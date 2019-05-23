احتســــــــــــــاب

بسم الله الرحمن الرحيم

احتســــــــــــــاب

يحتسب الحزب الإسلامي الارتري للعدالة والتنمية عند الله سبحانه وتعالى الداعية المجاهد الشيخ/ حامد محمد حامد( أبودجانة) الذي رحل عن دنيانا الفانية اليوم 8 مايو 2019م الموافق الثالث من رمضان لعام 1440هـ بعد عناء مع المرض الذي الم به في السنوات الثلاث الأخيرة. وهو من مواليد 1957م بمدينة هيكوتا ومتزوج وأب لطفلة ، عرف بدماثة الأخلاق والشجاعة والكرم.



الشيخ/ حامد محمد حامد( أبودجانة)

كان الفقيد رحمه الله ممن التحق بالعمل الإسلامي مبكرا منذ أن كان طالبا في المرحلة الثانوية ونذر نفسه بعد تخرجه من الجامعة لخدمة دينه ووطنه وكانت له صولات وجولات في الساحة الارترية وهو يجهر بالحق حتى يدمغ الباطل ويزهقه.وقد شغل مواقع عدة بالحزب وآخرها أمين الأمانة العسكرية ‘ وها هو اليوم يترجل بعد مسيرة حافة بالعطاء دعوة وجهادا في سبيل الله. ألا رحمه الله فقيدنا واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اؤلئك رفيقا.

إنا لله وانأ إليه راجعون

الشيخ / صالح محمد عثمان

الأمين العام للحزب الاسلامى الارتري للعدالة والتنمية

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