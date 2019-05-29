الولايات المتحدة تقرر رفع اسم ارتريا من قائمة الجول الغير متعاونة في محاربة الارهاب.

فرجت عن صوت امريكا.

تم حذف إريتريا من قائمة حكومة الولايات المتحدة بالدول التي تعتبر أنها لا تتعاون بشكل كامل مع جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية.

لم تعد الدولة المنعزلة في شرق إفريقيا مدرجة في الإعلان الذي سيتم نشره في السجل الفيدرالي يوم الأربعاء.

لا تزال مدرجة في الإعلان الأمريكي هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا.

تعد إريتريا واحدة من أكثر دول العالم غلقًا ، لكنها وافقت العام الماضي على استعادة العلاقات مع إثيوبيا المجاورة بشكل ملحوظ ، بعد عقدين من الحرب الحدودية الدامية.

ساهم التقدم الدبلوماسي في رفع مجلس الأمن للأمم المتحدة العقوبات على إريتريا أواخر العام الماضي.

زار وفد من الكونغرس الأمريكي إريتريا في وقت سابق من هذا العام لأول مرة منذ 14 عامًا.

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