اعداد الجيش الالكتروني لنظام هقدف بتدريب صيني

أعلن زير اعلام افورقي عبر تغريدة له اليوم : 66 موظفا في الادارة الهندسية وتكنولوجيا المعومات اكملوا دورة بوزارته مدتها 3 اسابيع حول البث الرقمي من قبل خبراء صينيين ووزارة الداخلية تخطط لإقامة دورات مكثفة مماثلة حول الهجرة الرقمية !!



في محاولة يائسة نظام افورقي الدكتاتوري يستعين بخبراء صينيين لتدريب جيش الكتروني جديد في اجهزته الاعلامية والأمنية لتغييب وعي الشعب في الداخل عن حقائق الوضع وفضائحه وللتصدي للإعلام المعارض المتنامي بكل اشكاله سواء عبر البث التلفزيوني او الاذاعي او صفحات التواصل الاجتماعي ناهيك عن الاعلام العالمي الذي يتناول شبه يوميا انتهاكات حقوق الانسان في إرتريا وممارساته القمعية. بعد ان فشلت كل محاولاته السابقة

يبدو وكان الخبر في محاولة يائسة نظام افورقي الدكتاتوري يستعين بخبراء صينيين لتدريب جيش الكتروني جديد في اجهزته الاعلامية والأمنية لتغييب وعي الشعب في الداخل عن حقائق الوضع وفضائحه وللتصدي للإعلام المعارض المتنامي بكل اشكاله سواء عبر البث التلفزيوني او الاذاعي او صفحات التواصل الاجتماعي ناهيك عن الاعلام العالمي الذي يتناول شبه يوميا انتهاكات حقوق الانسان في إرتريا وممارساته القمعية. بعد ان فشلت كل محاولاته السابقة ر عاديا ولكنه ليس كذلك في ظل تطور ادوات المعارضة الاعلامية في الخارج التي اصحبت تملك امكانات التقنية الرقمية وتستخدمها في ايصال رسالتها للداخل لاسيما في الاونة الاخير بدرجة اصبحت مزعجة جدا للنظام الدكتاتوري حيث اصبح في امكان المتلقي في الداخل متابعة كل ما يكتب ويبث عن البلاد بما فيهم مؤسسات الجيش والإدارات المدنية ولم تستطيع قرارات المنع وسياسات التخويف من توقف متابعة الجميع في الداخل حيث ساهم ذلك في نمو الوعي السياسي وبما ان هذا النظام يتوقع حدوث ثورة شعبية ويتوجس من ذلك فانه لجأ الى الصين لاستعانة بخبراتها في عمليات التهكير وصد البث الرقمي وصنع سياج اكتروني لعزل الشعب عن أي احداث خارجية لا يريد الدكتاتور يمكن ان تشكل عمليات تحريض ضدة وخاصة ان الصين لديها الخبرات اللازمة في هذا المجال والتي ساهمت في السيطرة الرقمية لعمليات البث الخارجي في بلادها وطبعا الامر في ارتريا يختلف حيث ان الامكانات والقدرات لا لا تمكنهم من الوصول الى السيطرة الكاملة على الوعي الارتري أو نما هي محاولات يائسة يلجأ ايها نظام اصبح في عداد السقوط يعمل بشكل مستميت لمنع ما هو حتمي لا اكثر .

أمانة الاعلام بجبهة الثوابت الوطنية الارترية