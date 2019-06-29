تجمع الإرتريين في هولندا : تصريح صحفي

تأكيداً لأهمية توحيد الجهود ورص صفوف طالبي التغيير الإرتريين في هولندا ، وإيماناً منا بضرورة جمع كلمة الكيانات المدنية الناشطة في مختلف مدن هولنداً ، واستشعاراً بتعاظم الدور الذي يلعبه الإرتريون في المهجر من أجل إحداث التغيير المنشود في إرتريا ، وإدراكاً منا بأن العمل المقاوم في المهجر بشكل عام ، وهولندا على وجه الخصوص ، محصور على عدد محدود ولم تتسع مظلته لتشمل الأغلبية الصامته :

نحن الكيانات المدنية الآتية اسماؤها : 1.الجمعية الإرترية في جنوب هولندا ECHO ، 2. جمعية الإرتريين في أمستردام وضواحيها ، 3. الناشطون الإرتريون للديمقراطية والعدالة ، 4. حركة اتحاد الإرتريين في لاهاي وضواحيها ، 5. جمعية الشمس المشرقة في لاهاي، نعلن اتفاقنا ،بتاريخ 20 يونيو 2019م ، على العمل معاً من ادماج الأغلبية الصامتة في العمل المقاوم .

وبتوفيق من الله ،وبجهود مثابرة من قوى التغيير في هولندا ، تكللت مساعي القوى أعلاه، الرامية لجمع كلمة طالبي التغيير في هولندا ، بالسداد لتكوين تجمع يلم شتاتها .و الكيانات المدنية الخمسة المشاركة في هذا التجمع تأسست وفقاً للقانون الهولندي ، وتمثل مختلف مناطق هولندا .ونؤكد بأن الكيانات الخمس اتفقت ليس على العمل فيما يخص هولندا فحسب ، بل العمل كمجموعة ضغط فيما يتعلق بالأوضاع التي تواجه وطنهم الأصلي (إرتريا ).

ويهدف هذا التجمع ، الذي تلتئم تحت مظلته كيانات مدنية مع الاحتفاظ باستقلاليتها ، ،إلى معالجة جذور الأزمة في إرتريا ، ويسعى لتعزيز المشاركة الشعبية في العمل من أجل التغيير ، ويعمل على جمع بين الإرتريين المقيمين في هولندا بغض النظر عن تنوعهم السياسي والإجتماعي والعمري والنوعي .

ويأتي هذا التجمع تتويجاً لجهود جبارة ، ونضالات مثابرة ، بذلتها جميع القوى العاملة من أجل التغيير في هولندا ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،.ولهذا فإننا ندعو جميع القوى المطالبة بالتغيير داخل هولندا للإنضمام لهذا التجمع والالتحاق بركبه وصولاً إلى التغيير المنشود .

ونحن إذ نعلن عن تأسيس هذا التجمع نؤكد ما يلي:

1.إدراكاً منا بأن بلادنا تعيش في منعطف خطير ، ومفترق طرق يهدد أمن وسلامة الوطن والشعب ، فإننا نتواثق على العمل المشترك لتحمل المسئولية إنقاذاً للوطن والشعب .

2. إرتريا تحكمها مجموعات تعمل بلاهوادة ، وتحت مزاعم تأسيس دولة قومية والعمل من أجل مصلحة ضحاياها، إذ تقوم مجموعة الهقدف الديكتاتورية بمختلف الممارسات لإذلال الشعب بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل واعتقال وتشريد تحت مزاعم الحرص على مصلحة الشعب.

3. النظام يقوم بتنفيذ خطة مرسومة بتحويل إرتريا إلى ساحة عسكرية لخدمة الأجندة والسياسات الخارجية عامة والإقليمية على وجه الخصوص ، ويعمل على نزع اراضي الإرتريين وتشريدهم لإنفاذ هذا المخطط الآثم .

4. واستشعاراً منا لضرورة معالجة الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا في المهجر والداخل ، نؤكد بأن لا خيار أمامنا سوى العمل المشترك مرددين كفى للديكتاتورية!كفى للتفرق ! كفى للألم ! كفى للخوف ! ولهذا فإن تأطيرنا المشترك أمر لا مفر منه .

ونحن إذ نؤسس هذا التجمع ، نؤكد وضع جميع قدراتنا وإمكاناتنا البشرية منها والمادية من أجل تحقيق اهدافه هذا الكيان وصولاً لإنهاء معاناة شعبنا ، ومواجهة ممارسات العدو المشترك المتمثل في نظام أفورقي . ونجدد دعوتنا لجميع الأفراد والكيانات والجمعيات والقوى المنادية بالعدالة والتغيير في إرتريا ، للالتحاق بالركب.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

النصرة لوحدة شعبنا ! الخزي والعار لنظام الهقدف الديكتاتوري!

لجنة تجمع الإرتريين في هولندا

20 يونيو 2019م

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