مرانت : قصة كفاح وسجون واختفاء

فرجت عن عدوليس

على مدى ( 169 ) صفحة من القطع المتوسط يصطحبنا الكاتب عبد الفتاح ود الخليفة في رحلة في ملف من ملفات جرائم الحكم الفردي البوليسي القائم في إريتريا، بإسلوب سردي يخلو من التقريرية الجافة، وبطريقة سلسلة تليق بتلميذ محب ووفي لأستاذه وشيخة دون تماهي أو تزلف. والكتاب هو ثمرة إستقصاء واسع وحوارات مع عدد من معاصري الشيخ بما فيها حوار معه.

” مرنت الشيخ القائد ــ قصة كفاح وسجون وإختفاء ” هو عنوان أول إصدارات عبدالفتاح ود الخليفة الكاتب المهموم بالتاريخ الحديث لإريتريا وواحد من خزنة أسرار الثورة والثوار بغلاف يحمل أكثر من دلالة ورمزية.

من وسط اللون الأزرق بتدرجاته يطل علينا الشيخ بعمامته البيضاء ووجه الأبوي، وخلفية لصورة للجامع العتيق لمدينة كرن وصورة للطلائع الأولى لجيش التحرير الإريتري. اللون الأزرق ودلالاته إريتريا والمسجد الجامع ورمزيته وجنود إريتريا البواسل.

الشيخ والقاضي محمد مرانت نصور قاد مرحلة مهمة من مراحل النضال الإريتري في شقه المدني ومن قلب مدينة كرن وضواحيها منذ منتصف الستيانات وحتى بداية الثمانينات من القرن الماضي ، يصفه الكاتب بالرجل الإستثنائي في تحديه لحكم الملك( هيلي سلاسي) ليصبح نزيلا للمعتقلات والسجون لمرتين 1967م و1973م.

تتوزع سيرة الشيخ الأسطورة النضالية في خمسة فصول وعدد كبير من العناوين تنتهي بسؤال عن مصير الشيخ !

وليحكي بسرد مشوق وصادم عن مفارقة مؤلمة يشترك فيها الشيخ مع عدد من رموز النضال الإريتري الذين يقبعون الآن في معتقلات سرية لنظام ديكاتوري فردي.

عبد الفتاح أحمد الخليفة عبدالله والذي يوقع مقالاته بـ ” عبدالفتاح ود الخليفة ” من مواليد قرية ( عجت ظعدا ) بمنطقة ( فانا ) التي تبعد 28 كيلومتر غربي كرن. أكمل تعليمة الأولى بمدينة كرن والمتوسط والثانوي بمدينة القضارف

بالسودان ، إلتحق بكلية القانون جامعة عنابا بالجزائر ولم يكملها . حاصل على دبلوم ترجمة من كلية ” أستوك أون ترنت ” ببريطانيا . يجيد عدد من اللغات الإريترية بجانب العربية والتجرنية والإنجليزية والهولندية.

نشط في صفوف الإتحاد العام لطلبة إريتريا وأنتخب عضوا بمجلسه الإداري دورة 1983م. نشر عدد كبير من التحقيقات والمقالات التي تتناول سير حياة الأبطال الإريترين نذكر منها هنا سيرة حياة وإغتيال القائد العسكري للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا القائد وسيرة حياة اللواء المغيب بتودد أبرها والعميد ودي سيوم . وعدد كبير من رموز النضال الإريتري في فترتي الكفاح المسلح ومقاومة الحكم الفردي في إريتريا.

تأتي أهمية الكتاب أولا لكونه يتناول سيرة حياة مناضل إريتري في فترة الكفاح المسلح ومن داخل مدينة إريترية مسلحا بوعية الوطني ومكانته الإجتماعية والدينية . وقد بذل الكاتب جهدا كبير للألمام بمادته من خلال إستخدام منهج إستقصائي وكذا بالحوار المباشر مع الشيخ مرانت وكذلك مع عدد من المعارضين لتلك المرحلة، والكتاب مهم ثانيا لإنه يحاول إختراق ملف المغيبين والمختفيين قسرا بشكل منهجي مدعوم بالمعلومات.

تبقى ان نقول ان الكتاب قدر صدر بالقاهرةفي مارس 2019 وأرجو ان يجد طريقه للقاريء الإريتري والعربي المهتم.

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