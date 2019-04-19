ترانا هل نستشعر المآساة

تعددت مآسي مجتمعنا وتنوعت حتى أن بعضها وأقساها يمر عليها أحدنا بإعراض ولا مبالات ودون أن يلتفت إليها بأدنى إهتمام ؛ هكذا يعيشها شعبنا كوارث يستسهل ويستبسط بعضها بعضا منذ تولي نظام الشعبية الإرهابي عليه .
القضية التى أنا بصدد عرضها عليكم تتعلق بالظلم الإجتماعي في أعلى درجاته وأسوء صوره ؛ ويجب التأكيد سلفا أنه إذا كان الحاكم ظالما ومهيئا بيئة الظلم لا يمكن أن يبرر ذلك لأحد أن يظلم أي كان عذره أو حجته ؛ فالظلم ليس له وطن أو دين ويستحيل أن يكون له عذر وعقاب الظالم عند الله لا يؤجل ولا يمهل ؛ لذلك لا أشك في أننا حين أشعنا الظلم بيننا وسكتنا عن الظالم ، سلط الله علينا أظلم خلقه .
المسألة تتعلق بالمرأة وطلاق الغائب بواسطة المحاكم الشرعية تقديرا للضرر المترتب على الغياب ؛ وهي مسألة تحمل كل الصور المؤسفة والأحوال المحزنة وهي قضية تحمل وجوه وصور مختلفة .

  • فهي قضية دين بيّن الله جل في علاه أحكامها تفصيلا كاملا وأفردت لها سور كاملة مع ما بينت معظم سور القرءان أحكامها وشرائعها وكذلك فصلت السنة النبوية المطهرة كل الجوانب التطبيقية ، فليس في الأرض تشريع حدد وفصل حقوق المرأة وجعل لها حماية سلطوية وأسرية ووعظية مثل الإسلام .
  • وهي قضية مجتمع ، الذي هو كالجسد الواحد يتأذى من أذى فرد فيه ، فضلا عما تحمله من كوارث إجتماعية إذا ترتبت عليها إنعكاسات سالبة .
  • وهي قضية أسرة تحمل كل معاناتها وأحزانها وأثقالها .
  • وهي قضية حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية للسلطة الأمينة إن كانت هناك سلطة عادلة ، فكيف إذا كانت السطة الجزء الأساسي من أسباب المعانات .
    تتعدد أسباب هذه القضية وتتنوع وأولى مسبباتها وأسوئها هي الخدمة العسكرية اللامتناهية وما يترتب عليها من إكراه وترغيب وترهيب فهي نتيجة مستهدفة من قبل النظام الظالم الحاكم في المجتمع المسلم حيث يوفر للشباب البسطاء ملهيات كثيرة ؛ وحيث يحرم أغلب المجندين من الإجازات ولا يملكون من المال شئا مما يقضي حاجتهم ناهيك عن نفقات الأسر ، فكم من أولئك الذين حين قدر لهم أن يعودوا وجدوا نسائهم قد ورثت وأبنائهم أيتام وهم أحياء ؛ وأسوء الأسباب هو أن الكثير من هؤلاء الأزواج لم يعرف لهم مصير فكم هلك من الإرتريين في بطش النظام وكم هلك وهم يهربون ، وهناك الهجرة والهرب من البلاد وفي ذلك للنظام الظالم أيضا نصيب كبير من هذه المظالم .
    في الجدول أدناه نعرض بعضا من الصور المنشورة في أعداد جريدة إرتريا الحديثة من إعلانات المحاكم الشرعية في إرتريا وفق البنود التالية : إسم المحكمة – فترة غياب الزوج – عدد الأبناء إن وجدوا – فترة إنذار المحكمة للغائب بالمثول أمامها – مصدر الإعلان أو تاريخ الجريدة .

  • مالمحكمة الشرعية فترة الغياب عدد الأبناء فترة الإنذارالمصدر/ إرتريا الحديثة
    1محكمة عصب الشرعية13017 يوم11/1/2019
    2محكمة عدي قيح الشرعية4010 أيام11/1/2019
    3محكمة تسني الشرعية64شهر18/1/2019
    4محكمة عدي قيح الشرعية80شهر18/1/2019
    5محكمة عصب الشرعية506 ايام18/1/2019
    6محكمة تسنى الشرعية170شهر18/1/2019
    7محكمة بارنتو الشرعية40شهر18/1/2019
    8محكمة بارنتو الشرعية90شهر 25/1/2019
    9محكمة مندفرا الشرعية30شهر 25/1/2019
    10محكمة مندفرا الشرعية1.80شهر 25/1/2019
    11محكمة قلعلو الشرعية4020 يوما 25/1/2019
    12محكمة قندع الشرعية10شهر1/2/2019
    13محكمة الاقليم الاوسط الشرعية بأسمرا0011 يوما1/2/2019
    14محكمة كرن الشرعية20شهر1/2/2019
    15محكمة أغردات الشرعية 8طفلة2 شهر1/2/2019
    16محكمة مندفرا الشرعية1006 ايام 15/2/2019
    17محكمة تسنى الشرعية60شهر 15/2/2019
    18محكمة كرن الشرعية20شهر 15/2/2019
    19محكمة تسني الشرعية71شهر1/3/2019
    20محكمة مصوع الشرعية10040 يوم1/3/2019
    21محكمة مصوع الشرعية3040 يوم1/3/2019
    22محكمة كرن الشرعية50شهر1/3/2019
    23محكمة مصوع الشرعية3040 يوم1/3/2019
    24محكمة قندع الشرعية7045 يوم1/3/2019
    25محكمة كرن الشرعية40شهر15/3/2019
    26محكمة عدي قيح الشرعية704 شهر 15/3/2019
    27محكمة كرن الشرعية20شهر15/3/2019
    28محكمة كرن الشرعية20شهر15/3/2019
    29محكمة مصوع الشرعية4025 يوم15/3/2019
    30محكمة بارنتو الشرعية50شهر15/3/2019
    31محكمة عصب الشرعية3011 يوم15/3/2019
    32محكمة كرن الشرعية30شهر22/3/2019
    33محكمة بارنتو الشرعية50شهر22/3/2019
    34محكمة تسني الشرعية30شهر22/3/2019
    35محكمة اغردات الشرعية6 شهور0شهر22/3/2019
    36محكمة الاقليم الاوسط الشرعية بأسمرا0شهر29/3/2019
    37محكمة الاقليم الاوسط الشرعية بأسمرا12018 يوم29/3/2019

لا شك أن كل فطن حصيف يستشعر فداحة المعانات فإذا كان هذا العدد في ثلاثة أشهر فكم تراه يكون خلال السنين هذا إذا إستصحبنا أن اغلب مجتمعنا يتجنب المحاكم ويكتفي بالإصلاح الأهلي والأسري مما يؤكد كبر المشكلة وضخامة الكارثة والصورة المعروضة هنا في المجتمع المسلم فإذا أضيفت لها قضايا ومعانات المسيحيين كم تراها ستتضاعف وما نسمعه في مظالم المرأة عند المسيحيين ليس أقل بشاعة مما عندنا فالمأساة مأساة وطن ؛ وظلم أضعف الشرائح فيه وهو ظلم مركب لا ينسب إلى جهة واحدة وإنما تتعدد جهاته ومسببيه .
إن الجدول أعلاه يؤكد أن معظم هؤلاء النسوة شباب ليس لهن ولد ومع ذلك وللمرأة عمر محدود كما هو معروف فلا هي في عصمة زوجها ونفقته ولا هي طليقة تؤمل الأزواج ، فهي كقطة اليهودية وهذا ليس من الإسلام في شئ .
من هنا أوجهها دعوة إلى كل قلب فيه بقية رحمة وإلى كل عين فيها بقية دمعة ، إن هؤلاء النساء وبما هو معروف في مجتمعنا من صبر وعفة وحياء قد أجبرتهن الأحوال على طلب مثل هذا الطلاق وقد تجد من يلومهن بعد ذلك أو يستسهل أمرهن فلهن كل الحق في ذلك شرعا وعرفا ، ودعوتي أن نكون أينما كنا عونا لهن وأن نحاسب كل من نعرف وننصح ونوجه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وخاصة فيما فيه إصلاح وتوافق .
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .
صالح كرار 18/4/2019 salehkarrar@gmail.com

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نشرت بواسطة في أبريل 19 2019 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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