اغلاق المعابر البرية بين ارتريا واثيوبيا

فرجت: عن الابزيرفر الاثيوبية

أغلقت المعابر الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا هذا الصباح لأسباب لم يكشف عنها بعد ، وفقا لمصادر من ن المنطقة. لم يعد من الممكن الوصول إلى الطريق الرئيسي بين زالامبيسا وبلدة سيرحا الإريترية منذ صباح اليوم بعد انتشار الجنود الإريتريين في المنطقة ، حسبما تقول المصادر. تم فتح الحدود رسميا بعد التقارب بين الذي شهدته الدولتين لمرة واحدة في 10 سبتمبر.

وقال للمصدر إن الناس من كلا البلدين بدأو في عبور الحدود بعد أن تم فتحها دون إذن رسمي. الحافلات والشاحنات ، ما يصل الى 400 شاحنة كانت تشق طريقها عبر الحدود كل يوم. ولكن منذ صباح اليوم ، قيل للمواطنين الإثيوبيين المتجهين الى إريتريا الحصول على تصريح خاص من الحكومة الفيدرالية يشرح بالتفصيل الغرض من زياراتهم ، حسبما ذكر المصدر. وقد تم حظر المركبات ، المحملة باالأغذية ، والفواكه والخضروات ، فهي غير قادرة على العبور وتقطعت السبل بالمسافرين الذين كانو على متن الحافلات.

تم تشديد الاجراءات الامنية فى اريتريا بعد محاولة اغتيال الجنرال سبحت ايفريم ووزير التعدين الحالى ، ووزير الدفاع السابق، وفقا لبعض التقاريرلم يتضح بعد عما إذا كان تقييد الحركة على منطقة الحدود له أي علاقة بذلك. ويقول شهود عيان إن رجال الأعمال في المنطقة قلقون بالفعل بشأن الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي المحتمل بسبب الطرق الحدودية المغلقة.

وحتى بعد التقارب بين البلد ين ، لم يتم إعادة فتح سوى نقطتي تفتيش على الحدود في أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود المشتركة. لا يزال المعبر عبر بادمي وحميرا مغلقا.

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