تدشين كتاب “الذاكرة والتأريخ” بالقاهرة.

فرجت: القاهرة

ZakirahWaTarikh

في مبنى عتيق بحى الدقي القاهري المعروف بدار الشرق توافد ابناء الجالية الارترية والاصدقاء من دول الجوار مساء يوم الجمعة الموافق 17 من يناير 2020 لللاحتفاء بالطبعة الثانية من كتاب المناضل والدبوماسي الارتري علي محمد صالح في طبعته الثانية الصادرة من دار الآثار للنشر والتوزيع.

يعتبر الكتاب اضافة الى الكمتبة الارترية حيث يتناول حقبة تأريخية تتدرج من فترة العمل السري المتمثل في حركة تحرير ارتريا الى انفجار الثورة حيث يسهب في بطولات لجان الداخل ودورهم في دعم الثورة الفتية.

تميزت الأمسية عدد قليل من الموهتمين بالحراك الثقافي الارتري في شتى جوانبه ، حيث تم اثراء الامسية بمداخلات وقراءات لبعض محتوى الكتاب. كما قام الكاتب بالتوقيع على الكتاب وأخذ الصور التذكارية مع الحضور.