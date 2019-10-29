الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية تطالب باطلاق سراح قائدها الشرعي.

تقوم الكنيسة الأرثوذكسية الارترية ولأول مرة وعبر منتسيبيها بالولايات المتحدة بالمطالبة باطلاق سراح قائدها وراعيها الشرعي والذي قيد الحبس المنزلي، حيث دعت الكنيسة بتسيير تظاهرات سلمية خاصة في الولايات المتحدة.

يخطط منتسبي الكنيسة في أمريكا الشمالية للتظاهر في واشنطن العاصمة يوم 8 نوفمبر.وت طلبت من “الإريتريين وغيرهم من الأشخاص ذوي النوايا الحسنة الذين يحبون العدالة” الانضمام إلى المطالبة للدعوة إلى حرية البطريارك أنطونيوس و “الإريتريين الآخرين الذين يعانون في سجون النظام”.

قداسة البطريارك أنطونيوس

نظمت الكنيسة بالفعل مظاهرة خارج مقر الأمم المتحدة في 24 أكتوبر حول نفس القضية.

وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان كريستيان سوليدرتي وورلدوايد (التضامن المسيحي العالمي) ، ظل البطريرك أبون أنتونيوس البالغ من العمر 92 عامًا رهن الإقامة الجبرية منذ يناير / كانون الثاني 2007.

تم إقالته من منصبه في عام 2006 في انتهاك للقانون الكنسي لاعتراضه المتكرر على “تدخل الحكومة في الشؤون الكنسية” ورفض طرد 3000 عضو من حركة التجديد الأرثوذكسية.

عززت إزالة البطريرك أنطونيوس سيطرة الحكومة على الكنيسة ، وخلق الانشقاق بداخلها.

وقالت لجنة وضع المرأة إن الانقسام الكنسي قد ازداد سوءًا من خلال إصدار بيان مؤرخ في 17 يوليو ، يزعم أنه من ستة أساقفة لكن لم يوقع عليه سوى خمسة منهم ، واتهم أنطونيوس بارتكاب البدعة وجرده من جميع السلطات الرسمية.

لقد حرمت الرسالة البطريرك فعليًا من القول ، “لا ينبغي ذكر اسمه وتذكره أبدًا ، وسيتم معاقبة من فعلوه بشدة”.

ومع ذلك ، في فيديو مسجل في 19 أبريل 2019 والذي تم استخدامه كذريعة “لحرمانه” ، قال أنطونيوس عن منتقديه: “السينودس الإريتري هم المتهمون والمحاكمون ، دون الاستماع إلى جانبي. لقد انتهكوا قانون الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية “.

طالبت إليزابيث شيروم ، مديرة حقوق الإنسان في إريتريا (HRC-E) بالإفراج الفوري عن زعيم الكنيسة الشرعي وإعادة تنصيبه ، قائلة إنه “تمت إزالته بطريقة غير قانونية وغير عادلة من قبل أشخاص يفتقرون إلى السلطة الأخلاقية والمهنية على حد سواء. القيام بذلك”.

وفقًا لمصادر محلية ، فإن البطريرك أنطونيوس ، المصاب بمرض السكر الشديد ويعاني من ارتفاع ضغط الدم ، يتم حاليًا عزله ولا يُسمح له بالزيارات ، حتى من أفراد الأسرة.

كما تم الإبلاغ عن إمكانية استبدال البطريرك مرة أخرى ، وهذه المرة بالأسقف بيتروس (أرايا) من عصب ، الذي يعمل حاليًا البطريرك بالنيابة.

وقال رئيس مكتب المحاماة التابع لـ CSW Khataza Gondwe: “منذ عام 2006 ، جردت الحكومة الإريترية وشركاؤها في الكنيسة، البطريرك أنطونيوس من حريته ومن كل المتعلقات بموقعه بطريقة قاسية ومنهجية.

“إنهم يشوهون شخصيته باستمرار ويضعونه الآن في عزلة. ومع ذلك ، فإن جهودهم الرامية إلى تقليص البطريرك وتجريده من دعوته قد باءت بالفشل. وبدلاً من ذلك سلطوا الضوء على كرامته ونزاهته وزادوا مكانته”.

كما كررت لجنة وضع المرأة دعوة “اللجنة الأولمبية الدولية” إلى “تدخلات دولية عاجلة مع الحكومة الإريترية للتأكد من سلامته ، بما في ذلك من خلال زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المسؤولين المعنيين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، أو وفد الاتحاد الأوروبي المتمركز في أسمرة. “