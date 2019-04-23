اغلاق الحدود الارترية الاثيوبية بشكل كامل

أغلقت اليوم جميع المعابر الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا وعلى رأسها معبر أم حجر حمرا ، والتي تم افتتاحه في يناير من هذا العام ، وفقًا لتقارير مصادر اعلامية اثيوبية.

تم فتح المعبر الحدودي أم حجر- حمرا بالكثير من الضجة الاعلامية بحضور الرئيس الإريتري إسياس أفورقي ، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، ومسؤولي الدولة الإقليميين في تيغري وأمهرا.

ووفقا للتقارير ، أغلقت إريتريا معبر أم حجر – حمرا الحدودية أمام الجميع ، باستثناء الزوار العائدين الى اثيوبيا.

ولم يقدم أي سبب للإغلاق من قبل الحكومتبن الحكومة الإريترية أو الإثيوبية. الا الاخبار المواردة من ارتريا تؤكد حالة من الاستنفار التي تسود الاجهزة الامنية في ارتريا حيث يتم التدقيق في القادمين من السودان حيث هنالك تخوف واضح من عبور الثورة السودانية الى الداخل الارتري.

تجدر الإشارة إلى أن معبر زالامبسا قد أغلق أيضًا في ديسمبر من العام الماضي بعد بضعة أشهر فقط من فتحه بعد اتفاق السلام بين البلدين.

وقد ذكرت مصادر اعلامية اثيوبية طلب حكومة ولاية تيغراي الإقليمية توضيحات حول سبب إغلاق المعبر الحدودي حيث ذكرت في مؤتمر صحفي ، قال ممثل ولاية تيغري إن حكومة تيغراي الإقليمية طلبت من وزارة الشؤون الخارجية في إثيوبيا تقديم مزيد من المعلومات.

وتفيد التقارير أيضًا أن إريتريا قد نشرت قوات على طول الحدود مع السودان الذي تم عزل زعيمه البشير منذ فترة طويلة قبل أكثر من أسبوع.

من غير المعروف ما إذا كان إغلاق أم حجر-حمرا الحدودي له علاقة بالسياسة الداخلية لإثيوبيا أو الوضع المتطور في السودان أو كليهما.



مرتبط