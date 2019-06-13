رسالة أخرى: إلى الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إريتريا

فرجت اعلام الأمم المتحدة

بعد يوم من قيام قوى مدنية ونشطاء من توجيه رسالة الى رئيس النظام الارتري ، تتعلق بالموضع المأساوي الذي تعيشه ارتريا ، قامت منظمات حقوقية ارترية وعالمية من توجيه رسالة الى الدولة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الانسان ، وتتعلق بالطلب اتخاذ مزيد من الاجراءات فيما يتعلق من التحري من حالة حقوق الانسان في ارتريا والا ينعكس اعطاء ارتريا عضوية كاملة في العام المضي على التحقيقات الجارية بشا، حالة حقوق الانسان في ارتريا.

إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

ضمان المتابعة المستمرة لحالة حقوق الإنسان في إريتريا

أصحاب السعادة،

نكتب نحن ، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه ، لحثكم على دعم اتخاذ قرار في الدورة الحادية والأربعين القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (“المجلس”) للحفاظ على ولاية الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا.

لا يزال وضع حقوق الإنسان في إريتريا مريعًا ، على الرغم من التطورات الأخيرة ، بما في ذلك قمة إريتريا – إثيوبيا ، وإعادة فتح الحدود بين البلدين ، وتوقيع اتفاقية ثلاثية بين إثيوبيا وإريتريا والصومال.

لا تزال هناك صحافة حرة ومستقلة غائبة عن البلاد ، ولا يزال 16 صحفياً رهن الاحتجاز دون محاكمة ، والعديد منهم منذ عام 2001. ولم تقدم السلطات الإريترية بعد أدلة على أن المعتقلين تعسفا ما زالوا على قيد الحياة. في جميع أنحاء البلاد ، قيدت السلطات وقمعت المجال المدني. في الدورة الأربعين للمجلس في مارس / آذار 2019 ، سلط نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضوء على الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والمستمرة ، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز بمعزل عن اى اجراء قانوني ، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة ونقص المعلومات عن المصير. ومكان وجود الأشخاص المختفين ، وعدم القدرة على الوصول إلى العدالة ، وعدم إنفاذ دستور عام 1997 ، وفرض قيود شديدة على التمتع بحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والدين أو المعتقد ، واستمرار استخدام الخدمة الوطنية لأجل غير مسمى التي تنطوي على التعذيب والعنف الجنسي والسخرة. وشددت على ما يلي: “على حد علم [مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، المفوضية السامية لحقوق الإنسان] ، لم يتحسن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان لشعب إريتريا في العام الماضي.” بما في ذلك تأثيرها على النوع الاجتماعي والإفلات من العقاب بشكل عام ، ندعو إلى مستوى عال من المراقبة والإبلاغ العام.

هذا هو الوقت المناسب لتخفيف المجلس عن تمحيص الحالة في إريتريا. في القرار 38/15 ، المتخذ بتوافق الآراء في يوليو 2018 ، دعا المجلس المقرر الخاص إلى “تقييم حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومشاركة وتعاون حكومة إريتريا مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته ، وكذلك مع المفوضية السامية ، وحيثما كان ذلك ممكنًا ، وضع معايير للتقدم المحرز في تحسين حالة حقوق الإنسان وخطة عمل محددة زمنياً لتنفيذها. “

ستقدم المقررة الخاصة تقريرها عن معايير الإصلاح في دورة المجلس القادمة. هذه الأحكام ، التي توفر طريقة بناءة للمضي قدماً ، تحدد توقع استمرار الاهتمام والمشاركة في البلد. ينبغي للمجلس الآن ضمان المتابعة الكافية. ومما لا شك فيه أن إريتريا تفسر عدم القيام بذلك على أنه تأييد للوضع الراهن ، مما يزيد من انتهاكات الحقوق النظامية. لا ينبغي أن يحدث وقف الولاية إلا عندما تتحقق هذه المعايير وإذا كان هناك تقدم ملموس وملموس في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها.

بصفتها عضوًا منتخبًا حديثًا في المجلس ، فإن إريتريا ملزمة “بالتمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” و “التعاون الكامل مع المجلس” (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251). لم تلتزم إريتريا بالتزاماتها المتعلقة بالعضوية ولم تدع المقررة الخاصة ولم تقبل طلبها بزيارة البلد. إريتريا هي واحدة من 22 دولة فقط لم تتلق قط زيارة قطرية من أي إجراء خاص ، على الرغم من طلبات العديد من المكلفين بولايات.

لا ينبغي مكافأة السلوك المعوق. ينبغي تعزيز عضوية إريتريا في المجلس بالكامل من أجل إدخال تحسينات على حالة حقوق الإنسان في البلد والتعاون مع المجلس وآلياته. ينبغي على المجلس حث إريتريا على تغيير مسارها والمشاركة مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

في الدورة الحادية والأربعين ، ينبغي للمجلس أن يوضح أن العضوية لا تمنع من المحاسبة ، بل إنها تؤدي الى تعزي مسؤولية العضو لقبول المسؤولية، ينبغي أن تعتمد قرارًا يحافظ على ولاية الإجراءات الخاصة وعلى مستوى عال من المراقبة والإبلاغ العام ، لضمان معالجة الانتهاكات الجسيمةوالمنهجية لحقوق الإنسان التي حددتها المفوضية والآليات الخاصة بالمجلس وتحقيق المساءلة عن هذه الانتهاكات.

نشكرك على اهتمامك بهذه القضايا الملحة ونحن على استعداد لتزويد وفدك بمزيد من المعلومات.

بإخلاص،

AfricanDefenders (الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان) منظمة العفو الدولية المادة 19 مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مركز الحقوق الإنجابية CIVICUS المدافعين عن الحقوق المدنية لجنة حماية الصحفيين منظمة التضامن المسيحي العالمي (CSW) المدافعون عن حقوق الإنسان (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق والقرن الأفريقي) اريتريا التركيز الشتات الإريتري في شرق إفريقيا (EDEA) جمعية القانون الإريترية (ELS) الحركة الإريترية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (EMDHR) فرونت لاين ديفندرز جنيف لحقوق الإنسان / Genève pour les Droits de l’Homme المركز العالمي لمسؤولية الحماية حقوق الإنسان – إريتريا (HRCE) شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان – سيراليون معهد حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا (هوريسا) هيومن رايتس ووتش لجنة الحقوقيين الدولية منتدى المعلومات لإريتريا (IFE)

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