حزب النهضة الارتري – فرع ألمانيا يختار قيادة جديدة

حزب النهضة الارتري فرع ألمانيا عقد مؤتمره الفرعي في يوم السبت الموافق 26/10/2019م والذي انتهي إعماله بنجاح .

في افتتاح أعمال المؤتمر قدمت اللجنة التحضيرية كلمتها التي جاء فيها الترحيب بعضوية المؤتمر وشرحا لخطوات التحضير حتى تاريخ عقد المؤتمر ، وتقدمت بالشكر لعضوية الفرع على تعاونهم البناء في إنجاح مهامها.

وقد ناقش المؤتمرون ما قدم من الأوراق والتي شملت تقارير الأداء ولوائح وضوابط منظمة للعمل وسبل تطوير الأداء وتعاهدوا على العمل بجد وإخلاص حتى يكون فرع ألمانيا في مقدمة فروع الحزب عطاء .

كما تلقى حضور المؤتمر تنويرا من كلا من الأستاذ عبد العزيز أنوار رئيس سكرتارية القيادة المركزية للحزب والدكتور محمد برهان إدريس مسئول العلاقات الخارجية اللذين تواجدا في المؤتمر وتركزت حول مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الارترية ومساهمات الحزب في الحراك السياسي الشعبي المقاوم للنظام والذي يشهدا تطورا ايجابيا ملحوظا .

هذا وقد اختتم المؤتمر أعماله بنجاح بعد اختيار قيادته الجديدة ديمقراطيا وتمنى لها المؤتمرون التوفيق في أداء مهامها .

حزب النهضة الارتري – مكتب الإعلام

27/10/2019م