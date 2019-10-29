دول الخليج تشق طريقها إلى القرن الإفريقي

بقلم: هلدا فرفجفورد جونسون

تبحث دول الخليج عن حلفاء جدد في القرن الإفريقي ، في معركة من أجل الهيمنة في الشرق الأوسط. مع جيوبها العميقة وشهواتها الكبيرة ، تستخدم هذه الدول الاستثمارات الاقتصادية والقواعد العسكرية الجديدة والتحالفات السياسية الاستراتيجية لتغيير الجغرافيا السياسية على جانبي البحر الأحمر.

هذا يمكن أن يعني مخاطر جديدة ، والتي لم يطلع عليها اللاعبون الرئيسيون. من الضروري وضع جميع الدول حول البحر الأحمر على طاولة واحدة في حوار حول الطريق إلى الأمام. أمام أبي أحمد ، الحائز على جائزة نوبل للسلام ، فرصة فريدة لتحقيق ذلك.

عندما يقبل أحمد ، رئيس وزراء إثيوبيا ، جائزة السلام يوم 10 ديسمبر في قاعة مدينة أوسلو ، فمن غير المرجح أن يكون رئيس إريتريا إسياس أفورقي هناك. ليس هناك شك في أن أحمد يستحق الجائزة – لقد أخذ زمام المبادرة وتواصل مع فرع الزيتون لنظيره في محاولة لإنهاء الصراع ، المجمدة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ولكن ما هو أقل شهرة هو دور الإمارات العربية المتحدة ، التي ساعدت في تسهيل العملية. حصلت المملكة العربية السعودية ، صديق دولة الإمارات العربية المتحدة ، على شرف استضافة حفل توقيع اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا.

لماذا ا؟ كلا دول الخليج حليفتان لإريتريا ، علاقاتهما المتوترة مع العديد من أصحاب المصلحة على المستوى الدولي معروفة جيدًا.

“تقع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، بدعم من مصر ، في جانب واحد ، في حين أن قطر وإيران ، بدعم من تركيا ، من جهة أخرى.”

اتجاه جديد

يوضح هذا اتجاهًا جديدًا في القرن الأفريقي: تأثير دول الخليج ، ليس فقط من الناحية الاقتصادية ، ولكن من خلال العمليات السياسية والاستثمارات العسكرية والبنية التحتية. فهي ليست جهات فاعلة تقليدية في مجال المعونة ، على الرغم من مواردها الهائلة. انهم يتعاملون في تحويل الأموال والاستثمارات دون قيود. في المقابل يتوقعون الولاء السياسي والوصول إلى الموارد مثل المعادن والطاقة والموانئ والأراضي الصالحة للزراعة وغيرها من المناطق.

نقطة الانطلاق لهذه المشاركة المتزايدة هي في المقام الأول المنافسة الجيوسياسية. تقع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، بدعم من مصر ، في جانب واحد ، في حين أن قطر وإيران ، بدعم من تركيا ، من جهة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، ترى كلتا المجموعتين القرن الأفريقي كمنطقة ذات إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي. الصين ترى ذلك أيضًا وقد مضت بأقصى سرعة في مبادرة الحزام والطريق. دول الخليج لا تريد أن تخسر.

حرب النفوذ

تتنافس المنافسة بين هذين المعسكرين في الشرق الأوسط في منطقتهما ، خاصة في النزاعات في اليمن وليبيا وسوريا. كانت جماعة الإخوان المسلمين واحدة من اللاعبين الرئيسيين في الربيع العربي ، بدعم من قطر وحلفائها.

” أصبحت دول الخليج أكثر عدوانية من أي وقت مضى ، بينما تحاول أيضًا أن تضع نفسها كوسطاء ومفاوضين.”



جاء رد الفعل من منافسيهم ، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. شددت عدة بلدان قبضتها ، مع وصول المزيد من الأنظمة الاستبدادية إلى السلطة. تحول الربيع بدلاً من ذلك إلى فصل الشتاء ، حيث جلب الحرب والصراع.

لآن وصل صراع القوة هذا إلى القرن الأفريقي ، عبر البحر الأحمر. انخرطت دول الخليج لبعض الوقت ورعت حلفائها في القرن: الإمارات والسعودية مع السودان (حتى سقوط الرئيس البشير) وإريتريا ؛ قطر وتركيا في عمق الصومال: دولة الإمارات العربية المتحدة في أرض الصومال وبونتلاند ، بينما تميل جيبوتي إلى المملكة العربية السعودية ، على الرغم من أنها مفتوحة للمبادرات من قطر.

حاولت إثيوبيا إقامة توازن بين الجانبين. انتقل السودان من إيران إلى المملكة العربية السعودية في 2015/2016 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية. في مقابل الدعم الاقتصادي ، كان أحد النواتج التي قدمتها هو توفير آلاف الجنود لحرب المملكة العربية السعودية في اليمن ، وكثير منهم فقط من المراهقين. ولهذا السبب دعمت الدولة مع الإمارات العربية المتحدة ثورة مضادة في السودان. لم تنجح.

تصاعد المخاوف

دول الخليج لا تتعامل فقط مع البترودولارات والقواعد العسكرية والموانئ واستثمارات البنية التحتية لشراء الولاء. كما أنهم يحاولون منع المعارضين من الحصول على موطئ قدم في أي ركن من أركان المنطقة. وبهذا المعنى ، أصبحوا أكثر عدوانية من أي وقت مضى ، بينما يحاولون أيضًا وضع أنفسهم كوسطاء ومفاوضين.

بالإضافة إلى الصراع بين إثيوبيا وإريتريا ، حققت المملكة العربية السعودية نجاحًا في المحادثات بين جيبوتي وإريتريا. فبدلاً من السير في الطريق الأكثر تقليدية ، واستخدام المفاوضات المطولة لحل النزاعات الأساسية ، يمكن وصف نهجهم بشكل أفضل على أنه قائم على المعاملات ، وليس متباينًا جدًا عن السوق السياسية. ومع ذلك ، قد تكون الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الوحدتين القادرات على دفع إريتريا لمتابعة اتفاق السلام مع إثيوبيا. موقف TPLF على الحدود هو عامل مهم آخر.

هناك أيضاً مخاوف متزايدة في الاتحاد الأفريقي بشأن أنشطة دول الخليج ، ليس فقط في منطقة القرن ، ولكن في مناطق أخرى من إفريقيا أيضًا. أزمة قطر-الخليج في عام 2017 عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والعديد من الدول الأخرى العلاقات الدبلوماسية مع قطر ، وقسمت دول الخليج ، وعجلت في صراعها على السلطة وسياسات التوسع الخاصة بكل منها.

هذا التوسع ينتشر الآن على المحتوى بأكمله. لكن في حين أن معظم هذا التوسع يدور حول التنافس على الموارد والتأثير الاقتصادي ، خاصة فيما يتعلق بالصين ، فإن القرن الإفريقي مختلف نوعًا ما. هذا صراع قوي على السلطة يتميز بجيوب عميقة وشهية كبيرة. غالبًا ما تعتمد مناوراتهم على أهداف قصيرة المدى لتحديد المواقع الإستراتيجية. ويمكن أن تكون العواقب كبيرة.

مزيد من الصراع المحتمل

قد يجد القادة السياسيون الذين يحاولون البقاء في السلطة حلفاء نافعين في دول الخليج الغنية. يشعر الكثير من المراقبين الآن بالقلق من أن تدخل دول الخليج قد يطيل أو يزيد من النزاعات ، بدلاً من الحد منها.

لماذا ا؟ يرى المعسكرين المتنافسين في الشرق الأوسط أن هذه لعبة محصلتها صفر. إنهم يدفعون الدول إلى اختيار فريق ، وفي بعض الحالات يدعمون لاعبي المعارضة ويقودهم إلى السلطة ، وفي بعض الأحيان حتى عندما لا ترغب القيادة المحلية في المشاركة في اللعبة. هذا النوع من التأثير ممكن بسبب عدم تناسق القوة بين دول الخليج ودول القرن الإفريقي. مثل هذه الظروف لا تعبر عن الاستقرار السياسي.

بالمقارنة مع دول الخليج وتركيا ، فإن الدول الغربية لم تطرح هذه الأنواع أو أحجام المساعدات أو الاستثمارات. على سبيل المثال ، غالباً ما يتردد القطاع الخاص لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحمل هذا النوع من المخاطر باستثماراتها. بالنسبة للمانحين الغربيين الأفراد ، لا يمكن إعطاء مثل هذه المبالغ الكبيرة من المساعدات غير المشروطة. المساعدة تأتي مع متطلبات معينة – لسبب وجيه ؛ يتحملون مسؤولية دافعي الضرائب والحكومات الوطنية.

وهذا يجعل المساعدات الغربية وغيرها من مساهمات التنمية التقليدية أقل جاذبية. المساعدة من الخليج مختلفة تمامًا ولا يلزم الإبلاغ عنها.

النوم على عجلة القيادة

القرن الإفريقي والبحر الأحمر في حالة تغير مستمر ؛ الوضع ديناميكي للغاية. لقد رأينا هذا يتكشف في السودان ، حيث كان الحلفاء العسكريون المحليون لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يحاولون الحفاظ على قوتهم وسيطرتهم ومنحهم الضوء الأخضر لسحق الاحتجاجات. لم ينجحوا. كانت مشاركة الخليج بنتائج عكسية وتم تشكيل حكومة انتقالية جديدة في الخرطوم. ومع ذلك ، قد يستمرون في الإبقاء على الوضع الراهن ، كما فعلوا في أي مكان آخر. والسؤال هو ما إذا كانوا سيستمرون في المشاركة في الإبقاء على الحلفاء القدامى ، أو ما إذا كان السودان يمكن أن يكون بمثابة درس ، مع اتباع نهج مختلف.

“شخص ما ، وفي هذه الحالة الخليج ، سوف يملأ الفراغ قريبًا ما لم يصبح الممثلون الغربيون والأفارقة أكثر نشاطًا.”



مهما كان الأمر ، كان المجتمع الدولي ، وخاصة الدول الغربية ، نائماً على عجلة القيادة. هذا هو الواقع الجديد. إذا لم يتم وضع استراتيجية في وقت قريب ، فإن السياسات الخارجية الجديدة لدول الخليج قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. على الرغم من أن المنافسة والتنافس قد يفيان بأهداف سياسية وتجارية قصيرة الأجل ، إلا أنهما يمكنهما أيضًا التأثير على الاستقرار طويل الأجل للمناطق شديدة الضعف. يمكن أن تصل إلى دول الخليج نفسها ، فقط على الجانب الآخر من المضيق.

عينت الأمم المتحدة للتو مبعوثًا خاصًا للتعامل مع القرن الإفريقي ، بارفيت أونانغا ، والمتوقع أيضًا أن يتعامل مع بعض قضايا البحر الأحمر ، بينما عينت المملكة المتحدة مبعوثًا خاصًا للبحر الأحمر والقرن الأفريقي ، جوليان رايلي. هذه بداية. ومع ذلك ، فقد اتبع الأمريكيون سياسة عدم التدخل فيما يتعلق بهذه القضايا لفترة طويلة. هذا له آثار جيوسياسية. شخص ما ، وفي هذه الحالة الخليج ، سوف يملأ الفراغ قريبًا ما لم يصبح الممثلون الغربيون والأفارقة أكثر نشاطًا.

تتمثل الخطوة الأولى في تشكيل منتديات إقليمية حيث يمكن لدول الخليج ودول القرن الأفريقي مناقشة الحلول المشتركة للعديد من التحديات التي تواجهها في المنطقة. غالبًا ما يكون العمل متعدد الأطراف هو الحل الأمثل لتجنب البلدان فقط من أجل البحث عن مصالحها الخاصة.

يواجه أبي أحمد ، الحائز على جائزة نوبل للسلام ، أكثر من تحديات كافية في الداخل. ومع ذلك ، فإن اتخاذ المبادرة لمناقشة تشكيل منتدى إقليمي للبلدان على جانبي البحر الأحمر سيكون خطوة أولى ممتازة بعد جائزة السلام.

كتبت هذه المقالة في الأصل باللغة النرويجية في Bistandsaktuelt.











