المجلس الوطني ينهي اجتماعه الأخير

أنهى المجلس الوطني (القيادة التشريعية للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي) اجتماعه الدوري الأخير، الذي يعقد قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الثاني الذي سيفتتح رسميًّا في 17 أبريل الجاري. وبعد التأكد من النصاب القانوني للاجتماع، قدمت قيادة المجلس الوطني تقريرها منذ انعقاد الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني، تلا ذلك تقريرًا للقيادة المشتركة تناول مجمل الأحداث التي مر بها المجلس الوطني والظروف المعقدة التي اكتنفت مسيرة التحضير للمؤتمر الوطني الثاني. وقد ناقش أعضاء المجلس الوطني التقارير التي قدمت من القيادتين برؤية نقدية، حددت أوجه القصور التي شهدها المجلس في مسيرته السابقة. وبعد مناقشات سادتها الصراحة والمكاشفة، تم إجازة التقارير التي سترفع إلى المؤتمر الثاني. كما اطلع الاجتماع على مسودات وثائق المجلس الوطني وتقدم ببعض الأفكار التي ستعرض على المؤتمر الوطني الثاني.

اجتماعات المجلس قبيل افتتاح المؤتمر

وفي الوقت الذي كانت تتواصل فيه جلسات اجتماع المجلس الوطني، شارك أعضاء المؤتمر القادمين من مختلف البلدان في ورشة عمل تم فيه مناقشة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الديمقراطي والعدالة في إرتريا، والبحث عن كيفية الاستفادة من فرق العمل التي أصبحت تتكون في عدد من البلدان، في تسريع الخطى نحو التغيير الإيجابي في إرتريا.

هذا وقد وصل معظم أعضاء المؤتمر والمراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واستراليا، والبلدان الأوروبية إلى مقر المؤتمر. وسوف تعقد غدًا الثلاثاء، 16 أبريل 2019، سلسلة من الندوات حول التطورات السياسية في منطقتنا، وكيفية الارتقاء بعملنا النضالي للاستفادة من هذه التطورات لصالح شعبنا ووطننا.

اعضاء المجلس في اجتماعهم الأخير بالسويد

مع تحيات/ اللجنة الإعلامية

للمؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

15 أبريل 2019

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