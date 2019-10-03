فرار خمسة لاعبين من الفريق الوطني وطوق أمني حول الفندق لمنع مزيد من اللاعبين من الفرار

فرجت : وكالات

خمسة أختفى من لاعبي الفريق الارتري لتحت سن العشرين المشارك في بطولة سيكافا المنعقد حاليا في أوغندا، وقد ذكرت مصادر اعلامية أوغندية ان اللاعبين اختفوا من فندقهم في ” جينجا ” شرق العاصمة كمبالا ويعتقد انهم طلبوا اللجوء. وكان من المقرر ان تلعب ارتريا الفريق الكيني .

حارس المرمى الأول هو جيرماى هانيبال هو أحد اللاعبين الخمسة الذين هربوا ، أما الاربعة الأخرون فهم سيمون أسملاش ، وديبين غبتساوي هنتسيب ، وهارمون فيشاي يوهانيس ، وميويل تسفاي يوسف.

تشير التقارير إلى زيادة الأمن في جميع أنحاء الفندق لمنع المزيد من اللاعبين من الفرار.

انتهز لاعبو كرة القدم الإريتريون الفرصة في الخارج للفرار في الماضي.

رفضت مجموعة من 10 لاعبين إريتريين العودة إلى ديارهم بعد مباراة تصفيات كأس العالم في بوتسوانا في عام 2015.

منحت أوغندا 15 لاعبًا آخر بالإضافة إلى طبيب الفريق في عام 2013 ، بعد أن هربت المجموعة خلال كأس التحدي الأقدم للعام السابق في سيكافا توسكر.

وفي عام 2009 ، فشل الفريق الوطني بأكمله في العودة إلى الوطن بعد بطولة في كينيا . تم العثور على الحافلة والمسؤول على متن الطائرة بمجرد هبوطها.

قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن الخدمة العسكرية الإلزامية وانتهاكات الحقوق تجبر الآلاف على الفرار من إريتريا .

لكن الحكومة الإريترية رفضت هذه المزاعم في الماضي ، وقالت إن شخصيات الفارين مزيفة.