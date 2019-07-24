طائرات إماراتية تنقل مرتزقة الى ليبيا عبر عصب

فرجت : الجزيرة

كشفت قناة الجزيرة عن استخدام الإمارات للأجواء السودانية في نقل مئات المرتزقة إلى ليبيا واليمن عبر ميناء عصب في إريتريا..

وكشفت القناة عن حصولها على وثائق موجهة من سفارة الإمارات إلى السلطات السودانية المعنية عبر الخارجية- أن أبو ظبي طلبت الحصول على تصريح دبلوماسي لطائرتين من نوع (C130+G17) التابعة للقوات المسلحة الإماراتية للعبور والهبوط بمطار الجنينة غربي السودان.

وذكرت ذات الرسالة أن مهمة الطائرتين ستكون نقل “ركاب” وصفتهم الرسالة بالقوة السودانية، وطلبت شهرا لإنجاز المهمة يبدأ من تاريخ 1 يونيو/حزيران الماضي إلى 30 من الشهر ذاته.

وحددت رسالة السفارة الإماراتية بالخرطوم خط سير الرحلة المذكورة من عصب في إريتريا إلى الجنينة بالسودان ذهابا، ومن الجنينة إلى عصب في إريتريا عودة، مما يعني أن نقل العناصر المقاتلة سيكون من دارفور السودانية لعصب الإريترية.

إلى السلطات السودانية

وتكشف الوثائق أن حميدتي قام خلال الأيام الماضية -وعبر وحدة خاصة من قوات الدعم السريع- بتجنيد حوالي 450 شخصا لصالح الجيش الإماراتي من القبائل العربية بدارفور والتي لها تداخل مع دولتي تشاد والنيجر.

وتفيد ذات الوثائق أن المعنيين جرى اختيارهم وفق صفات وسمات محددة بحيث يكونوا من أصحاب البشرة الفاتحة ويتحدثون العربية.

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