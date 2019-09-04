النظام الارتري يسطوا على المؤسات التعليمية التي تديرها هيئات دينية.

فرجت:

معهد عنسبا الاسلامي بكرن

منذ يوم الثلاثاء الماضي قام النظام الارتري باصدار أوامر الى الهيئات الدينية الاسلامية منها والكاثوليكية بتسليم مفاتيح المدارس والمعاهد التي تديرها وتشرف عليها ويشير تقرير للـ ” بي ي سي ” قيام نظام هقدف بمصادرة المؤسسات التعليمية للمسلمين والمسحيين.

وشهدت مصادر موثوقة ان النظام قام بحملة محمومة لمصادرة المعاهد الدينية مثل المعهد الديني الاسلامي ومعهد عنسبا والضياء وغيرها من المعاهد الصغيرة وكذلك مدرسة سانت جوزيف الكاثوليكية ولم يذكر التقرير عما اذا كانت هنالك مؤسسات ارثوذكسية تم الاستيلاء عليها.

الجدير بالذكرمنذ يونيو الماضي قام النظام بمصادرة المؤسسات الصحية التي تملكها الكنيسة الكاثولكية أثر اصدار الأخيرة منشورات تندد بسجل الحكومة السئ في مجال حقوق الانسان.