تقرير اخبار:عن اجتماعات المجلس الوطني الديمقراطي في بمدينة روتردام الهولندية

عقد المجلس الوطنى الارترى للتغيير الديمقراطى يوم السيت الموافق 24-11-2018 بمدينة روتردام الهولندية اجتماع جماهير عام ومفتوح وكان الاجتماع تحت اشراف اعضاء المجلس الوطنى الارترى فى هولندا بحضور كل دكتور يوسف برهان والاستاذ احمد نقاش واستاذ مكونن تخلى والاخت المناضلة اسقدت هبتى ماريام .

وافتتح الجلسة الاخ مكونن تخلى موضحا بنود الاجتماع والهدف من هذا اللقاء الجماهيرى ثم تحدث الاخ يوسف برهان موضحا اوضاع الراهنة للوطن واتفاق السلام بين ارتريا واثيوبيا وكما قدم تحليل عميق حول السلام الغيير متكافئ من حيث المؤسسات والوضوح والشفافية ،اذا كان فى الجانب الاثيوبى كثير من الوضح والشفافية امام مؤسسات الدولة الا ان فى ارتريا يكتنفه الكثيرمن الغموض، وعدم الوضوح ، بل ان الشعب الارترى لم يشرح له اى شى حول هذا السلام. لذا ان الشعب الارترى فى الداخل والخارج فى غلق شديد حول السلام ومآلاته وتدعياته فى مستقبل الوطن والمنطقة .

ثم تحدث الاخ احمد نقاش يتفصيل حو اهمية المجلس الوطنى الارترى كمظلة نضالية عامة اكتسبت شرعيتها من مؤتمر عام حضره اكثر من 600 ارترى من مختلف مناطق العالم والمكونات الارترية ثم قال ان معالجات اشكاليات المجلس تتم فى مؤتمره العام الثانى المزمع عقده وتجديد شرعية هذه المظلة التى وصفها بانها من منجزات الشعب الارترى التاريخية التى يجب الحفاظ عليها .

كما تحدثت الاخت اسقدت حول اهمية مشاركة الجماهير فى فعاليات المجلس الوطنى ومؤتمره الثانى وكذلك على اهمية النساء فى المشاركة من اجل نجاح العمل النضالى كما كان للمرأة الارترية دور كبير فى نجاح المؤتمر العام فى اواسا الذى تمخض عنه المجلس الوطنى الارترى للتغيير الديمقراطى .

كما شارك عدد من الحضور فى اثراء النقاش من خلال المدخلات والاستفسارات والتوصيات وركز الكثير من الحضور على اهمية المجلس وعقد المؤتمر الثانى للحفاظ على مشروعية النضال من اجل انقاذ الوطن واقامة دولة القانون ثم اكد الحضور دعمهم للمجلس الوطنى الارترى للتغيير الديمقراطى .

المجلس الوطنى الارترى

هولندا – روتردام

25-11-2018

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