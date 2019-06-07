ارتريا تنتقد الاتحاد الافريقي بسبب موقفه من الاحداث الأخيرة في السودان

فرجت وكالات

أصدرت الحكومة الارترية عبر وزارة الدعاية والاعلام التابعة للنظام في موقف أسبه بالداعم والمساند للمجلس العسكري الانتقالي في السودان ، تصريحا صحفيا انتقدت فيه الاتحاد الافريقي عقب قرار مجلس الامن والسلام التابعة بتعليق عضوية السودان على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها الخرطوم منذ مطلع هذا الاسبوع المتمثلة في محاولة فض الاعتصام التي نتج عنها سقوط أكثر من مئة شهيد واصابة الكثيري بجروح خطيرة.

وجاء في طيات البيان الصادر من قبل وزارة الاعلام لا وزارة الخارجية ما يلي: “

العيوب الكامنة التي عانى منها الاتحاد الأفريقي منذ نشأته ؛ تتمثل في فشله في تلبية تطلعات الشعوب الأفريقية ؛ كذلك ، فإن الاضرار التي نتجت عن هذا الواقع المؤثر معروفة ومتفق عليها على نطاق واسع ولاتستحق كبير عناء أو تركيز.ولكن لسوء الحظ ، لم تنجح الجهود المبذولة لإصلاح الاتحاد الأفريقي حتى الآن.

لو وضعنا نقاط ضعفه الواضحة جانبا ، يتضح لنا أن ما أصبح أكثر إرباكا في السنوات الماضية هو دوره غير المقصود في تقديم ذرائع مناسبة للتدخل الخارجي.

إن موقف الاتحاد الأفريقي من الأحداث الجارية في السودان هو مثال حديث وحاد على هذه الحالة المؤسفة. في هذه الحالة ، تطلب حكومة إريتريا من الاتحاد الأفريقي الامتناع عن تدويل وتفاقم الوضع في السودان

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