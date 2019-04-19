ترانا هل نستشعر المآساة

تعددت مآسي مجتمعنا وتنوعت حتى أن بعضها وأقساها يمر عليها أحدنا بإعراض ولا مبالات ودون أن يلتفت إليها بأدنى إهتمام ؛ هكذا يعيشها شعبنا كوارث يستسهل ويستبسط بعضها بعضا منذ تولي نظام الشعبية الإرهابي عليه .

القضية التى أنا بصدد عرضها عليكم تتعلق بالظلم الإجتماعي في أعلى درجاته وأسوء صوره ؛ ويجب التأكيد سلفا أنه إذا كان الحاكم ظالما ومهيئا بيئة الظلم لا يمكن أن يبرر ذلك لأحد أن يظلم أي كان عذره أو حجته ؛ فالظلم ليس له وطن أو دين ويستحيل أن يكون له عذر وعقاب الظالم عند الله لا يؤجل ولا يمهل ؛ لذلك لا أشك في أننا حين أشعنا الظلم بيننا وسكتنا عن الظالم ، سلط الله علينا أظلم خلقه .

المسألة تتعلق بالمرأة وطلاق الغائب بواسطة المحاكم الشرعية تقديرا للضرر المترتب على الغياب ؛ وهي مسألة تحمل كل الصور المؤسفة والأحوال المحزنة وهي قضية تحمل وجوه وصور مختلفة .

فهي قضية دين بيّن الله جل في علاه أحكامها تفصيلا كاملا وأفردت لها سور كاملة مع ما بينت معظم سور القرءان أحكامها وشرائعها وكذلك فصلت السنة النبوية المطهرة كل الجوانب التطبيقية ، فليس في الأرض تشريع حدد وفصل حقوق المرأة وجعل لها حماية سلطوية وأسرية ووعظية مثل الإسلام .

وهي قضية مجتمع ، الذي هو كالجسد الواحد يتأذى من أذى فرد فيه ، فضلا عما تحمله من كوارث إجتماعية إذا ترتبت عليها إنعكاسات سالبة .

وهي قضية أسرة تحمل كل معاناتها وأحزانها وأثقالها .

وهي قضية حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية للسلطة الأمينة إن كانت هناك سلطة عادلة ، فكيف إذا كانت السطة الجزء الأساسي من أسباب المعانات .

تتعدد أسباب هذه القضية وتتنوع وأولى مسبباتها وأسوئها هي الخدمة العسكرية اللامتناهية وما يترتب عليها من إكراه وترغيب وترهيب فهي نتيجة مستهدفة من قبل النظام الظالم الحاكم في المجتمع المسلم حيث يوفر للشباب البسطاء ملهيات كثيرة ؛ وحيث يحرم أغلب المجندين من الإجازات ولا يملكون من المال شئا مما يقضي حاجتهم ناهيك عن نفقات الأسر ، فكم من أولئك الذين حين قدر لهم أن يعودوا وجدوا نسائهم قد ورثت وأبنائهم أيتام وهم أحياء ؛ وأسوء الأسباب هو أن الكثير من هؤلاء الأزواج لم يعرف لهم مصير فكم هلك من الإرتريين في بطش النظام وكم هلك وهم يهربون ، وهناك الهجرة والهرب من البلاد وفي ذلك للنظام الظالم أيضا نصيب كبير من هذه المظالم .

في الجدول أدناه نعرض بعضا من الصور المنشورة في أعداد جريدة إرتريا الحديثة من إعلانات المحاكم الشرعية في إرتريا وفق البنود التالية : إسم المحكمة – فترة غياب الزوج – عدد الأبناء إن وجدوا – فترة إنذار المحكمة للغائب بالمثول أمامها – مصدر الإعلان أو تاريخ الجريدة .

تتعدد أسباب هذه القضية وتتنوع وأولى مسبباتها وأسوئها هي الخدمة العسكرية اللامتناهية وما يترتب عليها من إكراه وترغيب وترهيب فهي نتيجة مستهدفة من قبل النظام الظالم الحاكم في المجتمع المسلم حيث يوفر للشباب البسطاء ملهيات كثيرة ؛ وحيث يحرم أغلب المجندين من الإجازات ولا يملكون من المال شئا مما يقضي حاجتهم ناهيك عن نفقات الأسر ، فكم من أولئك الذين حين قدر لهم أن يعودوا وجدوا نسائهم قد ورثت وأبنائهم أيتام وهم أحياء ؛ وأسوء الأسباب هو أن الكثير من هؤلاء الأزواج لم يعرف لهم مصير فكم هلك من الإرتريين في بطش النظام وكم هلك وهم يهربون ، وهناك الهجرة والهرب من البلاد وفي ذلك للنظام الظالم أيضا نصيب كبير من هذه المظالم . في الجدول أدناه نعرض بعضا من الصور المنشورة في أعداد جريدة إرتريا الحديثة من إعلانات المحاكم الشرعية في إرتريا وفق البنود التالية : إسم المحكمة – فترة غياب الزوج – عدد الأبناء إن وجدوا – فترة إنذار المحكمة للغائب بالمثول أمامها – مصدر الإعلان أو تاريخ الجريدة .

م المحكمة الشرعية فترة الغياب عدد الأبناء فترة الإنذار المصدر/ إرتريا الحديثة 1 محكمة عصب الشرعية 13 0 17 يوم 11/1/2019 2 محكمة عدي قيح الشرعية 4 0 10 أيام 11/1/2019 3 محكمة تسني الشرعية 6 4 شهر 18/1/2019 4 محكمة عدي قيح الشرعية 8 0 شهر 18/1/2019 5 محكمة عصب الشرعية 5 0 6 ايام 18/1/2019 6 محكمة تسنى الشرعية 17 0 شهر 18/1/2019 7 محكمة بارنتو الشرعية 4 0 شهر 18/1/2019 8 محكمة بارنتو الشرعية 9 0 شهر 25/1/2019 9 محكمة مندفرا الشرعية 3 0 شهر 25/1/2019 10 محكمة مندفرا الشرعية 1.8 0 شهر 25/1/2019 11 محكمة قلعلو الشرعية 4 0 20 يوما 25/1/2019 12 محكمة قندع الشرعية 1 0 شهر 1/2/2019 13 محكمة الاقليم الاوسط الشرعية بأسمرا 0 0 11 يوما 1/2/2019 14 محكمة كرن الشرعية 2 0 شهر 1/2/2019 15 محكمة أغردات الشرعية 8 طفلة 2 شهر 1/2/2019 16 محكمة مندفرا الشرعية 10 0 6 ايام 15/2/2019 17 محكمة تسنى الشرعية 6 0 شهر 15/2/2019 18 محكمة كرن الشرعية 2 0 شهر 15/2/2019 19 محكمة تسني الشرعية 7 1 شهر 1/3/2019 20 محكمة مصوع الشرعية 10 0 40 يوم 1/3/2019 21 محكمة مصوع الشرعية 3 0 40 يوم 1/3/2019 22 محكمة كرن الشرعية 5 0 شهر 1/3/2019 23 محكمة مصوع الشرعية 3 0 40 يوم 1/3/2019 24 محكمة قندع الشرعية 7 0 45 يوم 1/3/2019 25 محكمة كرن الشرعية 4 0 شهر 15/3/2019 26 محكمة عدي قيح الشرعية 7 0 4 شهر 15/3/2019 27 محكمة كرن الشرعية 2 0 شهر 15/3/2019 28 محكمة كرن الشرعية 2 0 شهر 15/3/2019 29 محكمة مصوع الشرعية 4 0 25 يوم 15/3/2019 30 محكمة بارنتو الشرعية 5 0 شهر 15/3/2019 31 محكمة عصب الشرعية 3 0 11 يوم 15/3/2019 32 محكمة كرن الشرعية 3 0 شهر 22/3/2019 33 محكمة بارنتو الشرعية 5 0 شهر 22/3/2019 34 محكمة تسني الشرعية 3 0 شهر 22/3/2019 35 محكمة اغردات الشرعية 6 شهور 0 شهر 22/3/2019 36 محكمة الاقليم الاوسط الشرعية بأسمرا 0 شهر 29/3/2019 37 محكمة الاقليم الاوسط الشرعية بأسمرا 12 0 18 يوم 29/3/2019

لا شك أن كل فطن حصيف يستشعر فداحة المعانات فإذا كان هذا العدد في ثلاثة أشهر فكم تراه يكون خلال السنين هذا إذا إستصحبنا أن اغلب مجتمعنا يتجنب المحاكم ويكتفي بالإصلاح الأهلي والأسري مما يؤكد كبر المشكلة وضخامة الكارثة والصورة المعروضة هنا في المجتمع المسلم فإذا أضيفت لها قضايا ومعانات المسيحيين كم تراها ستتضاعف وما نسمعه في مظالم المرأة عند المسيحيين ليس أقل بشاعة مما عندنا فالمأساة مأساة وطن ؛ وظلم أضعف الشرائح فيه وهو ظلم مركب لا ينسب إلى جهة واحدة وإنما تتعدد جهاته ومسببيه .

إن الجدول أعلاه يؤكد أن معظم هؤلاء النسوة شباب ليس لهن ولد ومع ذلك وللمرأة عمر محدود كما هو معروف فلا هي في عصمة زوجها ونفقته ولا هي طليقة تؤمل الأزواج ، فهي كقطة اليهودية وهذا ليس من الإسلام في شئ .

من هنا أوجهها دعوة إلى كل قلب فيه بقية رحمة وإلى كل عين فيها بقية دمعة ، إن هؤلاء النساء وبما هو معروف في مجتمعنا من صبر وعفة وحياء قد أجبرتهن الأحوال على طلب مثل هذا الطلاق وقد تجد من يلومهن بعد ذلك أو يستسهل أمرهن فلهن كل الحق في ذلك شرعا وعرفا ، ودعوتي أن نكون أينما كنا عونا لهن وأن نحاسب كل من نعرف وننصح ونوجه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وخاصة فيما فيه إصلاح وتوافق .

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

صالح كرار 18/4/2019 salehkarrar@gmail.com

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