مؤتمر لندن دعوة يحضرها كبار الدبلوماسيين الأفارقة والأمم المتحدة من أجل التغيير الديمقراطي في إرتريا

24 أبريل 2019

الدبلوماسي الارتري وممثل الأمين العام السيد هيلى منقريوس

لندن ، 24 أبريل 2019 – دعا السفير هيلي منقريوس ، الذي شغل منصب الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي ، وسفير إرتريا في إثيوبيا من 1991 إلى 2000 ، إلى “مؤتمر وطني لممثلي الشعب الإرتري الذي سيقرر ترتيب انتقالي لضمان عملية شاملة لبناء الديمقراطية التشاركية في البلاد. “

سيلقي السفير مينقيريوس كلمة أمام مؤتمر ” بناء الديمقراطية في إرتريا” وهو مؤتمر يستمر يومين في قاعة مجلس الامناء في جامعة لندن في الفترة من 24 إلى 25 أبريل. سوف يستمع المؤتمر الهام الى اقتراح كلمة من السفير مينقريوس الذي قال ان “تشكيل هيئة وطنية جديدة من ممثلي الشعب الارتري بعد نهاية الديكتاتورية الحالية سيمنع استخدام العنف.

لقد حكم الرئيس أسياس أفورقي إريتريا منذ الاستقلال في عام 1993. لقد قمع جميع أحزاب المعارضة ، وسحق وسائل الإعلام المستقلة وسجن معارضيه إلى أجل غير مسمى.

ويقول السفير منقريوس أن “إرتريا لديها سمعة بأنها الدولة الوحيدة في إفريقيا التي ليس لديها دستور فعال ، ولا حكومة منتخبة شرعية ولا مؤسسات حكم شرعية تعمل لضمان المساءلة“.

هدف المؤتمر

تنظم إرتريا فوكس المؤتمر الذي يستمر يومين بالشراكة مع معهد دراسات الكومنولث في كلية الدراسات المتقدمة ويجمع أكثر من 70 مندوبًا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأفريقيا بما في ذلك الأكاديميون والناشطون وأعضاء الشتات الإريتري والخبراء الدوليون.

“الهدف من مؤتمر ” بناء الديمقراطية في إريتريا “هو الجمع بين الإرتريين والمؤيدين الدوليين للبدء في التفكير في أهداف واقعية لإقامة الديمقراطية وإقامة العدل في البلاد ” ، قال هابتي حقوس ، رئيس إرتريا فوكس . “لقد حان الوقت لذلك “.

دروس من السودان والجزائر

يجتمع مؤتمر لندن في الوقت الذي تتكشف فيه الانتفاضات السودانية والجزائرية ، والتي تمثل أمثلة على كيفية حدوث تغيير النظام. الهدف من المؤتمر هو النظر إلى ما هو أبعد من ديكتاتورية إرتريا الحالية واستكشاف كيف يمكن مساعدة وتشجيع التجديد الديمقراطي.

من بين المشاركين:

الدكتور بريخت هابتي سيلاسي ، رئيس لجنة الدستور الدستور الإريتري السابق

السفير عند برهان ولدجيرجيس ، السفير الإرتري السابق لدى الاتحاد الأوروبي

أبراهام زيري

دان كونيل ، مؤلف وباحث بارز

البروفيسور كيتيل ترونفول ، من معهد القانون الدولي والسياسة في النرويج ، خبير في القرن الإفريقي

وأبرز العاملين في المجال الإنساني الذين يعملون مع الكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي والبرلمان البريطاني.

صحيح أن التقارب بين إرتريا وإثيوبيا العام الماضي قد وضع حداً لحالة “لا حرب ولا سلام” التي استمرت لمدة 20 عامًا ، لا توجد أي دلائل على أنه قد تم سن أي إصلاحات لمعالجة الوضع المأساوي لحقوق الإنسان داخل البلاد. التي قالت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إنها لا تزال “مصدر قلق كبير“.

يقول هبتي حقوص: “تركيز السلطة شبه المطلق في يد الرئيس وضع غير مستقر وغير قابل للاستمرار “. ” حيث تقر الحكومة البريطانية أننا لم نشهد أي تحسن في وضع الإريتريين بعد اتفاق السلام مع إثيوبيا ، ولا يزال الناس يفرون من النظام الوحشي المتمثل في التجنيد غير المحدود وقمع حقوقهم الإنسانية الأساسية. يجب أن نتعلم دروس الديكتاتوريات التي سقطت ولكنها لم تفسح المجال للديمقراطية ، وأن نتحرك بسرعة لتحديد الشروط التي يجب الوفاء بها لمستقبل خالٍ من طغيان العقود الثلاثة الماضية. “

إرتريا فوكس هي جمعية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان ومجموعات المنفيين واللاجئين والأفراد المعنيين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إرتريا.

توفر إرتريا فوكس الدعم السكرتارية للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG) بشأن إرتريا.

انتهى الخبر

تعليق

نعتقد ان الاتجاه السائد من وراء هذا المؤتمر هو تشكيل حكومة انتقالية في المنفى لقطع الطريق أمام الطاغية من المضي قدما في مشروعه لضم ارتريا وإسقاط شرعيته او على الاقل عرقلة خطواته وإعطاء القوى في الداخل حافز قوى للمضي قدما في اسقاطه فهل تكون هذه الخطوة اذانا بثورة مع العلم كنا قد نوهنا منذ فترة الى دوره المهم .

أمانة الاعلام بجبهة الثوابت الوطنية الارترية

مرتبط