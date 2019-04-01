إستشهاد أحد أبطال جيش التحرير

لقد وصلنا نباء وفاة أحد أبطال جرحى حربي التحرير المناضل الجسور سعد فكاك إبراهيم بتاريخ 7 مارس 2019 م بمدينة حقات بأقليم عنسيا. ولد الشهيد في فانا في الأربعينات من القرن الماضي وعند ما بلغ سن الرشد إلتحق بجيش التحرير الإرتري في بداية 1967 م وكان في المنطق الخامسة. شارك الشهيد في الكثير من المعارك التي خاضتها المنطقة وكان مشهودا له بشجاعته وصموده وإستعداده للتضحية.

وفي شهر فبراير 1968م أصيب الشهيد بجروح خطيرة وبتر أحد رجليه ووقع أسيرا في يد العدو أثر الهجوم الذي قام به جيش التحرير في معركة قلب الشهيرة في منطقة منسع.وسجن سبعة سنوات في سجن سمبل, وتم إخراجه من السجن أيام تحرير الجبهة لسجني سمبل وعدي خالا.

الشهيد: سعد فكاك ابراهيم

رحمه الله فقيدنا وأدخله فسيح جناته وألهم زويه وأبنائه وبناته وزملائه بالصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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