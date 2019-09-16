اعادة توطين أسرى الحرب الارتريين لدى جيبوتي في كندا

15 سبتمبر 2019

ذكر موقع مارتن بلوث نيوز البريطاني نقلا عن منظمة “الاهتمام “بحقوق الانسان في ارتريا ” ومقرها لندن ان أسرى الحرب المحتزين من قبل جيبوتي والذين كان قد تم اطلاق سراحهم وعددهم 19 جندي ارتري قد تم اعادة توطينهم في كندا هذا وقد كان هؤلا الجنود في الاسر منذ عام 208م وكانت السلطات الجيبوتية ترفض اطلاق سراحهم بحجة مبادلتهم مع اسرى جيبوتي لدى نظام اسمرا والذي بدوره رفض الاعتراف بكونهم اسرى حرب بين البلدين وبعد مناشدات من المنظمة وتدخل منظمات الامم المتحدة وافقت الحكومة الجيبوتية اطلاق سراحهم دون ان تمنحهم حق اللجوء وبالتالي ظل هولاء الجنود تحت الحجز لمدة 11 عاما.وهذا ومن ناحية أخرى لا يزال 13 من أسرى الحرب الجيبوتيين بمعزل عن العالم الخارجي محتجزين في إرتريا. انتهى الخبر

تعليق

في البداية نود نهنئ هولاء الجنود الخروج من الحبس بعد 11 عاما والوصول الى دولة كندا مشكورة على اهتمامها بقضية هولاء الجنود الارتريين وبقضايا الشعب الارتري لاسيما الاجئين اليها والتي ازالت كل القيود القانونية للحصول على حق اللجوء في الوقت الذي اصبحت بلادهم بيئة طاردة لهم بفضل سياسات النظام القمعي الدكتاتوري في ارتريا مفارقة غريبة تدمي القلب للأسف كما نشكر هذه المنظمة الارترية “اهتمام” ونأمل الا يتوقف اهتمامها على منطقة دون أخرى ومواطن دون أخر وان تتحرك الى كل مناطق اللجوء لاسيما السودان واليمن وإثيوبيا .

أمانة الاعلام بجبهة الثوابت الوطنية الارترية