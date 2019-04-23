عودة حركة قامبيلا المتمردة الى اثيوبيا من قواعدها في ارتريا

عاد أعضاء وقيادة حركة التحرير الشعبية الإثيوبية غامبيلا من قاعدتها في إريتريا بعد التخلي عن النضال المسلح. عند وصولهم إلى مطار غامبيلا يوم الاثنين الماضي ، استقبلهم رئيس المديري في ولاية غامبيلا الإقليمية أوموت أوولو ، كبير مسؤولو الدولة الإقليمية وكذلك مؤيدو الحركة.وفقًا لأوكيلو أوكيدي ، رئيس الحركة

من جانبه ، أعرب أوموت أوولو ، رئيس ولاية غامبيلا الإقليمية ، عن تقديره لقرار الحركة بالعودة إلى الوطن للمشاركة في أنشطة سياسية سلمية.

كما أبرز الحاجة إلى العمل من أجل التنمية الشاملة للدولة الإقليمية بغض النظر عن الاختلافات السياسية.

حركة تحرير شعب غامبيلا هي واحدة من عدة مجموعات شاركت في العمل المسلح ضد اثيوبيا من قواعدها في إريتريا.

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