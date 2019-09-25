رسالة شكر من اسرة الفقيد الراحل الاستاذ أحمد عمر الحاج

تتقدم اسرة المرحوم الاستاذ /احمد عمر الحاج بجزيل الشكر والامتنان و التقدير و العرفان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدنا الحبيب ( المرحوم بإذن الله ) عبر الحضور او الاتصال او عبر الرسائل وعبر التواصل الاجتماعي و نسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم الشـر، و ان يحفظكم ذخرا و سندا كبيرا و عزيزا لنا ، نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن يجنبكم كل مكروه.

فقد كانت لتعزيتكم أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء .

نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه .

شكرا الله سعيكم وأعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر جزاء

أسرة المرحوم/ الأستاذ أحمد عمر الحاج