مخاوف بشأن دور إريتريا في الجهود الرامية إلى إدارة الهجرة

بقلم: مارتن بلوت

في أوائل عام 2019م ستتولى الحكومة الارترية رئاسة منتدى افريقيا والاتحاد الاروبي الذي يتعامل مع الهجرة الافريقية والمعروفة باسم عملية الخرطوم.

عملية الخرطوم .

تم انشاء ما يسمى بعملية الخرطوم في العاصمة السودانية في عام 2014. ولم يكن يعرف عنها الكثير سوى بعض من المعلومات العامة ، إلا أنها تمثل أهم الوسائل التي تحاول أوروبا من خلالها وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين من أفريقيا. العنوان الرسمي لا يحتاج الى كبير عناء لمعرفة نوايا العملية : مبادرة طريق الهجرة الى أوروبا من القرن الإفريقي. ويتم توضيح دورها الرئيسي على أنه : “تركز بشكل أساسي على منع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.”

تترأس عملية الخرطوم بشكل متبادل بين القادة الأوروبيين والأفارقة. وفي يناير القادم سيكون دور إفريقيا. تضم اللجنة التوجيهية خمسة أعضاء أفارقة – مصر وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان. وهناك عدد من الدول الأخرى ، مثل كينيا و تونس ، لديها حق الحضور والمشاركة.

اختارت البلدان الأفريقية إريتريا لقيادة هذه العملية و لكنها تعرضت لانتقادات شديدة لأنها تضع اللاجئين وطالبي اللجوء في أيدي نظام يشتهر بتجاوزاته لحقوق الإنسان. والأسوأ من ذلك ، أن هناك أدلة على أن المسؤولين الإريتريين متورطون بشكل مباشر في الاتجار بالبشر ، وهنا المقصود هو وأد عملية الخرطوم.

إن سماح الاتحاد الأوروبي بحدوث هذا الأمر يثير الشكوك المتكررة حول عما اذا كان حقوق الإنسان هو من صميم اهتماماته وسياساته الخارجية.

عملية الخرطوم

تتضمن عملية الخرطوم مجموعة كبيرة من المبادرات. كلها مصممة للحد من عدد الأفارقة الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.ويشمل ذلك تدريب خفر السواحل في الحكومة الليبية الهشة ، الذين يستولون على المهاجرين في البحر ويعيدونهم إلى الأوضاع الوحشية لمخيمات السجون الليبية .

البرنامج في بعض الأحيان يأتي بنتائج عكسية. وقد تم اتهام بعض خفر السواحل الممولين من الاتحاد الأوروبي بالتورط في تهريب الأشخاص أنفسهم.

كما أنشأ الاتحاد الأوروبي مركزًا تشغيليًا إقليميًا في الخرطوم. لكن هذا يعني أن المسؤولين الأوروبيين يتعاونون مع قوات الأمن التابعة للحكومة التي تسيء معاملة مواطنيها بشكل منتظم ، فضلاً عن الأجانب الذين على أراضيها. الرئيس عمر البشير نفسه قد اتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

يتطلب المركز من الشرطة الأوروبية والضباط الآخرين العمل بشكل مباشر مع مسؤولي الأمن الذين يدعمون الحكومة السودانية. ووفقاً لما قاله رئيس قسم شرطة الهجرة ، فإن “مركز تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر المزمع في الخرطوم” ، الذي يعمل بشكل مشترك بين ضباط الشرطة من السودان والعديد من البلدان الأوروبية ، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ، سوف يعتمد جزئياً على المعلومات التي توفرها الاستخبارات الوطنية السودانية. ”

كما يتلقى المركز الدعم من قوات الدعم السريع في السودان ، التي تتكون من الجنجويد : سيئة السمعة ومازالت الفظائع التي ارتكبتها في دارفور عالقة بالاذهان.

هذه المبادرات تتماشى إلى حد كبير مع اتفاقية الهجرة الموقعة في العاصمة المالطية في عام 2015. وخطة العمل الخاصة بها مفصلة حول كيفية تعاون المؤسسات الأوروبية مع شركائها الأفارقة لمحاربة “الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.” ووعدت أوروبا بتقديم التدريب إلى سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في أساليب التحقيق الجديدة والمساعدة في إنشاء وحدات شرطة متخصصة في مكافحة الاتجار والتهريب.

هذه هي العلاقة الحساسة التي ستدخل الآن تحت إشراف إريتري. وسوف يتعاملون مع بعض الرجال والنساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر الذين فروا من بلدانهم. ومن هنا تصبح العملية صعبة للغاية ، لأن مسؤولي الحكومة الإريترية أنفسهم متورطون في الاتجار بالبشر. حيث وصف باحثون من الأمم المتحدة يعملون في مجلس الأمن كيف حدث هذا في عام 2011.

وفي الآونة الأخيرة ، وصف الناجون من الاتجار بالبشر الذين أجرى معهم فريق بقيادة الأستاذة الهولندية ، ميرام فان ريسن ، كيف قامت وحدة مراقبة الحدود الإريترية بنقل اللاجئين من إريتريا مقابل مبالغ مالية كبيرة.

الخطر هو أن المسؤولين الإريتريين المتورطين سيلعبون دورا حاسما في تطوير عملية الخرطوم.

التزام أوروبا بحقوق الإنسان

وقد أكد الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً أن التزامه بحقوق الإنسان يمر بكل ما يفعله . ومع ذلك ، فإن الحكومة الإريترية ، التي يتعاون معها الاتحاد الأوروبي الآن عن كثب ، قد تم إدانتها بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان من قبل المقرر الخاص لإريتريا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو 2018.

وكما قال مايك سميث ، الذي ترأس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في إريتريا في عام 2015: “إن العديد من الانتهاكات في إريتريا هي نطاق ونطاق نادرًا ما يُرى في أي مكان آخر في عالم اليوم. الحريات الأساسية يتم تقليصها ، من الحركة إلى التعبير ؛ من الدين إلى الجمعيات. وتخلص اللجنة إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون حدثت فيما يتعلق بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والسخرة في سياق الخدمة الوطنية “.

الاتحاد الأوروبي نفسه بقي صامتا. ومن الصعب أن نرى كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يضع الاشراف على برانامجه المختص بهجرة الافارقة الى اروبا في يد هذا النظام ، من غير ان ينتهك او يتجاهل التزاماته الخاصة بحقوق الإنسان. يحتاج القادة الأوروبيون إلى إعادة النظر في علاقاتهم مع الحكومات الإفريقية المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إذا أرادوا الحفاظ على هذه القيم.

ربما أدت عملية الخرطوم إلى الحد من تدفق اللاجئين وطالبي اللجوء عبر البحر المتوسط. لكنها لم تلغي الحاجة إلى مقاربة جديدة لمحنتهم.

مارتن بلوت هو باحث في قضاي القرن الأفريقي وأفريقيا الجنوبية في كلية الدراسات العليا بجامعة لندن. تم نشر هذه المقالة في الأصل على The Conversation .

تم ترجمة المقال عبر فرجت ، قد يلاحظ القارئ بعض الاختلافات التي استدعتها ظروف الترجمة.

مرتبط