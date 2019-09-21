تعزية في وفاة الاستاذ أحمد عمر الحاج

تلقينا خبر وفاة الشهيد/استاذ أحمد عمر(فى استراليا)

الراحل كان مديرا لجهاز التعليمالارتري في فترة الثورة في (كسلا).

له أبناء وبنات وكان جارى فى القاهرة.

سمعت منه المأسى التى عاشها فى فترة نشوء الثوره وذلك من قبل الاستعمار الاثيوبى.

رحم الله روحه الطاهره وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

وفى نفس الوقت نتقدم بالعزاء لاسرة الفقيد وعظم الله أجرهم وألهمهم الصبر والسلوان.

من اسرة ال محمود

ابراهيم حمد