ضبط صواريخ قبيل تهريبها الى ارتريا

فرجت: مجلة الدفاع الاسبوعية

ضبطت السلطات الاوكرانية اسلحة كان ينوى تهريبها الى ارتريا ، واقد اكتشف المحققون الاكرانيون بعد مداهمتهم احد المستودعات وذلك في يوم 27 من مارس الفائت.

وذكر مصدر مسؤل عن عثور الاجهزة الامنية الأوكرانية على شحنة كبيرة تتكون من 36 صاروخ أرض – جو لنظام الدفاع الجوي S-125 (SA-3 ‘Goa) التي كانت متجهة إلى إريتريا. حسب ذكر المصدر.

اكتشف المحققون صواريخ 5V27D أثناء تفتيش أحد المستودعات في مدينة ميكولايف الساحلية ، وفقًا لبيان نُشر على موقع المدعي العام.

أثبت التحقيق لاحقًا أن مسؤولين من وكالة التصدير الحكومية الروسية Rosoboronexport وغيرهم من الأشخاص المجهولين قاموا بتهريب الصواريخ إلى أوكرانيا بقصد تصديرها إلى إريتريا بما يتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على هذا البلد.

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