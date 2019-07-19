رئيس الوزراء الاثيوبي يصل الى أسمرا في زيارة تستغرق يومين

كان في استقبال رئيس الوزراء في مطار أسمرا كل من رئيس النظام الارتري ومستشاره الخاص يمانى قبرى مسقل وقد لوحظ من هذه اللوحة وزيرة خارجية عثمتن صالح بشكل ملفت.

وسيناقش الجانبان تعزيز التعاون الشامل بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويضم الوفد الإثيوبي وزير المالية أحمد شايد ومسؤولين حكوميين آخرين بالاضافة الى رئيس الخطوط الاثيوبية.

جاءت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء أبي عامًا بالضبط منذ أن بدأت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلتها التاريخية إلى أسمرة في 18 يوليو 2018 ، بعد أكثر من عقدين من قطع العلاقات الدبلوماسية بين أديس أبابا وأسمرا.

شهد التقارب المستمر منذ عام بين البلدين تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إعادة فتح سفاراتهما في عواصم بعضهما البعض. لكن في الآونة الأخيرة ، يقول العديد من النقاد إن العلاقات بين البلدين بدأت تتجمد ، مرة أخرى. وتتبع الافتراضات الإغلاق الأحادي الجانب الذي لا يمكن تفسيره من جانب إريتريا لنقاط العبور الأربعة التي تربطها بإثيوبيا.

تأتي الزيارة في ظل أنشطة محمومة لاصلاح ذات البين شعبية التجراى وشعبية ارتريا وذلك في مقلى.

مرتبط