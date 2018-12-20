امتناع ارتريا عن التصويت على ميثاق لدعم اللاجئين في العالم

الأمم المتحدة – صوتت كل من الولايات المتحدة والمجر ضد قرار وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الاثنين الماضي على اتفاقية غير ملزمة توفر دعمًا أقوى للدول التي يعيش فيها معظم اللاجئين في العالم الذين يزيد عددهم عن 25 مليون لاجئ.

كما يحدد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين تدابير لتقاسم المسؤولية لمساعدة أولئك الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم بسبب النزاع أو الاضطهاد ، وتخفيف العبء على عدد قليل من الدول التي تستضيف غالبية اللاجئين.

وصف رئيس اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الاتفاقلافي تغريدة له بأنه “تاريخي” ، مضيفًا: “إنه أكبر جهد لمشاركة مسؤوليات اللاجئين على نطاق واسع يشهده خلال 34 عامًا من العمل مع اللاجئين”.

وكان التصويت في المجلس المؤلف من 193 عضوا 181 صوتا ، مع امتناع الجمهورية الدومينيكية وإريتريا وليبيا عن التصويت وهي دول ذات علاقة باللجوء واللاجئين..

صرحت أمينة محمد ، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، بأن الاتفاق العالمي مهم للغاية لأنه “في السنوات الأخيرة ، شهدنا عدداً من الحدود المغلقة امام اللاجئين ، بما يتناقض مع القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان”.

وقالت في حديثها بهذه المناسبة : “ملايين اللاجئين يواجهون سنوات في المنفى ، أو يخاطرون بحياتهم في رحلات خطرة إلى مستقبل مجهول”. “اللاجئون هم من بين هؤلاء الأبعد. اضطهدوا وعزلوا وتم تهميشهم في بلدانهم الأصلية ، وكثيراً جداً ما كانوا في بلدان المقصد ، ناضلوا لكي يحسبوا – ويتم قبولهم.

وشدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غراندي على أن الميثاق ليس مجرد “وثيقة الأمم المتحدة التي تبقى في الدرج”.

وقال إن إطلاق الاتفاق في 15 دولة حتى الآن حشد 6.5 مليار دولار لم يكن من الممكن الوصول إليها بخلاف ذلك. وقد خلقت بالفعل “زخما جديدا” وحفزت “مشاريع استثنائية” ، بما في ذلك في إثيوبيا وكينيا والأردن ، في مجالات مثل الطاقة والاتصال والاتصالات والتكنولوجيا.

الاتفاق منفصل عن اتفاقية أخرى غير ملزمة لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية التي تمت الموافقة عليها في 10 ديسمبر من قبل ما يقرب من 85٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بسبب معارضة شديدة من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن توافق الجمعية العامة على الميثاق العالمي للهجرة يوم الأربعاء.

تم تبني الميثاق العالمي حول اللاجئين في وقت اضطر فيه 68.5 مليون شخص شردوا من ديارهم. ويشمل ذلك 25.4 مليوناً ممن عبروا الحدود ليصبحوا لاجئين ، و 40 مليوناً نزحوا داخل بلدانهم الأصلية و 3.1 مليون طلبوا اللجوء.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين ، يعيش تسعة من كل عشرة لاجئين في البلدان النامية ، حيث تعاني الخدمات الأساسية مثل الصحة أو التعليم من تدهور حقيقي.

وشدد غراندي على أنه “عالم قاس” بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين غالباً ما يتم وصمهم وتسييسهم على أنهم تهديدات أمنية..

وقال: “قد يكون هؤلاء الناس ممن يستحقون فقط الشفقة والحماية والتضامن ، ولكن عندما تتاح لهم الفرصة ، يمكنهم تقديم مساهمة هائلة للمجتمع”.

ووصف اتفاق اللاجئين بأنه “تعبير قوي عن كيفية عملنا معاً في عالم اليوم المجزأ” وشدد على أنه “لا ينبغي ترك أي بلد بمفرده للاستجابة لتدفق كبير من اللاجئين.”

يهدف الميثاق إلى توفير المزيد من الاستثمارات من الحكومات والقطاع الخاص للبنية التحتية والخدمات لمنفعة اللاجئين والمجتمعات المضيفة ، بما في ذلك الوصول إلى التعليم.

كما يهدف إلى معالجة الأثر البيئي لاستضافة اللاجئين ، ويشجع على استخدام الطاقة البديلة ، ويتصور المزيد من فرص إعادة التوطين من خلال جمع شمل الأسرة ، والمنح الدراسية للطلاب ، أو التأشيرات الإنسانية حتى يتمكن اللاجئون من السفر بأمان.

يعتمد الاتفاق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 بالإضافة إلى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني ويتيح المجال لمنتدى عالمي عالمي للمتابعة كل أربع سنوات.

على الرغم من معارضة إدارة ترامب للاتفاق ، قال غراندي إن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها للاجئين. وأضاف أن مكتبه “على وشك مع نهاية هذه السنة بأعلى مساهمة من الولايات المتحدة إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

مرتبط