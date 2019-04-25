برقية تهنئة و شكر و عرفان لاعضاء المجلس الوطني

الرفاق الأعزاء بالمجلس الوطني الإرتري للتغييرالديمقراطي تحية طيبة ،، يسرنا في منبر الحوار الوطني الإرتري أن نتقدم لكم بالتهنئة القلبية الصادقة لنجاح فعاليات المؤتمر الثاني والذي عقد في الفترة 16-21 من شهر أبريل الجاري بمملكة السويد ، و إنتخاب قيادة مركزية ممثلة في المناضل/ تخلي أبرها رئيسا والمناضل/ محمد علي شعب نائبا وكذلك قيادة تنفيذية على رأسها المناضل/ نجاش عثمان رئيسا والمناضل/ هيلماريام تسفاي نائبا ..وهو إختيار صادف أهله متمنين لهم النجاح والتوفيق في مهمامهم والخروج بالمجلس من النفق المظلم الذي ظل معطلاً فيه لفترة ليست بالقصيرة . كما لا يفوتنا أن نهنئ ونبارك ونشكر اللجان المختلفة للمجلس التي لم تدخر جهدا في سبيل الوصول لهذا المؤتمر وعلى رأسهم المناضل بشير إسحاق رئيس اللجنة التحضيرية والذي ظل صامدا أمام كل المعوقات والتحديات التي واجهت اللجنة التحضيرية حتى بلوغ المؤتمر و توج هذه الجهود بقراره الشجاع بعدم الترشح للقيادة وإتاحة المجال لفئة الشباب وغيرهم ممن لم تتاح لهم فرصة تصدر المشهد القيادي للمجلس في دورته الأولى؛ وهذه سنة حسنة نتمنى أن تكون نموذجاً تقتدي به بقية القيادات والنخب السياسية الإرترية.

ختاماً فإننا في منبر الحوار الوطني الإرتري و كما عهدتمونا دوما طوال مسيرة المجلس الممتدة منذ لحظة تأسيسة وقبل ذلك .. سنظل جنودا أوفياء للمبادئ التي تأسس عليها .. داعمين ومؤازرين وناصحين ومتناصحين مع قيادته المركزية والتنفيذية وسنبذل كل الجهود للتعاون معكم في تفعيل مؤسساته عبر لجانه المختلفة منطلقين من مسؤلياتنا الأخلاقية والوطنية وقناعاتنا السياسية في أن إسقاط هذا النظام المستبد لن يكون إلا من خلال جبهة وطنية عريضة نرى نواتها في هذا المظلة .

مع خالص الشكر والتقدير منبر الحوار الوطني الإرتري 23 أبريل 2019 نسخة للقيادة المركزية للمجلس الوطني الإرتري نسخة للمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري

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