جماهير غفيرة من الجالية الارترية والاسلامية تودع الاستاذ أحمد عمر الحاج

فرجت: بيرث غرب استراليا

ودعت بعد ظهر اليوم جماهير غفيرة من الجاليةا الارترية ولاسلامية الاساذ والمربي الفاضل أحمد عمر الحاج مير جهاز التعليم الارتري بالسودان ، الذي حدثت وفاته مساء يوم الاربعاء الماضي الموافق 18 سبتمبر 2019 أثر علة لم تمهله قليلا وهو بين أهله وأحفادهن وقد تأخرت مراسيم الدفن نتيجة للاجراءات الحكومية المترتبة في مثل هذه الحالات.

أحتشدت الجماهير منذ في وقت مبكر قبل موعد صلاة الظهر في ضاحية ميرابوكا في شمال مدينة بيرث، وقد شهدت الايام السابقة وصول الكثير من الاقرباء والاصدقاء من ولايات استراليا الأخرى ، وقد أكتز مسجد التقوى بالمشيعين وقد أضطر البعض للصلاة في الخارج حيث لم يبقى موطئ قدم داخل المسجد . بدأت مراسيم الجنازة بصلاة الظهر والذي أمها الشيخ صالح ابراهيم النعمان شيخ المركز الاسلامي بغرب استراليا، ومع انتهاء الصلاة تم احضار الجثمان وقام الحضور بصلاة الجنازة عليه بامامة الشيخ أبو عمران الذي حضر من ملبورن خصيصا لحضور مراسيم وداع الاستاذ الفاضل.

بعد صلاة الجنازة تحرك الموكب نحو مدافن ثاوث قيلدفورد في الجزء الشرقي من المدينة ، والجدير بالذكر ان المنطقة شهدت حالة من اكتزاز المرور حيث تبع معظم الحضور الجثمان الى مثواه الأخير .

وبعد اكمال الدفن استمع الحضور الى كلمة من الشيخ أبو أيمن استوصى فيها الناس للاستعداد لمثل هذا اليوم.

الا رحم الله الاستاذ أحمد عمر بقدر ما أعطى لهذا الشعب