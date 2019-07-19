النظام الارتري يدافع عن استيئلائه على ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية الارترية

ماريو شيافوني

ترجمة : فرجت

تم نشرها اولا هنا

سلطات هقدف تطرد المرضى والموظفين من المرافق الصحية الكاثوليكية

دافعت الحكومة الإريترية في أسمرا عن تأميم المرافق الصحية الكاثوليكية في البلاد مؤخرًا بالقول إن القانون ينص على “الفصل بين السلطات” وبالتالي يمنع المؤسسات الدينية من القيام بأنشطة تنموية من اختيارها وادارتها.

بالإضافة إلى الدفاع عن التأميم ، انتقدت وزارة الإعلام في أسمرا بحدة ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إريتريا دانييلا كرافيتز . التي اتهمت الأسبوع الماضي ، النظام في إريتريا باضطهاد المسيحيين.

وقالت دانييلا كرافيتز: “تُظهر هذه الإجراءات أنه على الرغم من تحسن المناخ الإقليمي من أجل السلام والأمن ، فإن حالة حقوق الإنسان في إريتريا لم تتغير”.

في 12 يونيو ، أمرت السلطات الإريترية بمصادرة جميع المراكز الصحية التي تديرها الكنيسة الكاثوليكية الارترية. ووفقًا للمعلومات الواردة ، تم نشر الجنود خارج بعض المنشآت الصحية ، بينما أُمر المرضى بالعودة إلى منازلهم وهدد الموظفون.

الامم المتحدة تدين

وأوضحت السيدة كرافيتز أن “الاستيلاء على هذه المرافق الصحية سيؤثر سلبًا على الحق في الصحة للسكان المتضررين ، ولا سيما في المناطق الريفية النائية”. “بتقييد أنشطة الكنيسة الكاثوليكية ، تقيد السلطات الإريترية حق مواطنيها في التمتع برعاية صحية عالية الجودة.”

تدير الكنيسة الكاثوليكية حوالي 40 مستشفى ومركز صحي ، خاصة في المناطق الريفية وبعضها مخصص داخل الأديرة. معظمهم يقدمون خدمات مجانية ، والعديد منهم يعملون منذ التسعينيات.

دعا الأساقفة الإريتريين للحوار

ذكرت الفاتيكان أن المقرر الخاص للأمم المتحدة قال إن هذا التحرك الحكومي جاء بعد دعوة من الكنيسة الكاثوليكية لإجراء حوار حقيقي حول السلام والمصالحة في إريتريا.

في رسالة رعوية صدرت في 29 أبريل ، دعا الأساقفة الكاثوليك الأربعة لإريتريا السلطات إلى اعتماد خطة شاملة للحقيقة والمصالحة لتعزيز الحوار وتعزيز بناء السلام. كما حثت الرسالة السلطات على تنفيذ الإصلاحات حتى يتوقف الإريتريون عن الفرار من بلدهم.

يتهم النشطاء الارتريون والأمم المتحدة حكومة الرئيس إسياس أفورقي بانتهاكات حقوق الإنسان التي أدت إلى طرد الآلاف ، وخاصة الشباب ، خارج البلاد.

زيادة الاعتقالات للمسيحيين

هذا الشهر ، اعتقلت قوات الأمن الإريترية أيضًا خمسة كهنة أرثوذكس من دير ديبري بيزن ، قيل إن ثلاثة منهم تجاوزوا 70 عامًا ، لمعارضتهم تدخل الحكومة في شؤون الكنيسة.

في 17 مايو / أيار ، قيل إن حوالي 30 من المسيحيين العنصرة قد قُبض عليهم خلال اجتماعات صلاة في مواقع مختلفة في ” قوضيف ” ، جنوب العاصمة أسمرة. وقبل أسبوع ، وخلال تجمع خاص في منطقة ” ماي تيمناي ” في أسمرا ، تم اعتقال 141 مسيحيًا ، من بينهم 104 امرأة و 14 طفلاً. وبحسب ما ورد نُقل بعضهم إلى سجن ” عدي أبييتو ” ، بينما احتُجز آخرون على أيدي الشرطة. وأفرج عن نحو 50 من المعتقلين منذ ذلك الحين بينما يُحتجز الباقون دون تهمة ، وفقاً للتقارير.

الأمم المتحدة تحث إريتريا على احترام الحريات

أكدت السيدة كرافيتز أن اعتقال الأفراد لممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات إريتريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن حرية الدين هي أمر أساسي لقدرة الإريتريين على العيش سوية.

سوف تشارك مبعوث الأمم المتحدة النتائج التي توصلت إليها حول الوضع خلال حوار تفاعلي جرى في وقت سابق من هذا الشهر في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

واختتم المقرر الخاص قائلاً: “أحث إريتريا على الوفاء بالتزاماتها الدولية كعضو في مجلس حقوق الإنسان والسماح للمؤسسات الدينية بالعمل بحرية وجميع الإريتريين لممارسة حقهم في حرية الدين داخل البلاد”.

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