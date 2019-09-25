رسالة شكر من اسرة الفقيد الراحل الاستاذ أحمد عمر الحاج

تتقدم  اسرة المرحوم الاستاذ /احمد عمر الحاج  بجزيل الشكر والامتنان و التقدير و العرفان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدنا الحبيب ( المرحوم بإذن الله ) عبر الحضور او الاتصال او عبر الرسائل وعبر التواصل الاجتماعي  و نسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم الشـر، و ان يحفظكم ذخرا و سندا كبيرا و عزيزا لنا ، نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن يجنبكم كل مكروه. 
فقد كانت لتعزيتكم  أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء . 
نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه . 
شكرا الله سعيكم وأعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر جزاء 
أسرة المرحوم/ الأستاذ أحمد عمر الحاج

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نشرت بواسطة في سبتمبر 25 2019 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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