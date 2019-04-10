انهيار قبة مسجد مدينة كرن وفاة شخصان وجرح العشرات

فرجت:مصادر

مسجد مدبنة كرن عمره 125عام

وصلنا الى علمنا نبأ انهيار قبة المسجد العتيق بمدينة كرن ، تحت وطأ الاصلاحات والترميمات المتكررة ، حيث خضعت القبة خلال الخمسة اعوام الماضية الى محاولة علاج التشققاتىوالانحراف الذي اصابها ، وامتدت لاعوام نتيجة القرارت الادارية الخاطئة التي تتبعها سلطات النظام الحاكم خاصة عةدما يتعلق الامر بدور العبادة للمسلمين. حيث يتم التدقيق في مصار الاموال التي ترد الي هيئات الاوقاف وتمنع جمع التبرعات من الخارج للامور المتعلقة بدور عبادة المسلمين ومسآلة الاشخاص الذين يقومون بالتبرع ، بالاضافة الى قرارات منع البناء وعدم وجود مستلزمات البناء في الاسواق وحذر استيرادها.

اغلاق المسجد وضع عبارة تعشيقو على بوابته

هذا وقد اكدت الانباء وفاة اثنين من العمال وجرح العشرات وقد قامت السلطات بقفل المسجد مما ادى الى احتجاجات واسعة وسط المسلمين لقرار الاغلاق وقد قامت السلطات باعتقالات وسط المحتجين لم يتم ذكر تفاصيل مؤكدة عنهم.

وقد اظهرت بعض الصور المنشور في موقع ود فايد في الفيس بوك بعد الصور عن موقع الحدث ننشر بعضها.

تجمهر بعض المحتجين امام المسجد

خلفية تأريخية:

بني جامع كرن في عام 1314هـ الموافق 1894م بمبادرة شاركت فيها الحكومة الإيطالية ، حيث رصدت مبلغا كبيرا لبنائه ، وقسمت المبلغ على جميع قبائل كرن الإسلامية ، وأدخلتها ضمن الضرائب السنوية ، حتى تم جمع المبلغ كاملا. وقبل الشروع في بناء الجامع تم إحضار خرائط الجوامع بمختلف أشكالها من البلاد الإسلامية الخارجية ، وتم عرضها على القاضي الشرعي حامد عوض بن أراي باروس البني عامراوي ، وعمد القبائل الإسلامية في كرن. وقد إختار القاضي الصفة التي يكون فيها الجامع مربعا ، وأيده كنتيباي عثمان هداد ، ناظر حباب ، قائلا : “إن القاضي هو المسؤول فالواجب إتباع ما أختاره” ، ولكن المحافظ الإيطالي إختار الصفة المثمنة التي يكون فيها الجامع على ثمانية أضلاع. وقد استطاع المحافظ باستعمال سلطته أن يجعل سائر العمد في صفه ، وبناءا على ذلك بني الجامع على تلك الصفة المقوسة التي صارت مثار جدل وخلاف أدى إلى التفكير في هدمه وبنائه من جديد.

وقد إشترى جماعة من المحسنيين المباني المحيطة بالجامع وأوقفوها على الجامع ، وبعضهم أوقفها أخيرا للمعهد الديني ، ويبلغ عدد هذه الأوقاف حوالي 20 بابا. ومن الواقفين لها ما يأتي أسماؤهم أدناه:

– الشريفة العلوية المرغنية.

– محمد باشا أبوبكر باخشب.

– عثمان عبدالرحيم.

– الحاج إبراهيم صالح حقوس.

– الحاج عطا ياسين وأخويه عبداي وبصيري.

– عبدالقادر محمد صالح كبيري.

– عثمان عيسى أحمد محجب.

– حامد ومحمود نجلي عبدالهادي. – عبدالله رقباي

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