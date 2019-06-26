ماهي الاهداف لحملة ” كفى “

بقلم : كيدانى ماريام تسفاى

ترجمة فرجت يمكنك المقال الاصلي من هنا

ما عكسه النشطاء الإريتريون مرارًا وتكرارًا هو أنه يوجد في إريتريا نوع من الديكتاتورية الشديدة التي تستهلك البلاد بشكل متزايد.

ألقى النشطاء الضوء على ما يحدث بالفعل داخل إريتريا من منظور سياسي واجتماعي واقتصادي. لقد قاموا بتعرية النظام واسراره المتمثلة في الأفعال غير القانونية ، والسلوك التعسفي ، والموقف الانتقامي ، وأكثر من ذلك. وقد خلق ذلك ، بجدارة ، دعاية سلبية للنظام لذلك ، فإن مصدر النقد الوحيد الذي لم يتمكن نظام هقدف من إسكاته هو صوت أولئك الذين لا يمكن الوصول إليهم كمواطنين – أي صوت يصدح خارج إريتريا.

مرة أخرى ، لم يتمكن النظام من كسر العلاقات بين الدوائر الداخلية والخارجية للإريتريين الذين يشعرون بالأسى بسبب الظروف المتصاعدة في البلاد. يمكن للإريتري العادي الوصول ، على الأقل ، إلى أفراد الأسرة والأقارب المقربين والبعيدين ، والأصدقاء القدامى الذين يغذونه باستمرار بمعلومات مهمة. هذا الرابط لا يمكن كسره.

الناشطون الشباب

في الوقت الحاضر ، بدأ الشباب في العثور على أصواتهم بشكل أكثر كفاءة. يواصل الأشخاص المكبوتون داخل البلاد فضح “المكائد” للنظام ، ويتحدى نظرائهم في الخارج النظام عن طريق فضح طرقه القمعية للعالم الخارجي.

تعد حملة “كفى / كفاية” مثالاً جيدًا على هذا “الارتباط غير المنقطع” الذي يتمتع به الإريتريون في مختلف المجتمعات. والحملة تكتسب زخما.

في هذه المرحلة ، على الرغم من أن المرء يحتاج أن يسأل عما يريد النشطاء الشباب تحقيقه بالفعل نظرًا لأنهم في طليعة الحملة ، وقد تمكنوا من الوصول إلى هذا الحد ، هل سيقودوننا قليلاً إلى الأمام؟ أو ربما على طول الطريق؟

سيحتاج الجيل الأقدم إلى دعمهم الآن حتى يتمكن الشباب من قيادتنا إلى المرحلة التالية – هذا هو الحل الأمثل ليس هنالك طريقة أخرى.

بعض الأسئلة …

هل يرغب نشطاءنا الشباب ببساطة في إدانة الاضطهاد والاحتجاج على النظام مثل الجيل السابق من الناشطين؟ أم هل يرغبون في إنهاء الاضطهاد واستبداله سلميا بنظام يتمتع بقدر أكبر من الحرية والديمقراطية والعدالة؟

افترض العديد من النشطاء القدامى أنهم إذا أدانوا القمع بقوة كافية ، واحتجوا لفترة طويلة بما فيه الكفاية ، فإن التغيير المنشود سيتحقق بطريقة أو بأخرى.هذا الافتراض لم يكن صحيحا تماما.

لقد نجحوا في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المشكلات التي واجهتها إريتريا ، والتي كانت مفيدة في العديد من جوانب الصراع ، لكنها فشلت في تحقيق النتيجة المرجوة.

الآن ، كيف ستنتقل حملة “كفى / كفاية” إلى الخطوة التالية؟ كيف سينقل النشطاء الشباب الحملة إلى عتبة النظام؟ وعلى نفس المنوال ، كيف سيساعدهم النشطاء القدامى في تحقيق هدفهم؟

الخطوة الأولى: مخاطر الثقة العمياء

عندما نالت إريتريا استقلالها ، وثق معظمنا في الجبهة الشعبية بصةرة كاملة . ظل الناس مخلصين لها حتى عندما كانت الحكومة تتعثر. اعتقدنا جميعًا أن الحكومة كانت تمر بمشاكل التسنين.

هذا يعني أننا لم نكن نرى كثر من الاحداث التي حجبتها عنا هذه الثقة العمياء خلال الأيام الأولى – التراكم التدريجي للديكتاتورية. كنا نثق كنا نؤمن بما تم تحقيقه عبر الكفاح المسلح ؛ كنا نؤمن بتصرفات Tegadelti (المقاتلين) ولم نكن نظن أن الأمور قد تسوء في إريتريا بعد التحرير.

أخطائنا لا تزال تطاردنا حتى الآن. كنا نظن أنه كأن شيئا لم يكن كلما اقصتنا الجبهة الشعبية ؛ ما الذي جعلنا متأكدين من أن السلطة سوف يتم نقلها في النهاية إلى الناس؟

كنا نؤمن بأحلامنا. لم نعتقد أبدًا أن الجبهة الشعبية سوف تتحول إلى هقدف ، وهي مؤسسة مشوهة وفاسدة وبغيضة.

مرة أخرى ، لم نر هذا الأمر يحدث عندما انحدرت إريتريا “المستقلة” نحو حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية – وهي الحقوق التي تم تقديمها بشكل أفضل خلال الأنظمة الاستعمارية السابقة.

يمكن للمرء أن يقول أننا كنا ساذجين للغاية في البداية عندما كانت الحكومة تضع الأساس لتوطيد نفسها. كان لدى مقاتلي جبهة الشعبية خطط أخرى ؛كنا ببساطة الوظيفة الإضافية. بحلول الوقت الذي أدركنا فيه ما حدث ، حاولنا إعادة ضبط إطار عقولنا ؛ ولكن بعد فوات الأوان.

الآن إريتريا ، بفضل هقدف ، هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للاجئين في العالم. هذا دليل قوي على تحول الحكومة ضد الإريتريين.

حرفيا ، كنا في حالة سكر من أحلامنا. وهذا هو السبب في أننا وقعنا نائمين.

الخطوة الثانية: التعلم من أخطاء النشطاء القدامى

عندما تحولنا إلى نشطاء ارتكبنا العديد من الأخطاء المؤسفة. نأمل ألا يرتكب النشطاء الشباب نفس الأخطاء.

بعد أن استيقظنا نحن النشطاء القدامى من سباتنا هرعنا هنا وهناك بلا هدف ؛ حرفيا فقدنا البوصلة. ومع مرور الوقت دخلنا في صراعات داخلية على نحو ما ، أصبح القتال واسع النطاق.كان الكثير منا منشغلين في التقليل من شأن عمل زملائه الناشطاء الآخرين. أصبح الطعن من الخلف هو القاعدة لأننا تجاهلنا الحاجة إلى تنمية الرفاقية بيننا. وبدلاً من السماح للمجموعات الشقيقة بالتطوير والعمل كما يرونه مناسبًا ، أصبحنا حجرة عثرة في طريقهم. المعارك التي اندلعت بين مجموعات مختلفة استهلكت الصراع وكا ن النظام في أسمرا يراقب كل ذلك بسرور.

كان هناك الكثير من النرجسيين بيننا الذين اقعدتهم هزيمة الذات وارتفعت المنافسات بين الناشطين لدرجة أنهم نسوا النظام في أسمرة – السبب الرئيسي لنضالهم .

ما كان محيرًا حتى الآن هو حقيقة أن العديد من المقاتلين السابقين (كثير منهم كانوا في مناصب عليا مع النظام ) والذين انشقوا عن الحكومة ، ثم أصبحوا فص ملح وذاب بمجرد تأمين اللجوء إلى الخارج. بعبارة أخرى ، أعطونا إيسياس أفورقي ، ثم اختفوا في عالم الجاليات في الشتات.

أخيرًا ، كان هناك “قادة” بين جماعات المعارضة الذين كانوا جاهلين حرفيًا بكل معنى الكلمة. لقد كانوا مشغولين بالاحتيال والتهديف ضد بعضهم البعض بدلاً من تقديم أمثلة للآخرين.

حسنًا ، تبعنا ذلك الإحباط واستهلكتنا النار التي بدأناها ؛ وهذا أعطى النظام شريان الحياة.

يجب على الناشطين الشباب الانتباه من خلال عدم الوقوع في الشقوق التي أنشأناها. يجب أن يثقوا في غرائزهم ؛ يجب أن يتبعوا قلوبهم.

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