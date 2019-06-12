صحفيين ونشطاء أفارقة يوجهون رسالة الى اسياس أفورقي بشأن الوضع في ارتريا

أخيرا هنالك من يكاتب الديكتاتور ، ولأول مرة يقوم نشطاء وصحفين وممثلي مجتمع مدني من أفريقيا بتوجيه رسالة الى رئيس النظام الارتري اسياس أفورقي حيث تبدأ الرسالة بتهنأة الديكتاتور على ما تم تسميته بالسلام بين ارتريا واثيوبيا ، الذي يرون انه قوى الدافع لديهم لمخاطبة الديكتاتور للفت انتباه الى ما يعانيه الشعب الارتري خاصة الشباب الذين يتدفقون عبر منافذ البحر والبر الى ترك البلاد الى مصير مجهول في صحاري شمال افريقيا وسيناء والبحر الابيض المتوسط، كما يبي هؤلاء النشطاء استعدلدهم الى زيارة ارتريا للجلوس الى الديكتاتور وتفقد حالة السجناء من النشطاء والسياسين والصحفين . وهو أمر لا نعتقد بأن الديكتاتور سوف يواقف عليه والا لكان للجنة الامم المتحدة المختصة بشأن حقوق الانسان في ارتريا أولوية في ذلك ولكن مازال الديكتاتور في ممانعته وتعنته ورفضه لزيارة سجونه التي لا تحصى ولا تعد من قبل أى قوى أممية أو ذات نية حسنة.

فيما يلي خطاب هؤلاء النشطاء الذين زاد عددهم عن المائة.

فخامة الرئيس اسياس افورقي:

نكتب اليكم لنقدم خالص تهانينا على تطبيع بلدك للعلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. هذا تطور يحظى بتقدير كبير من قبل جميع الأفارقة ذوي النوايا الحسنة.

نكتب إليكم بصفتنا مواطنين أفارقة لنعلن عن تضامننا الصريح مع جميع شعب إريتريا. ويشمل ذلك العديد من الإريتريين الذين نرى أنهم يتحملون كل أنواع المخاطر والمعاناة بحثًا عن حياة أفضل خارج وطنهم. نحن نعترف بأننا نأتي أيضًا من دول ذات تحديات مماثلة في مجال الحكم والتنمية. نكتب إليكم ، بروح التضامن الإفريقي ، للبحث عن حلول مشتركة لمشاكلنا المشتركة.

شهدت العديد من الدول القومية المتباينة في أفريقيا تغيرات كبيرة ومتنوعة على مدار العقدين الماضيين. [اليوم ، يعيش الكثير من الأفارقة في حرية أكثر من القمع]. الأهم من ذلك أن البلدان الأفريقية التي حققت أكبر تقدم – بما في ذلك جذب الاستثمار والسياحة – على مدى السنوات الـ 25 الماضية كانت تلك التي يتمتع مواطنوها بمزيد من حرية التعبير والصحافة والحركة وسيادة القانون والقضاء المستقل والتعددية السياسية. .

للأسف ، في هذه المناطق الحرجة ، لم تواكب إريتريا التغيرات التي شهدتها أماكن أخرى. على مدار العقدين الماضيين ، وُصفت إريتريا بأنها أكثر المجتمعات انغلاقاً في قارتنا ، وهي حالة مؤسفة بالنسبة لبلد يتمتع برأس مال بشري غني وإمكانات ، ولديها الكثير لتقدمه ليس فقط لأفريقيا بل للعالم أيضًا.

نحن على ثقة بأنه من خلال فتح قناة التواصل هذه مع صاحب السعادة ، قد تتاح لنا الفرصة للعمل معك لاستعادة بلدك وشعب إريتريا العظيم إلى مكانهما الصحيح في أسرة الدول الأفريقية.

ومما يثير قلقنا بشكل خاص مصير العديد من الصحفيين والناشطين الذين سُجنوا لفترات طويلة في إريتريا ، ويُزعم أن العديد منهم حُرموا من الزيارات المنتظمة من عائلاتهم وأحبائهم.

وبالمثل ، نشعر بالإحباط إزاء محنة الآلاف من الأفارقة ، بمن فيهم بعض الإريتريين ، الذين يشعرون بأنهم مضطرون إلى الفرار من بلدانهم الأصلية بحثًا عن حياة أفضل لأنفسهم ولأسرهم ، ويخاطرون بالحياة والأطراف ويتحملون الحرمان والإهانات اللاإنسانية عبر الصحارى والمحيطات.

لقد وجد الكثير من هؤلاء الزملاء الأفارقة أنفسهم في أيدٍ جشعة لتجار الرقيق المعاصرين والمهربين حتى أن بعضهم يباع في أسواق العبيد في أماكن مثل ليبيا. لقد هلك الكثير من هؤلاء المهاجرين واللاجئين في البحر بحثًا عن حياة أفضل.

نحن الأفارقة برغم ما حبانا به الله من مصادر وثروات مازال الكثيرون يعانون بصورة مخجلةيجب تغيير هذه الصورة القاتمة ، وبنفس هذه الروح المتفائلة نوجه هذه رسالة التضامن هذه إليكم ، يا صاحب السعادة.

وبنفس القدر ندعو معاليكم للسماح لوفد من الموقعين أدناه بزيارة إريتريا ، وإتاحة الفرصة لنا لمقابلتكم ومع حكومتكم وكذلك مع المواطنين العاديين ، بمن فيهم الصحفيون والكتاب وغيرهم من الأشخاص الموجودين حاليًا في السجن.

كما هو الحال مع الخطوة الجريئة التي اتخذتها لتطبيع العلاقات مع إثيوبيا ، نعتقد أن لفتة من هذا النوع سوف تقطع شوطًا طويلاً نحو إنهاء عزلة إريتريا عن الأسرة الإفريقية الأكبر ، ويمكن أن تساعد في دخول حقبة جديدة من الرخاء والحرية لشعوبك .

إنه لشرف كبير أن نزودك بأي معلومات إضافية قد تحتاجها منا ونحن ننتظر ردكم بشغف.

الموقعون

رافائيل ماركيز دي مورايس ، أنغولا ، رائد حملة مكافحة الفساد وصحفي تحقيقي حائز على جوائز

جون غيثونغو ، كينيا ، ناشر ، ناشط بارز في مجال مكافحة الفساد وناشط حاصل على جائزة مكافحة الفساد

Kwasi H. Prempeh ، غانا ، المدير التنفيذي لمركز التنمية الديمقراطية

فريدة نابوريما ، توجو ، المدير التنفيذي للرابطة المدنية التوجولية

ليلى حسين ، الصومال ، داعية حقوق المرأة والصحة ، أخصائية نفسية ، كاتبة ومؤسسة مشروع الداليا

ماينا كياي ، كينيا ، مؤسسة لجنة حقوق الإنسان الكينية (KHRC) والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع

مازا منجيست ، إثيوبيا ، كاتبة حائزة على جوائز من فيلم “تحته عين الأسد”

إيفا كابرال ، الرأس الأخضر ، جامعة لوسوفونا [لوفون] ، وابنة أميلكار كابرال

بلعباس بن كريده ، الجزائر ، الرئيس التنفيذي ومؤسس مبادرة المنذرة ، أكبر منتدى للنقاش عبر الإنترنت والتلفزيون في العالم العربي يسلط الضوء على أصوات الشباب والنساء والمجتمعات المهمشة.

كاشا جاكلين ناباجيرا ، أوغندا ، ناشطة بارزة في مجال حقوق المثليين ، ومؤسس ومدير تنفيذي لمؤسسة حقوق المثليين في الحرية والحرية أوغندا ، 2011 الحائزة على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان

هون. روبرت Kyagulanyi الملقب Bobi Wine ، أوغندا ، موسيقي ، عضو البرلمان وقائد الشباب المعترف بها في جميع أنحاء شرق أفريقيا

توندو ليسو ، تنزانيا ، محامي ، سياسي شاديما ، عضو في البرلمان والرئيس السابق لجمعية تنجانيقا للقانون

عمرو واكد ، مصر ، ممثل حاصل على جوائز ، اشتهر بدوره في سيريانا

خوسيه إدواردو أغوالوسا ، أنغولا ، الكاتب الحائز على جائزة ، والنهائي في جائزة مان بوكر الدولية لعام 2016 عن عمله الأساسي “نظرية عامة للنسيان”

ناصر ودادي ، موريتانيا ، ناشط حقوقي استشاري ورئيس تحرير مشارك في مجلة أحلام الربيع العربي.

تشيكي فرانكي إدوزين ، نيجيريا ، كاتبة وأستاذة الصحافة بجامعة نيويورك

إيمانويل إيدوما ، نيجيريا ، مؤلف

منى الطحاوي ، مصر ، كاتبة وصحفية

ميراي توشيمنينا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، داعية المساواة بين الجنسين والمساواة

فيليكس أغبور نكونجو ، الكاميرون ، مدير مركز حقوق الإنسان والديمقراطية في أفريقيا (CHRDA) والمدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان

بونيفاس موانجي ، كينيا ، ناشط ديمقراطي ، مؤسس حزب أوكيلي السياسي ، مصور وفنان

أديانجو ديجي ، نيجيريا ، رائد ناشط في مجال الديمقراطية ومدافع عن حقوق الإنسان

أليو باه ، غامبيا ، ناشط ديمقراطي ومدافع عن حقوق الإنسان

توتو أليكانتي ، غينيا الاستوائية ، ناشطة ديمقراطية رائدة ومديرة تنفيذية في غينيا الاستوائية العدل (EG Justice)

أندريا نغومبيت ماليوا ، جمهورية الكونغو ، المنسق العالمي لجمعية ساسوفيت

روكايا كاسنالي ، موريشيوس ، الرئيس التنفيذي للمبادرة الإعلامية الإفريقية

عبد الرحمن منصور ، مصر ، المدير التنفيذي لمختبر التحول المفتوح ، أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفي

ريم عباس ، السودان ، صحفي وكبير المدافعين عن حقوق الإنسان

موسى كوندو ، مالي ، صحفي ومدير تنفيذي ومؤسس أسبوعية L’Express de Bamako ، صليبية لمكافحة الفساد ، المدير القطري لمساءلة المعمل ، مالي ، 2015 مانديلا واشنطن زميل ، 2018 مؤسسة أوباما أوباما

إريسينو دي ساليما ، موزامبيق ، مدير المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (EISA) ، أكاديمي ومحامي وصحفي

جستينا موكوكو ، زيمبابوي ، قائدة ناشطات في مجال حقوق الإنسان ومديرة مبادرة زيمبابوي للسلام

وليام أمانزورو ، أوغندا ، مدافع عن حقوق البيئة ، مؤسس “أصدقاء زوكا” ، الحائز على جائزة الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان 2019

ميغيل دي باروس ، غينيا بيساو ، عالم اجتماع والمدير التنفيذي للمنظمة البيئية غير الحكومية Tiniguena

بهيكي ماخوبو ، eSwatini (سوازيلند سابقًا) ، محرر مجلة Nation Magazine والمدافع البارز عن الديمقراطية

إدسون دا لوز ويعرف أيضًا باسم أزاجيا وموزمبيق ومغني الراب وناشط بارز

تشارلز أونيانجو أوبو ، أوغندا ، ناشر وكاتب عمود

رودني سيه ، ليبيريا ، رئيس تحرير جريدة FrontPage Africa وناشط ديمقراطي

أولودون بابايمي ، نيجيريا ، ناشط ديمقراطي وخبير رصد وتقييم ،

أكين أولانيان ، نيجيريا ، صحفي وعالم إعلام

تشاندا تشيسالا ، زامبيا ، مؤسس ورئيس زامبيا أون لاين

داني عايدة ، توغو ، المقيم ، المدير القطري للمعهد الديمقراطي الوطني (DRC)

جورج ساربونغ ، غانا ، الأمين التنفيذي للجنة الوطنية للإعلام في غانا

روزماري مواكيتوانج ، تنزانيا ، رئيسة الحزب ، فريدوم هاوس

جيمس سمارت ، كينيا ، صحفي رئيسي ومذيع أخبار

عبد الرزاق القلوي ، نيجيريا ، المدير التنفيذي لمنظمة المشاركة المدنية (OCCEN) ، نيجيريا

ماتاثا تسيدو ، جنوب أفريقيا ، أستاذة مساعدة في الصحافة بجامعة ويتس والمديرة التنفيذية بالنيابة لمنتدى المحررين الوطنيين (SANEF)

بولينا تشيزيان ، كاتبة موزمبيق

إيمانويل صفا عبد الله ، سيراليون ، المدير التنفيذي لمبادرات المجتمع من أجل الديمقراطية

زكريا بيرهي ، إثيوبيا ، زميل أقدم ، الشبكة الأفريقية للحكم الرشيد

كانون كليمنت هيلاري جاندا ، جنوب السودان ، المسكونة الإفريقية

لامي كبارجوي ، ليبيريا ، صحفي ، ناشط ديمقراطي ومحامي

الدكتور جورج أييتي ، غانا ، خبير اقتصادي ومؤلف ورئيس مؤسسة فري فري ، واشنطن العاصمة

إيفان ماوريير ، زيمبابوي ، قس وناشط ديمقراطي ، مؤسس حركة #ThisFlag

زينب الغزاوي ، المغرب ، صحفية وداعية لحقوق الإنسان

مارك أونا إيسانجوي ، غابون ، خبير بيئي ، الأمين التنفيذي لبرين فوريست

فريد بوما ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ناشط ديموقراطي وشبابي ، زعيم حركة لوتشا الاجتماعية

الدكتور جوستين بيرس ، جنوب أفريقيا ، قسم السياسة والدراسات الدولية ، جامعة كامبريدج

أسماء خليفة ، ليبيا ، ناشطة ومؤسِّسة لحركة المرأة الأمازيغية

فيوليت جوندا ، زيمبابوي ، صحافية ورئيسة الرابطة الدولية للنساء في الإذاعة والتلفزيون (IAWRT)

فاتوماتا كامارا ، الصحفية في غامبيا ، الرئيس التنفيذي / مؤسس شبكة فاتو

جيليلي أتيكو ، نيجيريا ، فنانة لحقوق الإنسان

فريد موفوني ، رواندا ، محرر ، مساهم مقال في صحيفة واشنطن بوست ومستشار لمؤسسة فريدوم هاوس

إيمابل مانيكيرازا ، بوروندي ، المدير التنفيذي لمركز التنمية والمؤسسات الكبرى

حسام العودي ، تونس ، الرئيس التنفيذي / مؤسس وسابي وكوجيت – مساحة عمل مشتركة ، رجل أعمال وناشط

شوشو ناميغابي ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، صحفي وناشط حقوقي ، الرئيس التنفيذي ومؤسس أنزافريكا

Thulani Maseko ، eSatatini (سوازيلند سابقًا) ، كبير محامي حقوق الإنسان

سامبا ديليمبا بادجي ، السنغال ، صحفية

مارياما كامارا ، غينيا ، مصممة أزياء وإنسانية ، مؤسسة / رئيسة شركة مارياما لإنتاج الأزياء ومؤسسة لا حدود لها

أوليفيو ديوغو ، ساو تومي ، عالم اجتماع ومعلق إعلامي ، منسق شبكة المجتمع المدني

أديولا فايهون ، نيجيريا ، صحفي / منتج ، “الحفاظ عليها حقيقية مع أديولا”

محمد سلطان ، مصر ، المدير التنفيذي لمبادرة الحرية

ذاكرة باندا ، ملاوي ، ناشطة في مجال حقوق الطفل

علي عمار ، المغرب ، صحفي مخضرم ، مؤسس مشارك ومدير منفذ الأخبار على الإنترنت Le Desk

أحمد قطناش ، ليبيا ، مؤسس مشارك ونائب رئيس عمليات مؤسسة كاواكيبي

محمد كيتا ، مالي ، مدافع عن حقوق عموم إفريقيا

نورمان تجومبي ، ناميبيا ، محام وناشط في مجال حقوق الإنسان

أويابو ندادي ، بوتسوانا ، محامية حقوقية ، ناشطة ومؤسّسة لندادي للمحاماة

فيل يا نانغولوه ، ناميبيا ، ناشط في مجال حقوق الإنسان ، مراقب ومدير تنفيذي لشركة NamRights Inc

جاكلين مودينا ، تشاد ، محامية بارزة وناشطة في مجال حقوق الإنسان

روزمون زوكوي ، جمهورية أفريقيا الوسطى ، صحفية ومدونة وناشطة

أحمد قطناش ، ليبيا ، مؤسس مشارك ونائب رئيس العمليات ، مؤسسة كاواكيبي

أنس أرامايو أنس ، غانا ، صحفي تحقيق رئيسي في أفريقيا ومحقق خاص

بوبكر ديالو ، النيجر ، محرر ، جريدة التحرير

عبد الرحمن وابري ، جيبوتي ، روائي ، كاتب مقال ، كاتب أكاديمي وقصة قصيرة ، ناشط في مجال حقوق الإنسان ، أستاذ الأدب بجامعة جورج واشنطن

دودو ديا ، السنغال ، المدير التنفيذي لمعهد جوري ، مركز الديمقراطية والتنمية والثقافة في أفريقيا

ألان مابانكو ، الكونغو ، روائي ، صحفي ، شاعر وأكاديمي

فرانسيس كباتندي ، بنين ، صحفي ورئيس تحرير سابق لمجلة نيوزويك جون أفريك والمتحدث السابق باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة

مصطفى حاجي عبد النور ، الصومال ، صحفي حائز على جوائز

ثيمبو كاش ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، رسام كاريكاتير حائز على جائزة

داميان غليز ، بوركينا فاسو ، رسام كاريكاتوري في التحرير

أحمد عبد الله ، جزر القمر ، صحفي

أنطون هاربر ، جنوب أفريقيا ، صحفي سابق ومؤسس مشارك ورئيس تحرير مجلة ويكلي ميل (الآن Mail & Guardian) وأستاذ الصحافة بجامعة ويتواترسراند

جون ألان نامو ، كينيا ، صحفي تحقيقي حائز على جوائز ، مؤسس مشارك لمنظمة Africa Uncensored ، زميل ديزموند توتو 2017

أليس نكوم ، الكاميرون ، محامية حقوق إنسان رئيسية ، مدافعة عن حقوق المثليين

مختار باه ، غينيا ، صحفي مخضرم

أندرو فاينشتاين ، جنوب أفريقيا ، النائب السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ؛ المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة الفساد في المملكة المتحدة ، مؤلف كتاب “عالم الظل: داخل تجارة الأسلحة العالمية”

ويليام راسوانيفو ، مدغشقر ، رسام كاريكاتير سياسي حائز على جوائز

كلوديا غاسترو ، جنوب أفريقيا ، عالم أنثروبولوجيا ، جامعة جوهانسبرغ

Motlatsi Thabane ، ليسوتو ، أستاذ التاريخ ، جامعة سواتيني

برندا زولو ، زامبيا ، صحفية ومتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

سيلفيا أمياني ، كينيا ، تقديم المشورة والممارسة النفسية والاجتماعية للاجئين في ألمانيا

Cyriac Gbogou ، ساحل العاج ، مدون ، المؤسس المشارك لـ O’Village والممثل الرئيسي للتكنولوجيات الجديدة في البلاد

علا ديابي ، السودان ، صحافية وناشطة

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