشطة حركة الشباب ؛

التقارير

“54. يطلب إلى فريق الخبراء تقديم تحديثات شهرية إلى اللجنة عملا بالقرار 751 (1992) ، وتحديثا شاملا لمنتصف المدة ، فضلا عن تقديمه ، لكي ينظر مجلس الأمن ، من خلال اللجنة ، في تقرير نهائي بحلول 15 تشرين الأول / أكتوبر 2019 ؛

“55. يطلب إلى اللجنة ، وفقا لولايتها وبالتشاور مع فريق الخبراء وغيره من كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة ، أن تنظر في التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء وتوصي مجلس الأمن بطرق لتحسين تنفيذ و الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الصومال ، والتدابير المتعلقة باستيراد وتصدير الفحم من الصومال ، وكذلك تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرات 1 و 3 و 7 من القرار 1844 (2008) ردا على الانتهاكات المستمرة ؛

“56. يطلب إلى اللجنة أن تنظر ، عند الاقتضاء ، في زيارات إلى بلدان مختارة من جانب الرئيس و / أو أعضاء اللجنة لتعزيز التنفيذ الكامل والفعال للتدابير المذكورة أعلاه ، بهدف تشجيع الدول على الامتثال الكامل لهذا القرار ؛

“57. يطلب إلى الأمين العام أن يبقي مجلس الأمن على علم بالتطورات نحو تطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي وأن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 15 شباط / فبراير 2019 وكل ستة أشهر بعد ذلك ، ويعرب عن اعتزامه الإبقاء على هذا الطلب بموجب استعراض في ضوء التطورات ؛

“58. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره. “

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