المناضل النقابي العريق احمد شيخ الفكي إسماعيل في ذمة الله

ا لى جنات الخلد العزيز ابو (سبأ)

توفى اليوم الأربعاء ٢٥ سبتمبر الجاري في مدينة القاهرة المناضل والنقابي احمد شيخ فكي إسماعيل بعد صراع مع المرض أقعده طويلا تقبله الله في جنات الخلود.

التحق المناضل احمد شيخ بالعمل الوطني منذ فترة الدراسة حيث كان عضوا نشطا في صفوف جبهة التحرير الارترية بمدينة بورتسودان، وفي العام ١٩٧٣م تم اختياره عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لعمال ارتريا مع رفيقه المناضل الشهيد إدريس عثمان حشكب القيادي النقابي البارز في الحركة العمالية الارترية، وقد تم انتخابه عضوا في السكرتارية العامة للاتحاد الذي ترأسه سكرتاريته الشهيد علي عثمان حنطي، وفي المؤتمر الأول للاتحاد الذي جاء بعد استشهاد المناضل حنطي تم انتخاب المناضل احمد نائبا للسكرتير العام وسكرتيرا العلاقات الخارجية ليصبح المناضل ابراهيم قدم مد الله في أيامه السكرتير العام.

عرف المناضل احمد بتفانيه في العمل وقد تطورت علاقة الاتحاد العام لعمال ارتريا في عهده بالمنظمات النقابية العربية الأمر الذي مكن الاتحاد العام أعمال ارتريا اكتساب العضوية العاملة في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب كما تمكن المناضل احمد من خلق علاقات جيدة مع بعض الاتحادات العمالية الأوربية والأفريقية . وفي عهده وجد الاتحاد فرص تأهيلية وتدريب لكوادره كالدورات النقابية والتأهيل المهني للبعض وقد ساهم ذلك في معالجة بعض المشاكل التي كانت تواجه العمال في مختلف البلدان التي هاجروا اليها.

يتمتع المناضل احمد بعلاقات طيبة مع الجميع متواضع ورجل ذو ثقافة عالية.

بعد خروج الجبهة من الساحة تفرغ لاموره الخاصة، متزوج واب لثلاثة بنات:

سبأ احمد الشيخ خريجة مختبرات طبية

سماح احمد الشيخ طبيبة

سمر احمد الشيخ خريجة هندسة مدنية

اللهم ارحمه رحمة واسعة وتقبله قبولا حسنا واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء .

وانا لله وانا اليه راجعون

وفي الختام أود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير باسمي واسم اسرة الراحل المقيم للاخوة والاخوات في كل من لندن والسويد ومدينتي مولبرن وادلايت باستراليا الذين قدموا يد العون للأسرة أثناء مرضه وفترة العلاج في القاهرة تلك المواقف النبيلة كان اثرها كبيرا على الأسرة جزاهم الله الف خير ولا أراكم الله مكروها .

علي محمد صالح

دبلوماسي سابق