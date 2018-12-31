اجتماع جماهيرى عام فى هولندا

يدعو المجلس الوطنى الارترى للتغيير الديمقراطى اقليم اوروبا الجماهير الارترية المطالبة بالعدالة والتغيير الديمقراطى فى ارتريا لحضور الاجتماع العام يوم السبت الموافق 5-1-2018 عند الساعة واحدة ظهرا 13:00 الذى سيحضره اعضاء المجلس الوطنى الارترى فى هولندا،للمناقشة مسودات مستندات المؤتمر الثانى للمجلس الوطنى الارترى للتغيير الديمقراطى وفق البنود التالية :

1- الاستعداد الجارى لعقد المؤتمر الثانى للمجلس الوطنى .

2- مسودات المؤتمر الثانى ( الميثاق السياسي – النظام الاساسى ) .

3- مقترحات وتوصيات الحضور .

مكان الاجتماع والعنوان :

Gerard Scholtenstraat 128

Rotterdam

Vervoer van Rotterdam CS

Tram 4 Richting Molenlaan .

.Tramhalte deOverstappen bij de 5

الدعوة عامة … مرحبا بكم جميعا فى المكان والزمان المحددين .

المجلس الوطنى الارترى للتغيير الديمقراطى اقليم اوروبا / فرع هولندا

مرتبط