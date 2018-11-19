شعارات الاستسلام

انهمرت غيوم على المعارضة الارترية بقدوم عناصر من النظام. انشقاقات كبساويه جماعية وفردية تتفاوت فى الازمنة وايضاً تتفاوت من وزراء و رتب سياسية ودبلوماسية وعسكرية.. رغم ان الغالبية منهم تجمعت تحت إطارين محددين لأسباب معروفة. الا ان البعض استبشر بهم خيرا غض النظر عن تحالفاتهم المشبوه داخل إطارين فقط.

لا يعرف حتى اليوم سبب انشقاقهم. هل كان رفض لقمع مواطن او رفض للاستيطان وتشجيع عودة اللاجئيين ام ضد سياسة الاخفاء القسرى والسجون والسحل والقتل وضد ممارسات غير إنسانية؟ ام اختلاف مع الدكتاتور على مناصب وتوزيع الثروات بمسمى هلامى وهو دستور عام ٩٧.

خلافهم مع النظام مثل خلاف الزوجين والعتاب حول غسيل الصحون. عتاب لا يؤثر على المكتسبات المؤمنة لطائفتهم.

ماذا استفادت القضية من مناصبهم كوزراء وكوجوه لها مكانه دولية سوء التكبر والاستعلاء؟ بعضهم يتبوء مناصب دولية ويتبنى قضايا دول ومجموعات وأقليات مضطهدة.. الا قضيتنا الحقوقية العادلة والتى يعرفوها كجوع بطونهم!

هل فشلو بتدويل قضيتنا العادلة فى محافل يديرونها بأنفسهم ام تناولوها على حسب قناعاتهم وأهواءهم؟ هل قاموا بفضح ممارسات النظام بحكم معرفتهم بخفايا الامور ولو بتسريب معلومات ام تسترو نظرا بكونهم من المتهمين؟

اين كانت هذة القيادات الدولية من خلق ارضية ضغط عالمية ضد قرار رفع الحظر ولو اعتباطيا لذر الرماد فى العيون؟

لا نعقد ذرة أمل على من ساهم بسحقنا وخصوصا من لم ينتهز الفرصة بالتكفير عن الجرم والندم ولكن تلميع وتجهيز للقيادة. لم تستفيد القوة المعارضة منهم سواء الفتن والرشاوى والانشقاقات وقتل مبادرات.

سوف نرى فى الأيام القادمة قاءمة التوبة والرجوع الى عقيدة اندنت ونحنانان علمانان ومكتسبات هقدف.

ضحى ومات وشرد رعيلنا من اجل قضية عادلة. أبناء واحفاد سلطان وكبيرى وعواتى وإدريس محمد آدم ورفاقهم…عاهدو تاريخهم..