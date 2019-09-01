الاخ والصديق العزيز عمر محمد عمر في ذمة الله.



رحيل الأخ عمر محمد عمر ( حلبوب ) في السويد

ا لحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي أمور الدنيا والدين

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنه من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم،

يوم الخميس 22 /اغسطس لي 2019 السَاعَة الحَادِيَة عَشَرَة صباحا .

تلقينا خبر محزن على قلوبنا رحيل الأخ عمر محمد عمر ( حلبوب )

رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه الجنه ،

إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان .

الاخ والصديق العزيز عمر محمد عمر .

رحمه الله عليك.

“كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام”

ليس هناك أشد إيلاماً على النفس من أن تتلقى نبأ وفاة صديق عزيز عليك، خاصة إذا كنت قد عاشرت هذا الصديق .

صحيح أن الموت هو نهاية رحلتنا في الحياة ولكن الذكر الطيب يبقى في قلوب المحبين أبد الدهر .

يوم الخميس الموافق 22-08-2019 .

انتقل إلى عالم الخلود الصديق العزيز المغفور له باذن الله

الأخ عمر محمد عمر .

كان الفقيد مشهود له بالأخلاق،، يحترم نفسه ، ويحترم الآخرين

استطاع من خلال شخصيته الحميدة، الدخول الى قلوب زملائه كاسبا احترامهم وثقتهم .

عندي مع المرحوم ذكريات جميلة منها التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،كانت تاتيني أول رسالة منه يوميا الساعة الخامسة صباحا ،

كلام جميل عن نسمات الصباح تدعوا عن الى التفائل وتذكر بالله عز وجل .

وان كانت لم تأتيني هذه الرسالة الصباحية بنسأل عنه لكي نطئن انا والاخ محمد جمع ياسين .

في رحلتنا العمر الطويلة هكذا عرفته عندما يلتقيك يستقبلك ببشاشة الوجه دائم الابتسامه في وجه الآخرين .

نم قرير العين يا اخي الحبيب فأنت عند ربٍ رحيم ،، رحمك الله وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر .

رحلت بلا وداع، ولكنك ستبقى حياً في قلوبنا جميعا وفي قلوب محبيك وسنبقى نحن أحبائك ما دمنا أحياء.

أقدم عزائي الحار إلى أولادك وكافة أفراد العائلة الكريمة وكل أصدقائك ومحبيك.

إن رحيلك ايها الفقيد الغالي خسارة لا تعوَّض لنا جميعاً، فلك الذكرالطيب، وندعو لذويك ومحبيك بالصبر والسلوان.

رحمك الله برحمته الواسعة واسكنك فسيح جناته،

اللهم ياحي ياقيوم يارحمن السموات والارض اغفر له وارحمه.

وانا لله وإنا اليه راجعون .

أخيك إدريس علي الشيخ ( أبو معاذ )