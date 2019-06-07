الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان بسبب الاحتجاجات ، واستمرار القمع العنيف

وافق الاتحاد الأفريقي على تهديده بتعليق السودان من مشاركة الاتحاد الإفريقي يوم أمس الخميس ، وكرر مطالباته على تشكيل حكومة انتقالية مدنية يرفضها المجلس العسكري الانتقالي منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل.

جلسات المجلس يوم أمس

وجاءفي البان الذي صدرعقب اجتماع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وأكد مجددا تضامن الاتحاد الأفريقي “مع السودانيين في تطلعاتهم إلى النظام الدستوري الذي سيمكنهم من إحراز تقدم في جهوده نحو التحول الديمقراطي في البلاد”.

يأتي القرار في الوقت الذي تجتاح فيه الخرطوم أعمال عنف شديدة ، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 100 شخص ، رغم أن مصادر سودانية رسمية تعارض ذلك الرقم . وتقول جمعية المهنيين السودانيين إن الوضع أسوأ من أي وقت مضى ، وأن النشطاء يواصلون دعوتهم للمقاومة.

“في غضون يومين فقط ، شهدت الخرطوم ومدن أخرى في السودان ظروف صعبة من الحياة تحت حكم مجلس الانقلاب” ، وقد أدرجت عمليات القتل الجماعي الى القتل خارج نطاق القضاء ، وزيادة حادة في عمليات الاغتصاب والضرب ، والتهديدات بالقتل الموجهة إلى العمال المضربين ، و “علامات أخرى على حالة انهيار هشة للغاية لن تكون معرضة للخطر داخلياً فحسب ، بل تخضع أيضًا للتلاعب والاستغلال الخارجي في أعلى مستوى. “

إلى جانب الاتحاد الإفريقي ، أعربت حكومات وهيئات دولية أخرى عن قلقها إزاء الأزمة السودانية ، رغم أن إريتريا خالفت هذا الاتجاه وانتقدت قرار تعليق الاتحاد الأفريقي .

وقالت “إن موقف الاتحاد الأفريقي من الأحداث الجارية في السودان هو مثال حديث وحاد على هذه الحالة المؤسفة” ، وهو ما أثار مجموعة من الانتقادات. “تطلب حكومة إريتريا من الاتحاد الأفريقي الامتناع عن تدويل وتفاقم الوضع في السودان”.

الصورة: الاتحاد الأفريقي للسلام

مرتبط