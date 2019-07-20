ابن قشي ديمطروس يطرد بطريارك الكنيسة الارثوذكسية

نقلا عن البي بي سي

في خطوة غير مسبوقة ، قام الأساقفة الإريتريون في الكنيسة الأرثوذكسية بطرد بطرياركهم السابق ، أبونا أنطونيوس.

أنتونيوس ، الذي كان رئيس الكنيسة حتى عام 2006 ، اتهم بالبدعة في بيان وقعه مجموعة من كبار الأساقفة.

لقد ظل لفترة طويلة من منتقدي الحكومة وتم عزله ووضعه قيد الإقامة الجبرية منذ 13 عامًا.

أتباعه يتهمون الحكومة بالتدخل في شؤون الكنيسة.

تم عزله في عام 2006 بعد أن رفض طرد 3000 عضو من حركة مدرسة الأحد.

لكن المحللين يعتقدون أنه تم عزله حتى تتمكن الحكومة الإريترية من السيطرة الكاملة على الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية ، وفقًا لتقرير بي بي سي في تيغرينيا.

عندما تم خلعه ، وضع رهن الإقامة الجبرية ، حيث بقي فيها حتى الآن.

في أبريل في فيديو تم تصويره سراً حيث أبدى اعترضه على قيادة الكنيسة مواطن العادي يفته ديمطيتروس.

قال خطاب الأساقفة أن أنشطته الأخيرة جعلت الكنيسة تدرك أن “توبته لم تكن حقيقية” وأن الكنيسة “أصبحت عبارة عن مقر للزنادقة” لذا قرروا طرده.

واضافت الرسالة “يجب الايتم تذكر اسمه أوتذكره ابدا وسيعاقب من يفعلون ذلك بشدة.”

وقع خمسة من الأساقفة الستة الأقوى في البلاد على الرسالة. ليس من الواضح سبب غياب توقيع واحد.

على الرغم من طرده من عضوية الكنيسة ، إلا أن الأساقفة وعدوا بأنه لا يزال بإمكانه العيش في مبنى الكنيسة.

ما هي البدعة؟

يُعرِّف قاموس أوكسفورد الإنجليزي الهرطقة على أنها “رأي ديني أو عقيدة يتم الاحتفاظ بها في معارضة ، أو تعتبر مناقضة ، للعقيدة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية للكنيسة المسيحية”.

إنه مصطلح مثير للجدل وله دلالات سلبية كما يقول النقاد أنه مثال على التعصب والقمع الديني ويستخدم لإسكات النقاش الحر.

يشكل المسيحيون الأرثوذكسيون إحدى الجماعات الدينية الرئيسية داخل إريتريا.

يُسمح فقط لأربع مجموعات دينية بالعمل في البلاد ؛ الكنائس الأرثوذكسية الإريترية والإنجيلية اللوثرية والكاثوليكية والإسلام السني.

في يونيو / حزيران ، قالت الكنيسة الكاثوليكية إن الحكومة أغلقت جميع مراكزها الصحية بعد أن دعت الكنيسة إلى إجراء إصلاحات لوقف موجة الهجرة إلى أوروبا.

مرتبط