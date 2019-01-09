افتتاح نقطة عبور جديده ( ام حجر_حمرا) بعد اغلاق بفية المعابر لماذا؟

7 يناير2019م

ذكرت انباء عن وصول رئيس الوزراء الى مطار تسني اليوم للمشاركه في احتفال افتتاح نقطة عبور حدوديه جديده بين منطقه حمراء الاثيوبيه وام حجر. وقد تم فعلا افتتاح نقطه العبور في احتفال رسمي شارك فيه دكتاتور ارتريا مع رئيس النظام الاثيوبي بقص الشريط.

والجدير بالذكر ان نقطة العبور الجديدة غالبا ماتكون الجسر الحديدي الذي بناه الايطاليون على نهر مارب على الحدود الارترية الاثيوبيه قبل الحرب العالميه الثانيه ولعل الهدف من ذلك هو امكانية. القدره السيطره على حركة العبور من خلال الجسر بعد شهدت المعابر الحدوديه الاخرى التي تم افتتاحها سابقا على الحدود مع اقليم تجراي تدفق عشرات الالاف من الارتريين الى اثيوبيا مما ازعج سلطات النظام القمعي اضطر الى اغلاقها اخيرا لوقف التدفق البشري من ارتريا الى اثيوبيا هربا من نظام القمع في ارتريا ولعل افتتاح معبر ام حجر _ حمرا في احتفال رسمي بشكل برتكولي ظاهره جدبده في مسيرة التطبيع وان كانت محاوله اخرى لتجاهل قرار الترسيم وقد تكون لها صله بالاحداث في اقليم تجراي ورساله ربما ردا على مقرارات مؤتمر الاقليم الذي انتهى امس. وكذلك موقف شعب تجراي منع مرور اسلحه ثقليه للجيش من الاقليم الى اقليم الارومو كلها احداث تلقى بظلالها على هذا الحداث وتبنى بان من وراء الاكمة ماوراء

امانة الاعلامة بجبهة الثوابت الوطنية الارترية

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