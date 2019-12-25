ماذا يجرى فى المدرسة الارترية – بجده – المملكة العربية السعودية

تعتبر المدرسة العالمية الارترية بجدة من احد المدارس المميزة ، كما ان شهاداتها مقبولة لدى عدة دول وخريجى هذه المدرسة مرغوبين فى سوق العمل بالمملكة العربية السعودية فى تميزهم باتقان اللغة الانجليزية والعربية .

تأسست المدرسة منذ اكثر من اربعين سنة تقريبا بمجهودات الارتريين المقيمين الذاتية ، حيث اعترف بها رسمياً من قبل المملكة العربية السعودية لمزاولة عملها الانسانى لتعلم ابناء الارتريين . وقد تمزيت طيلة هذه السنين بدورها الرائد بتخريج اعداد لا يستهان بها من المواطنين الارتريين ، ويرجع الفضل بعد الله الى النخبة المعلمين ذوي الكفاءات العالية والتخصصات الاكاديمية ، ارتريون كانوا أو من الجنسية الهندية . وهذا التميز يشهد له الجميع وخاصة اولياء امور الطلبة وغيرهم ممن عرفوا هذا الصرح القيم .

المدرسة كما هو متعارف عليه معظم او جلهم من ابناء الجالية الارترية المقيمة . اما شروط قبول الطالب احضار الهوية الارترية لاحد الوالدين أو كلاهما .

وهناك شروطات اخرى الالتزام بها :

لا يسمح التدخل فى شؤون المدرسة غير ادراتها لتسير العمل .

هناك مجلس اباء للشورة فى امور المدرسة وهو الوسيط بين المدرسة والجالية مع المدير.

الى هنا الامور كانت تسير كما هي لسنين طويلة.

المدير عضو فى تنفيذية الجالية تلقائياً يمثل المدرسة؟؟

عبر هؤلاء تتم تعيين المعلمين الجدد والرواتب والبدلات …الخ هذه الامور معمول بها حتى نهاية عام 2018 وبداية 2019.

المشكلة التى طرأت حديثاً بعد القرارات السعودية قل عدد التلاميذ نوعا ما ولكن رئيس الجالية أ. احمد عدولاى وسكرتيره اليمنى المدعى جمال جاؤا بقرارات قد تتسبب فى انهيار المدرسة ماديا واكاديمياً لبعض الاسباب ومنها:

خفض رواتب المعلمين الى 25%

الغاء بدل السكن الذي تم الاتفاق عليه عند التعاقد مع المعلمين.

الغاء اية بدلات كانت تُعطي مقابل عمل يقم به المعلم منحوها اياه رؤساء الجالية السابقين ومجلس الاباء وادارة المدرسة الذين كانوا يقيمون المعلم حسب جهده وادائه كماً وكيفاً.

هناك تدخل مباشر من رئيس الجالية على شؤون المدرسة وهذا يعتبرتجاوزاً لشؤون المدرسة والمعلمين ، علماً بأن معظم المعلمين من مؤسسى المدرسة.

هذا كله ادى الى تزمر المعلمين عن العمل لأن الراتب الجديد لا يتماشى مع واقع الحياة وعبئها المعيشية ، اليوم أن معظم المعلمين لهم اسر وابنائهم طلاب فى المدارس.

وهذا بالتأكيد له تأثير فى اداء المعلم لعدم الاستقرار النفسى والمعنوى وبالتالى سوف يؤثر على الطلاب ، ضرر المعلم هو من ضرر الطالب .

والغريب المؤسف بهذا الاجراء اصبح راتب المعلم متساوياً مع العمال والفراشين ( بعد خصم البدلات) وهذه مصيبة كبرى وقعت على هذه الجالية العريقة .

وحسب ما اتضح لنا أن الهدف منه الذى قام بهذا العمل الغير انسانى لتلمع شخصيته للنظام وله طبعا ولاء اعمى للحكومة ، وقام بتحويل ارصدة رسوم الطلبة التى ندفعها نحن للتعليم الى حكومته وهذه الشخصية معروفة لدى الجالية وكافة الارتريين هنا ، لا يهمه حتى لو انهار هذا الصرح العلمى العظيم.

هناك معلومة ربما معظم المعلمين سيغادرون المدرسة فى اقرب فرصة ممكنه وخاصة المعلمين الهنود وبالتأكيد سيحصل انهيار فى المدرسة مما سيضطراولياء الامور البحث عن المدارس العالمية الاخرى المنتشرة هنا كبديل.

احب أن اسأل اين دور مجلس الاباء من مما يحدث ؟

اين اولياء الامور ؟ اين دور سعادة المدير مما يحدث ، ام انه اصبح آداة لتعليمات عدولاي؟ علماً بانه جديد ربما لا يفهم ما يجرى فى الجالية ؟

المطلوب يجب أن يتحركوا اولياء الامور لايقاف هذه المهزلة من اجل ابنائنا وجاليتنا والحفاظ على مكتسباتها .

وعلينا اشعار مكتب العمل والعمال ووزارةالتربية والتعليم السعودية بذلك ولها الحق فى التدخل فى مثل هذه الامور.

ولكم التقدير : ابو سليمان – ولى امر

4/12/2019