مدرخ .. المستبدون الجدد.

قبل كل شئ يجب ان نقر باحقية الافرد والجماعات فى الانضمام الي قوى التغيير الساعية الى انهاء سيطرة نظام الهقدف على مفاصل الدولة الارترية , باعتبار ذلك حق اصيل لايمكن التغول عليه او هضمه تحت اي زريعة او مبرر , ولكن ما يجب التوقف عنده . ما تسعي اليه مجموعة مدرخ عبر محاولاتها نسف كينونة العمل المعارض السابق لوجودها, والذى تصدرته مجموعة من الاحزاب والفصائل المعارضة للنظام لمدة طويلة حتي انضوي معظمها فى ظل كيان المجلس الوطني للتغيير, وعدم الاعتراف به كمرجعية وطنية تم التوافق عليها والالتفاف حولها من قبل معظم كيانات العمل الارتري المعارض الا من آبي , وهو ما يعني عمليا ان يكون النظام مرتاحا ومسترخيا ليفكر في حيل واساليب جديدة تعزز من بقاءه فى السلطة وأن يستمر في عملية الكبت والاذلال لشعبنا دونما ان يكون مرتبكا اومترددا.

كما ان سلوك مجموعة مدرخ السياسي يعمل علي خلط الأولويات ويعود بالناس خطوات نحو الخلف عبر مبادراته الفارغة من أي محتوى مبادر أو كاشف لما هو جديد وغائب عن قوى التغيير مما يفقدها القيمة والوزون, ومن الغريب ان بعض أفراد مجموعة مدرخ الى وقت قريب ظلوا يتربعون على قمة الهكيل التنظيمي لنظام الهقدف مايعنى مشاركتهم المباشرة فى كل الجرائم والتجاوزات بحق الوطن وابناءه وهاهم اليوم يقدمون مبادرات خبيثة تسعى للتبرؤ من حكم الهقدف . اؤلائك الذين رسخوا دعائم النظام طوال السنوات الماضية تلك التى عرفت بيوت الأشباح والتعذيب وقتل فيها المئات من الابرياء واعتقل خلالها الشيوخ والعلماء , كان الاجدي لمجموعة مدرخ ان تتقدم باعتزارها للشعب الارتري جراء ما اصابه من مشاركتها النظام وان تقر بانها فشلت نتيجة سياساتها القميئة التى افضت الى انهيار البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا, وانها حتي تاريخه تتوافق وكثير من المشاريع التى يستمر النظام فى تنفيذها, منها قضية الاقصاء الممنهج وعدم الاعتراف بعودة اللاجئين والابقاء على سياسية الاستيطان التي انتهجها النظام منذ اعتلاءه السلطة ,عطفا على ماسبق يمكننا الجزم بان مجموعة مدرخ غير مؤهله لتقديم اية متقترحات وآليات قد تسهم فى الإطاحة بالنظام بل هي شريك أصيل فى استمرار الحال كما هو عليه عبر تمييع القضايا وإختزال وتصوير الصراع وكانه أزمة سياسية عابره لايمكن تحميلها أبعاد حقوقية أو نزعات إقصائية ذات توجهات قومية ممنهجه .

إن المشروع الإحيائي الذي تتبانه مدرخ لصالح الهقدف كمشروع مصيري لبقاءها فى الحياة السياسية الارترية, لا يمكن له النمو والاستمرار الا حال تواطأنا وتماهينا معه وتقاضينا عن الجرائم والتجاوزات التى ارتكبت بحق الشعب الارتري الاعزل, وتنازلنا وتجاهلنا حقوق اؤلائك النفر الذين قتلوا وغيبوا وشردوا جراء سياسات الهقدف وشركائه بالامس (مدرخ) في العدالة والقصاص, فمن العبث الحديث عن محاصصات وتكتلات سياسية، بينما النظام يمارس التمكين واحتكار السلطة والمال,والعبث بمصير البلاد عبر اتفاقيات مشبوه, فى الوقت الراهن لا نحتاج الي مبادرات أو مواثيق جديدة تكرر مطالب التغيير مع ادعاء المساهمة ، بل يجب علينا الانتقال الى مرحلة جديدة من المقاومة, مرحلة تعبئة الشارع واستنهاض الجماهير وحصار وعزل النظام اقليميا ودوليا ,والتخطيط لمرحلة الحسم النهائي وتحديث طرق وآليات إعطاب وشل حركة النظام بما يتماشى واهداف الاجماع الوطني وتدعيم اركان المجلس الوطني للتغيير كمظلة جامعة لاكثرية قوى المعارضة. ان تحطيم اصنام الهقدف بدأ من الطاغية اسياس وتصفية كل أشكاله في الدولة والمجتمع وكنس الانتهازيين والطبالين ودعاة خذلان الشعب لابد لها وان تكون فى مقدمة اولوياتنا في الوقت الراهن .



برغم ذلك يجب علينا عدم عزلهم في مرحلة إسقاط النظام لوكانوا جادين في المشاركة في هذا النضال الشريف بعد انصياعهم لتوافقات الكتلة الاكبر من قوي التغيير التي يمثلها المجلس الوطني للتغيير ودخولهم ضمن قواه الحيه والفاعلة كداعم له وليس كند , ومن ثم بعد ذلك أن يرضوا بالعدالة الناجزة والمحاسبة جراء ما اقترفت ايدهم .

6/3/2019 عادل درملي

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