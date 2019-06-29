وقفة حداد وعزاء في فقيد الوطن المناضل المحامي على محمد سعيد برحتو

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المناضل علي محمد سعيد برحتو في المملكة المتحدة فى مدينة لندن يوم الثلاثاء الموافق 25/06 /2019 بعد معاناة مع المرض وورى الثرى الخميس الموافق 27/06/2019 فى مدينة لندن .

كان الفقيد من القيادات التاريخية للثورة الارترية. درس مراحله الاولية فى مسقط رأسه “حرقيقو” وفى بداية خمسينيات القرن الماضى اكمل تعليمه الجامعى فى مدينة القاهرة وتخرج من كلية الحقوق ثم نال درجة ماجستير فى مجال القانون الدولى فى امريكا ثم عاد الى إرتريا واشتغل لفترة وجيزة فى حقل التدريس فى مدرسة حرقيقو وبعدها تم تعينه مستشارا قانونيا فى “الخطوط الجوية الاثيوبية ” الا انه تم اعتقاله من قبل السلطات الاثيوبية بتهمة تعاونه مع ثوار ارتريا، وبعد ان اطلق سراحه التحق بجبهة التحرير الارترية و تم تعينه ممثل الجبهة فى القاهرة من عام “65/1970″،وبعد انقسام الجبهة كان له دور كبير فى تأسيس “قوات التحرير الشعبية” كان يحرر ” مجلة الثورة” من بيروت لسنوات طويلة.

ثم كان مسؤول العلاقات الخارجية “لقوات التحرير الشعبية اللجنة الثورية” بعد الوحدة الثلاثية كان رئيس المجلس الوطنى للتنظيم الموحد. بعد التحرير عاد الى ارض الوطن الا انه غادرها سريعا، ثم كان من ابرز مؤسس التجمع الوطني الارتري المعارض، وبعدها نتيجة اوضاعه الصحية هاجر الى المملكة المتحدة وكان مستقرا فيها الى يوم وفاته. كان الفقيد رجل محوريا فى القضية الارترية صاحب علاقات واسعه وكان له مجهود خاص بتعريف عدالة القضية الارترية وخدمة اللاجئين الارتريين فى المحافل الدولية. وله عدد من المؤلفات فى المسألة الارترية تحت عنوان (دراسات ارترية ) خاصة كتابه “هذا هو الحل مبادئ العمل السياسي “.

وكان الفقيد طيب المعشر وقوى الشخصية ومثقفا ثوريا وخطيبا مفوها، الا ان لكل اجل كتاب والموت حق وفقدانه خسارة كبيرة وماذا عسانا أن نقول أمام هذه الفاجعة العظيمة وهذا المصاب الجلل وهذا الفقيد الكبير إلا ما يرضي الله عز وجل ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” لله ما اعطى وله ما أخذ آل رحمه الله رحمة واسعة وان يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا .

ونتقدم باسم المكتب التنفيذى والقيادة المركزية للمجلس الوطنى الارترى للتغيير الديمقراطى بأحر التعازى والمواساة الى اسرة الفقيد ورفاق نضاله الوطنى والى الشعب الارترى كافة وكذلك الى محبي الحرية فى العالم اجمع .

المجلس الوطني الارترى للتغيير الديمقراطى

المكتب التنفيذى / مكتب الاعلام

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