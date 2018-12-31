اجتماع جماهيرى عام فى هولندا

يدعو المجلس الوطنى الارترى للتغيير الديمقراطى اقليم اوروبا الجماهير الارترية المطالبة بالعدالة والتغيير الديمقراطى فى ارتريا لحضور الاجتماع العام يوم السبت الموافق 5-1-2018 عند الساعة واحدة ظهرا 13:00 الذى سيحضره اعضاء المجلس الوطنى الارترى فى هولندا،للمناقشة مسودات مستندات المؤتمر الثانى للمجلس الوطنى الارترى للتغيير الديمقراطى وفق البنود التالية :

1- الاستعداد الجارى لعقد المؤتمر الثانى للمجلس الوطنى .

2- مسودات المؤتمر الثانى ( الميثاق السياسي – النظام الاساسى ) .

3- مقترحات وتوصيات الحضور .

مكان الاجتماع والعنوان :

Gerard Scholtenstraat 128

Rotterdam

Vervoer van Rotterdam CS

Tram 4 Richting Molenlaan .

.Tramhalte deOverstappen bij de 5

الدعوة عامة … مرحبا بكم جميعا فى المكان والزمان المحددين .

المجلس الوطنى الارترى للتغيير الديمقراطى اقليم اوروبا / فرع هولندا

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=43764

نشرت بواسطة في ديسمبر 31 2018 في صفحة اعلانات وبيانات, المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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