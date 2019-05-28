أدوية وخبرات صحية مصرية الى دول افريقية من ضمنها ارتريا

الرئبس السيسي اثناء اجتماعه بالوزراء المختصين – الصورة من موقع مصر اليوم

فرجت عن موقع مصر اليوم :

القاهرة – 27 مايو 2019: التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد بوزير الصحة هالة زايد ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت لمناقشة التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الصحة.

وفي هذا الصدد ، أمر السيسي بتكثيف الجهود الرامية إلى نقل الخبرات الصحية والطبية في مصر إلى دول أفريقية أخرى ، وفقًا لبيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي.

في معرض إطلاعه على آخر التطورات في مبادرة رئاسية لتوفير علاج التهاب الكبد الوبائي لمليون أفريقي ، ألقى زايد الضوء على الزيارات الأخيرة التي تمت للسودان وتشاد والصومال وإثيوبيا وإريتريا لتنسيق هذه المبادرة.

وأضاف بيان الراضي أن وزير الصحة أطلع الرئيس على زيارات وزارة الصحة المزمعة لأوغندا وكينيا وتنزانيا لتقييم احتياجاتهم الطبية.

وقال زايد إن بعض الدول الإفريقية حصلت على الإمدادات الطبية والأدوية ، مثل السودان وجيبوتي وإريتريا ، مضيفًا أن وزارة الصحة تخطط لدعوة الفرق الطبية الإفريقية للمشاركة في برامج التدريب في مختلف التخصصات الطبية في مصر.

في أبريل ، أصدرت وزارة الصحة بيانًا أفادت أن الوزارة بدأت في إنشاء أربعة مراكز للرعاية الطبية في إفريقيا بدءًا من تشاد.

يأتي المشروع تنفيذاً لمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون مواطن إفريقي من الفيروس C.

وأشارت إلى أن المواطنين الأفارقة الذين يعيشون في مصر سيعاملون أيضًا كجزء من المبادرة ، وفقًا للبيان.

في وقت سابق من أبريل ، صرح خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لمصر اليوم أن وزارة الصحة تنشئ 13 مركزًا لعلاج الأفارقة من التهاب الكبد الوبائي (سي).

وأضاف مجاهد أنه تم اكتشاف أكثر من 45 مليون مواطن حتى الآن كجزء من حملة “100 مليون صحة”.

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