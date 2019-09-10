هروب رئيس قسم الرياضة في فضائية افورقي ERI-TV

أكدتBBC تجرينا أن كبراب تسفامكئيل رئيس قسم الإعلام الرياضي في فضائية افورقي ERI-TV رفض العودة إلى إرتريا اثناء تغطيته للألعاب الإفريقية الثانية عشرة التي عقدت في الفترة من 19 إلى 31 أغسطس 2019 في الرباط المغرب. ذكر التقرير أن السيد كبراب تسفا مكئيل قد تم نقله إلى بلد ثالث الآن.وهو ايضا مؤلف مسلسل تلفزيوني “أي سب ” وشقيق الصحفية المعروفة ناظريت تسفامكائيل.

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تعليق

هروب صحفي ارتري معروف في فضائية افورقي له دلاله مهمة وهو ان أي مسئول ارتري في اجهزة الدولة يمكنه الهرب متى ما وجد لذلك سبيلا وخاصة وان هروب مسئول من جهاز الاعلام يمثل ضربه قوية لوزير اعلام افوقري الذي يحاول كل جهده ان يلمع في نظام العالم كله يعرف انه فاسد ماذا سيكون مصير هذا الوزير بعد هروب احد طواقمه؟